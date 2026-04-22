鹿沼市立北中学校１年生「自然生活体験学習」における R&A公認「コミュニティゴルフ」教育課程へ初導入

株式会社 鹿沼カントリー倶楽部小学校体育館でのコミュニティゴルフの様子ゴルフコースでのコミュニティゴルフの様子

鹿沼グループでは、ゴルフ普及およびゴルフ振興活動の一環として、地域内における新規ゴルファーの創出（ジュニア普及）を図り、ゴルフ参加率向上に資することを目的に、「コミュニティゴルフ」パイロット版を導入いたしました。

このたび4月よりR&A公認コミュニティゴルフが、鹿沼市および鹿沼市教育委員会のご協力により、学校教育課程の中に初めて導入される運びとなりました。中学校１年生の「自然生活体験学習」の一環として実施されるものであり、学校教育の現場における新しいゴルフ普及モデルとしても注目される内容となっております。

この「自然生活体験学習」は、日常生活において直接体験が不足しがちな児童生徒に対し、自主性・協調性・創造性などを育む場として、自然や社会に関する理解を深めるとともに、人と人とのふれあいを図り、鹿沼市の児童生徒の「生きる力」を育成することを趣旨・目的としており、当グループが推進している「コミュニティゴルフ」の提供価値とも一致しております。その点にご共感をいただき、今回、教育課程への初導入に至りました。

つきましては、本取り組みについてぜひ取材・ご紹介賜りますようお願い申し上げます。

■開催概要

日時:2026 年4月28日（火）第一部 9:00 ～ ／ 第二部 10:00 ～

2026 年4月30日（木）第一部 9:00 ～ ／ 第二部 10:00 ～

会場: 自然体験交流センター

〒321-1111 栃木県鹿沼市板荷6130 TEL：0289-64-8890 ／ 0289-64-8760

対象: 鹿沼市立北中学校 １年生 124 名

内容: 自然体験学習用 コミュニティゴルフプログラム

～仲間と協働を生み出す、新しいグリーンのキャンパス～

学校教育と地域が連携した新しい取り組みとして、 ぜひ取材・ご紹介をご検討いただけますと幸いです。何卒よろしくお願い申し上げます。

■鹿沼グループの特徴

鹿沼グループは、栃木県を地盤に108 ホールのゴルフ場を所有・経営しています。2024 年に60 周年を迎えた45 ホールの鹿沼カントリー倶楽部、常にチャレンジをし続けていく45 ホールの鹿沼72 カントリークラブ、そしてラグジュアリー＆イノベーションをテーマにし、食に力を入れている18 ホールの栃木ヶ丘ゴルフ倶楽部、個性ある3つのゴルフ場を営んでいます。鹿沼グループは、地域に根ざしたゴルフ文化の発展を通じて、次世代へのスポーツ教育と地域共生を推進してまいります。

■鹿沼グループ 企業概要

鹿沼CC60周年を記念して設置した「ろくまるテラス」72CCで開催される「こどもピッツァ作り体験」毎年開催される鹿沼72CCの花火一日一組限定でコースに宿泊体験できるFAIREAT(フェアリート)鹿沼グループ ビジョンへ

鹿沼グループは、1964 年( 昭和39 年)、栃木県で9 番目にオープンした鹿沼カントリー倶楽部をはじめ、栃木県内3 カ所のゴルフ場を運営しています。

鹿沼カントリー倶楽部と鹿沼72 カントリークラブはともに栃木県内最大の45 ホールを有し、特に鹿沼カントリー倶楽部は、漫画『風の大地』の舞台として広く知られています。

私たちは私たちの事業を通して多くの方の笑顔を創り出すことをミッションとし“また来たいと思ってもらえる次のゴルフ場を創り出す” ビジョンを持っています。

・グループ総称 鹿沼グループ

・代表取締役社長 福島範治

・鹿沼グループ本部所在地 〒322-0532 栃木県鹿沼市藤江町1548-61

TEL:0289-71-1031 / FAX:0289-71-1040

・東京オフィス/ 富士企画株式会社( 会員権仲介)

〒110-0015 東京都台東区東上野3 丁目8-7 矢口ビル4 階Ｂ号室

TEL:03-5834-3741 ／ FAX:03-5834-3712

・鹿沼グループ総従業員数 294 名(2026 年3 月現在)

・運営ゴルフ場 鹿沼市2 カ所、栃木市1 カ所

鹿沼カントリー倶楽部鹿沼72カントリークラブ栃木ヶ丘ゴルフ倶楽部