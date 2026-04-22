ポリメモ株式会社Polymemo: https://polymemo.com

株式会社ポリメモ（本社：神奈川県川崎市、代表取締役：多田 裕一）は、2026年4月22日、多言語コンテンツプラットフォーム「Polymemo（ポリメモ）」の提供を開始いたします。

背景：多言語コンテンツを取り巻く課題

グローバル化が進む一方で、言語の壁は依然として情報流通の障壁となっています。

コンテンツを発信する側の課題

・翻訳コストが高く、多言語展開が困難

・検索エンジンのAI対応により、従来のトラフィックが減少

・広告収益モデルの限界

コンテンツを読む側の課題

・読みたい海外記事が翻訳されていない

・翻訳されるコンテンツは大手メディアが選んだものに限られる

・ニッチな分野の海外情報へのアクセスが困難

Polymemoとは

Polymemoは「Write to the world. Read from the world.（書けば届く。読めば広がる。）」をコンセプトに、著者・読者・翻訳投資家の三者が共に価値を生み出す多言語プラットフォームです。著者は25pt（約38円）で記事を投稿。翻訳は、その記事を自分の言語で読みたい読者（翻訳投資家）が費用を負担します。翻訳された記事は200以上の言語で閲覧可能となり、その後の閲覧収益は著者と翻訳投資家で分配されます。

サービスの特徴

1. 翻訳コストの革新的な分散モデル

従来、多言語展開には著者や出版社が翻訳費用を負担する必要がありました。Polymemoでは「読みたい人」が翻訳コストを負担し、その見返りとして収益を得られる仕組みを構築。著者の初期負担を大幅に軽減します。

2. 柔軟な価格設定

閲覧料金は1pt～300ptの範囲で著者が自由に設定可能。さらに、-1pt～-300ptのマイナス設定により、読者に報酬を与えて拡散を促すプロモーション用途にも対応します。

3. 200以上の言語対応

世界のほぼすべての言語に対応。著者は母語で書くだけで、世界中の読者にコンテンツを届ける可能性が開かれます。

4. 共有貢献型ウォレット（組織向け）

チームや企業向けに、組織全体で共有するウォレット機能を提供。メンバーが組織名義で投稿・獲得したポイントは組織ウォレットで一元管理されます。各メンバーの貢献度も可視化され、組織の知識資産を新たな収益源として活用できます。

5. AIエージェント（Claude搭載・RAG対応）

Anthropic社のClaude AIを搭載したAIエージェント機能を提供。ユーザーの投稿履歴を学習し、コンテンツ作成支援、要約、データ分析などをサポートします。RAG技術により、ポリメモユーザーのナレッジベースとして機能します。

6. MCP連携（Model Context Protocol）

業界標準のMCPクライアント・サーバー機能を実装。外部のAIツールやサービスとシームレスに連携し、ワークフローの拡張が可能です。

7. グローバルコミュニケーション機能

ダイレクトメッセージ、グループチャット、ハッシュタグベースのコミュニティ機能を完備。すべてのコミュニケーションが翻訳に対応し、言語の壁を超えた交流が可能です。

料金体系

・投稿：25pt

・閲覧（著者が設定）：1pt～300pt または -1pt～-300pt ・翻訳投資：文字数×0.002pt ※ 1pt = ＄0.01

今後の展開

Polymemoは、Webライター、小規模パブリッシャー、国際機関、多国籍企業など、多言語でのコンテンツ発信を必要とする幅広いユーザーへの普及を目指します。

会社概要

会社名：株式会社ポリメモ（Polymemo, Inc.)

代表者：代表取締役 多田 裕一（Yuichi Tada)

設立：2025年4月1日

所在地：神奈川県川崎市

事業内容：多言語コンテンツプラットフォームの開発・運営

URL：https://polymemo.com

本件に関するお問い合わせ

株式会社ポリメモ Email: support@polymemo.com