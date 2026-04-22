福岡・六本松に「強さは、人生をもっと生きやすくする。」がコンセプトのMMA/ブラジリアン柔術ジムが誕生。

H2K株式会社地下鉄七隈線「六本松駅」徒歩6分のアクセス

格闘技を通じて「強さ」に向き合い、人生を喜びで満たしていく「fightdelight（ファイトデライト）」は、2026年4月22日、福岡市中央区六本松にプレオープンしました。格闘技未経験の方から本格的に競技を目指す方まで、幅広い方々が「本質的な強さ」を磨ける場を提供します。

■コンセプト：「強さは、人生をもっと生きやすくする。」

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/181397/table/1_1_ad39413b9e232a8cb06b514e56671ed4.jpg?v=202604221051 ]

「闘い（fight）」と「喜び（delight）」。一見すると矛盾する二つの言葉が一つになる瞬間が、格闘技にはあります。当ジムが掲げる「強さは、人生をもっと生きやすくする。」というコンセプトのもと、格闘技を通して磨かれる「本質的な強さ」を提供します。それは単なる筋肉や技術ではなく、日常を自分らしく歩んでいくための心の余裕であり、人生をより豊かにする新しい習慣です。

■fightdelightの特徴

■プライベート無料体験レッスン

新しく清潔なマットスペースでトレーニングいただけます- 未経験の方・女性でも安心。安全管理を徹底したレッスン- 朝7時～夜22時までの充実したレッスンスケジュール- 経験豊富なインストラクターによる丁寧な指導- 男女別シャワールームも完備した新しく清潔な空間- ブラジリアン柔術・MMA（総合格闘技）・グラップリング（ノーギ）・キックボクシングなど様々な種目を学べる- キッズクラスも開講予定- 道着レンタルあり・手ぶら参加可能男女別更衣室/シャワールームも完備

格闘技未経験者の方が抱く「怖そう」「ついていけるか不安」という心理的ハードルを取り払うため、予約制のプライベート体験レッスンを実施しています。経験豊富な指導者からマンツーマンで基本を学べる環境で、周囲の目を気にせず取り組めます。

■MMAフィットネスという新しい選択肢

「格闘技はハードルが高い」と感じる方にこそ注目していただきたいのが、MMAフィットネスです。MMA(総合格闘技)の動きをベースにしながら、対人での試合や組み合いを必要とせず、気軽にフィットネスとして楽しむスタイルです。

格闘技の動作は全身の筋肉を複合的に使うため、通常のジムトレーニングと比べて消費カロリーが高く、体幹・心肺機能・柔軟性をバランスよく鍛えられます。また、技や動きを覚えるという知的な楽しさがあるため、飽きずに継続しやすいのも大きな特徴です。

MMAフィットネスの主なメリット

■プレオープン記念キャンペーン

- 全身運動で消費カロリーが高く、効率的なボディメイクが可能- 体幹・心肺機能・瞬発力・柔軟性をバランスよく向上- 技を覚える達成感があり、モチベーションが持続しやすい- ストレス発散・集中力向上など、メンタル面へのポジティブな効果- 対人練習が不要なメニューも多く、未経験者・女性でも無理なくスタート可能

プレオープンを記念して、以下の特典をご用意しております。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/181397/table/1_2_998c42accd51214264d2af9d5d3f25be.jpg?v=202604221051 ]

（※1：体験当日に入会された方への特典、※2：パーソナルコースは除く）

【会社概要】

会社名：H2K株式会社

所在地：福岡市中央区大名1-2-20

代表者：加藤 裕幸

Email：info@fightdelight.jp