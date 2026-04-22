福岡・六本松に「強さは、人生をもっと生きやすくする。」がコンセプトのMMA/ブラジリアン柔術ジムが誕生。
地下鉄七隈線「六本松駅」徒歩6分のアクセス
格闘技を通じて「強さ」に向き合い、人生を喜びで満たしていく「fightdelight（ファイトデライト）」は、2026年4月22日、福岡市中央区六本松にプレオープンしました。格闘技未経験の方から本格的に競技を目指す方まで、幅広い方々が「本質的な強さ」を磨ける場を提供します。
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■コンセプト：「強さは、人生をもっと生きやすくする。」
「闘い（fight）」と「喜び（delight）」。一見すると矛盾する二つの言葉が一つになる瞬間が、格闘技にはあります。当ジムが掲げる「強さは、人生をもっと生きやすくする。」というコンセプトのもと、格闘技を通して磨かれる「本質的な強さ」を提供します。それは単なる筋肉や技術ではなく、日常を自分らしく歩んでいくための心の余裕であり、人生をより豊かにする新しい習慣です。
新しく清潔なマットスペースでトレーニングいただけます
■fightdelightの特徴- 未経験の方・女性でも安心。安全管理を徹底したレッスン
- 朝7時～夜22時までの充実したレッスンスケジュール
- 経験豊富なインストラクターによる丁寧な指導
- 男女別シャワールームも完備した新しく清潔な空間
- ブラジリアン柔術・MMA（総合格闘技）・グラップリング（ノーギ）・キックボクシングなど様々な種目を学べる
- キッズクラスも開講予定
- 道着レンタルあり・手ぶら参加可能
男女別更衣室/シャワールームも完備
■プライベート無料体験レッスン
格闘技未経験者の方が抱く「怖そう」「ついていけるか不安」という心理的ハードルを取り払うため、予約制のプライベート体験レッスンを実施しています。経験豊富な指導者からマンツーマンで基本を学べる環境で、周囲の目を気にせず取り組めます。
■MMAフィットネスという新しい選択肢
「格闘技はハードルが高い」と感じる方にこそ注目していただきたいのが、MMAフィットネスです。MMA(総合格闘技)の動きをベースにしながら、対人での試合や組み合いを必要とせず、気軽にフィットネスとして楽しむスタイルです。
格闘技の動作は全身の筋肉を複合的に使うため、通常のジムトレーニングと比べて消費カロリーが高く、体幹・心肺機能・柔軟性をバランスよく鍛えられます。また、技や動きを覚えるという知的な楽しさがあるため、飽きずに継続しやすいのも大きな特徴です。
MMAフィットネスの主なメリット
- 全身運動で消費カロリーが高く、効率的なボディメイクが可能
- 体幹・心肺機能・瞬発力・柔軟性をバランスよく向上
- 技を覚える達成感があり、モチベーションが持続しやすい
- ストレス発散・集中力向上など、メンタル面へのポジティブな効果
- 対人練習が不要なメニューも多く、未経験者・女性でも無理なくスタート可能
■プレオープン記念キャンペーン
プレオープンを記念して、以下の特典をご用意しております。
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/181397/table/1_2_998c42accd51214264d2af9d5d3f25be.jpg?v=202604221051 ]
（※1：体験当日に入会された方への特典、※2：パーソナルコースは除く）
【会社概要】
会社名：H2K株式会社
所在地：福岡市中央区大名1-2-20
代表者：加藤 裕幸
Email：info@fightdelight.jp