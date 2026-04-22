世界中で愛される『ザ・マペッツ』が手のひらサイズのぬいぐるみに！「マペッツミニぬいぐるみシリーズ」がブラインドボックスで新登場。

株式会社イーカムグループ

株式会社イーカムグループ（東京本社：渋谷区神宮前／福岡本社：福岡市、代表取締役：迎祐次）は、ディズニーの人気キャラクター『ザ・マペッツ』をモチーフにした「マペッツ ミニぬいぐるみシリーズ」を4月中旬に発売いたしました。

カーミットやミス・ピギーなど、個性豊かな仲間たちが全7種（シークレット1種含む）ラインナップ。マペッツを代表する「カーミット」をはじめ、おしゃれな「ミス・ピギー」、陽気な「フォジー」、破天荒な「アニマル」など、おなじみのキャラクターたちを細部までこだわって再現したミニぬいぐるみです。各キャラクターには便利なキーフックが付いており、バッグや鍵に付けて持ち歩くのはもちろん、お部屋のインテリアとして並べて飾るのもおすすめです。ウッド調のインテリアやアメリカンヴィンテージな雰囲気にもぴったりな、フォトジェニックな仕上がりとなっています。

■商品紹介

【Sales information】

■Retail Stores

・National retail stores

【イーカムグループ】

イーカムグループはⅮisney/UNIVERSAL/MLBなど、世界を代表するブランドと約80 程、直接ライセンス契約し、アパレル・服飾雑貨の企画から製造・卸までワンストップで提供しているメーカーです。すべて自社で行なっているため、高品質な商品を素早くお客様の元へお届けすることを可能にしています。イーカムグループは、創業以来ファッションを通じた幸せづくりをミッションとしてきました。思いもしない価格で私たちの商品を手に入れられるよろこび。お気に入りのファッションとして、毎日身に付けられるよろこび。私たちのファッションが生み出すよろこびは、これからも無限に広がり

ます。私たちの生み出すサービスが、お客様の生活を豊かにする誇りと幸福感を胸に。一人でも多くのお客様に、感動の商品とサービスを発信し続けます。

イーカムグループHP：http://ecome.co.jp/

イーカムグループ公式Instagram：https://www.instagram.com/ecomegroup_japan/