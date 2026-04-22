【4月28日（火）｜ウェビナー登壇のお知らせ】オンラインウェビナー「広告・SNS・SEO…結局どれが効く？AI検索時代に最適なリード獲得戦略を探す 」にTechSuite株式会社が登壇

TechSuite株式会社

TechSuite株式会社（テックスイート／COO バクヤスAI事業統括 倉田 真太郎）は、2026年4月28日（火）にTechSuite株式会社が主催するオンラインウェビナー「広告・SNS・SEO…結局どれが効く？AI検索時代に最適なリード獲得戦略を探す 」に登壇します。

参加申し込みはこちら :https://bakuyasu.techsuite.co.jp/seminar/webinar20260428/?referral=techsuite&utm_source=techsuite&utm_campaign=webinar0428&_hsenc=p2ANqtz-9hlFPcDN5lJ2sBdP94v0ccoA_irLUz_mtLuQUmuscDvpAUfwUH_LJ8fpiHI4y35ybRz8PK

開催背景

広告・SNS・SEOと施策を幅広く展開しながらも、「どこに集中すべきかわからない」と悩むマーケティング担当者が増えています。広告のCPA高騰、SNSのリード転換の見えにくさ、SEOの成果までの時間--チャネルごとの正解が不透明なまま、施策だけが分散してしまうケースが少なくありません。

本ウェビナーでは、広告・SNS・SEOの専門3社が実践知見を持ち寄り、商材やフェーズごとに効くチャネルの見極め方、CPA・CVR・LTVなど成果指標の比較方法、チャネルミックスの設計思想までを60分で解説します。既存のコンテンツ資産を活かしながら、AI検索時代に適応するための戦略再設計のヒントが得られます。

TechSuite株式会社 登壇概要

TechSuite株式会社は、「AI検索時代のオウンドメディア戦略 ～マルチチャネル運用とROI最適化～ 」のセッションに登壇します。

セッションでは、取り巻く環境変化を踏まえ、コンテンツ戦略はどのようにするべきか、マルチチャネル運用、AI活用を含めた具体的なオペレーションについて実践的に解説します。

登壇者プロフィール

TechSuite株式会社 バクヤスAI 事業部 COO 倉田 真太郎

同志社大学経済学部在学中よりWEBディレクターとして実務経験を開始。コニカミノルタ株式会社を経て当社に参画。生成AI活用型SEO記事代行事業を立ち上げ、同カテゴリ内で市場シェアNo.1を獲得。30,000記事超のAIライティング実績と、立ち上げ1年で月商1億規模のメディアグロース経験を有し、現在はAIアプリ開発からSEO運用のシステム化まで幅広く手掛ける。

＼ 参加者限定特典 、書籍を無料プレゼント！／

参加者限定特典 として、AI検索時代の戦略をまとめた書籍『AI検索最適化の教科書』の電子版（PDF） をアンケート回答者全員にプレゼントいたします。SEO・コンテンツマーケティングに関わるすべての方に手に取っていただきたい一冊です。

「ChatGPTに聞いたら、競合の名前しか出てこなかった──」

GoogleのAIによる概要、ChatGPT、Gemini。ユーザーの検索行動は劇的に変わりつつあります。従来の「10本の青いリンク」から、AIが直接答えを返す時代へ。この変化に対応できない企業は、知らないうちに顧客接点を失い続けています。



本書は、AI検索で自社が「選ばれる」ための実践ガイドです。

参加申し込みはこちら :https://bakuyasu.techsuite.co.jp/seminar/webinar20260428/?referral=techsuite&utm_source=techsuite&utm_campaign=webinar0428&_hsenc=p2ANqtz-9hlFPcDN5lJ2sBdP94v0ccoA_irLUz_mtLuQUmuscDvpAUfwUH_LJ8fpiHI4y35ybRz8PK

イベント開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/118298/table/126_1_79f932f45dae8246bb332ed786f036a8.jpg?v=202604221051 ]

バクヤスAI 記事代行とは

複数の最新AIモデルを搭載した弊社独自のシステムでSEO記事を作成し、コンサルタントがメディア運用の戦略立案から品質確認まで一貫してサポート。記事作成の負担とコストを大幅に軽減し、貴社WEBサイトの効果的な運用をご支援します。

バクヤスAI 記事代行の特徴

生成AIによる検索が急速に普及し、従来のSEOだけではユーザーとの接点を十分に確保できない時代が到来しています。AI検索の回答に自社の情報が言及・引用されるかどうかが、今後の集客を左右する重要なポイントになりつつあります。

「バクヤスAI 記事代行」は、従来のSEO対策に加え、生成AIの検索結果にも選ばれるコンテンツづくりに対応。AI検索時代を見据えた記事設計で、競合に先んじた対策を実現します。

バクヤスAI 記事代行を導入された企業様

バクヤスAI 記事代行の資料請求はこちら

バクヤスAI 記事代行の資料請求 :https://bakuyasu.techsuite.co.jp/contact.php/

AI検索対策に特化した「AI検索パートナーズ」がスタート

ChatGPTやPerplexity、Google AI Overviewsなど、生成AIを使った検索行動が急速に広がっています。こうしたAI検索において、自社のサービスや情報が「引用元」として選ばれるかどうかが、今後の問い合わせ獲得を大きく左右する時代に入りました。

「AI検索パートナーズ」は、AI検索で自社が引用・言及されるための戦略設計からコンテンツ制作、効果検証までを一気通貫で支援するコンサルティングサービスです。

300社超のAI記事制作実績を持つ「バクヤスAI 記事代行」で蓄積した知見をもとに、各AIの引用ロジックを独自に分析。従来のSEOとAI検索対策を掛け合わせた"二刀流"の戦略で、検索エンジンと生成AIの双方から評価されるコンテンツづくりを実現します。

気になった方は、まずは資料請求を！

AI検索パートナーズの資料請求 :https://ai-search.techsuite.co.jp/contact.php/

TechSuite株式会社とは?

TechSuite株式会社は「生成AIとヒトの力を融合し、ビジネスの未来を創造する」をミッションに掲げるスタートアップ企業です。

生成AIを活用したコンテンツSEO対策サービス「バクヤスAI 記事代行」や企業の採用活動を支援する「AIスカウトくん」などのサービスをご提供しております。

「バクヤスAI 記事代行」紹介ページ: https://bakuyasu.techsuite.co.jp/

「AI検索パートナーズ」紹介ページ: https://ai-search.techsuite.co.jp/

「AIスカウトくん」紹介ページ: https://techsuite.co.jp/ai-scout

会社ウェブサイト: https://techsuite.co.jp/