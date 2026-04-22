【新大阪初、ライダーの聖地へ】ワイズホテル新大阪、24時間カメラ監視付き「ツアラーに嬉しい♪バイカーの為の駐輪無料プラン♪」を販売開始！先着100名様に限定特典も。

株式会社ワイズ

株式会社ワイズが展開する「ワイズホテル新大阪（所在地：大阪府大阪市淀川区）」は、2026年5月1日（金）より、オートバイ利用者に特化した「ツアラーに嬉しい♪バイカーの為の駐輪無料プラン♪」の販売を開始いたします。さらに、プラン開始を記念し、先着100名様へのバイク関連グッズのプレゼントキャンペーンも同時開催いたします。

バイカープラン 3つのこだわりポイント

1. 【防犯】24時間監視カメラ完備の専用駐輪スペース

大切な愛車を安心して預けられるよう、防犯カメラの死角を最小限に抑えた駐輪スペースをご用意。センサーライト付きカメラで、夜間も安心して休息いただけます。通常、都市部で発生する駐車場料金も本プラン利用者に限り無料となります。

2. 【充実】手ぶらでも安心、バイク関連備品の無料レンタル

「荷物を減らしたい」というライダーのニーズに応え、以下の備品を無料で貸し出します。

メンテナンスツール： 空気入れ、簡易工具セット

清掃用品： 拭き上げ用クロス、屋外水栓

利便性向上： ヘルメット専用台設置(客室内)、ツーリングマップ、ガソリンスタンドマップ、バイク用品・修理取り扱いショップマップ

3. 【特典】先着100名様限定！バイク関連備品をプレゼント

5月1日（金）以降、本プランでご宿泊いただいたお客様先着100名様へ、ツーリングで役立つバイク関連備品をプレゼントいたします。

※プレゼント内容はチェックイン時のお楽しみ♪

【キャンペーン・プラン詳細】

プラン名 ：ツアラーに嬉しい♪バイカーの為の駐輪無料プラン♪

予約開始日：2026年4月22日より順次

宿泊対象日：2026年5月1日（金）～限定特典先着100名様にバイク関連グッズをプレゼント（なくなり次第終了）

予約方法 ：公式サイト、各種宿泊予約サイトにて

女性ライダーの方も安心♪

24時間フロントスタッフ常駐、各フロア監視カメラ設置、女性大浴場暗証番号ロック扉設置。

男女それぞれご利用いただける大浴場。

旅の疲れをゆっくり癒していただけます。

女性大浴場にはミラブルの設置もあります。

【営業時間】

15:00～翌2:00、5:00～10:00

宿泊者専用ラウンジでは、無料ドリンクサーバー(ソフトドリンク・コーヒー)の設置があり、漫画1,000冊をご用意しております。

【営業時間】

24時間営業

※夜間2時間ほどドリンクサーバーの清掃時間をいただいております。

ワイズホテル新大阪では、朝食付きプランの代わりに、スタイルブレッド社自慢の「無料パンサービス」を提供しております。朝の大事な時間を無駄なく元気にご出発されてください。

【提供時間】

6:30～9:00

【ホテル概要】

ワイズホテル新大阪について

新大阪駅から徒歩圏内に位置し、ビジネスだけでなく観光の拠点としても最適。機能的で清潔感のある客室と、旅の疲れを癒やす大浴場、朝軽食のパン無料サービス、宿泊者専用ラウンジ(無料ドリンクサービス)が自慢のライフスタイルホテルです。

所在地： 大阪府大阪市淀川区西中島7-12-2

アクセス： JR新大阪駅より徒歩約7分

公式サイト：https://yshotel-shinosaka.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ワイズ

担当：今福宏

TEL：06-6305-5571

E-mail：shinosaka@ys-hotel.com