ブランディングテクノロジー、グループ会社のファングリーとAI時代を勝ち抜くコンテンツ戦略・企画策定AIエージェント『FUNさん』を共同開発し無料公開

ブランディングテクノロジー株式会社

ブランディングテクノロジー株式会社（代表取締役社長：木村 裕紀、本社：東京都渋谷区、証券コード7067、以下当社）は、グループ会社であり、コンテンツプロデュースカンパニーとして企業のコンテンツマーケティング・ブランディング活動を支援する株式会社ファングリー（本社：東京都渋谷区、代表取締役：松岡 雄司、以下ファングリー）との共同開発により、AI時代を勝ち抜くコンテンツ戦略・企画を策定するAIエージェント『FUNさん』の無料提供を開始いたしました。

※以下、無料で受け取れる「コンテンツ戦略・企画策定レポート」の内容

資料確認・利用申し込み（無料）はこちら：

https://www.branding-t.co.jp/contact_dl_content_ai_agent/

本AIエージェントの開発背景

ハックから本質へ。「一次情報」で勝負する戦略エージェント

AIの進化により、誰もがもっともらしい文章を大量生産できる時代になりました。「LLMO（AI向け最適化）」などのテクニックも生まれ、終わりのない「コピペ合戦」に疲弊している現場の方も多いのではないでしょうか。

コンテンツ制作の最前線で戦ってきた私たちも同じ葛藤を抱え、ひとつの答えに辿り着きました。それは、アルゴリズムを追うのではなく、腰を据えた「本質的なコンテンツマーケティング」への回帰です。AIには決して生み出せない貴社独自の知見やストーリー（一次情報）こそが、他社にはマネできない最強の武器になります。

本エージェント『FUNさん』は、貴社内に眠る価値を簡単な対話で引き出し、実践的な企画案へと昇華させます。日々プレッシャーの中で戦う実務家の皆様の、確かな道しるべとなれば幸いです。

本AIエージェントの概要・コンセプト

AI時代を勝ち抜くコンテンツ戦略・企画策定AIエージェント『FUNさん』

本AIエージェントは、人からも選ばれる本質的なAIO（AI Optimization）対策をコンテンツ戦略・企画からサポートするAIエージェントです。 小手先のAIハック（LLMO等）はすぐに陳腐化していきます。そんな中、AI時代を勝ち抜く最強の武器は、他社がマネできない貴社だけの「一次情報（知見やストーリー）」です。 AIエージェント『FUNさん』との簡単な対話を通じて社内の資産を整理するだけで、 AIにも競合にも飲み込まれない、明日から使える「独自のコンテンツ戦略・企画レポート」が即座に完成します。

「対話」でスムーズに進行する、直感的なチャットUI

AIエージェント『FUNさん』とのチャット形式でヒアリングが進行します。質問に答えていくプロセスそのものが、自社に眠る「一次情報」や「現状の課題」の棚卸しになるよう設計されています。直感的な選択式を中心に構成されているため入力負荷が少なく、迷わずスムーズに回答できます。また、具体的な機密情報の入力は不要で、入力データがAIの学習（再利用）に使われることはありません。

明日から使える戦略と「重要コンテンツ企画案」が詰まった詳細レポート

営業販売や採用強化、BtoB、BtoCなどユーザーの状態に合わせた企画が可能です。「コンテンツ戦略サマリー」「目的達成に向けた3ステップ整理」「重要コンテンツ企画案《6本》」「最優先アクション3選」を網羅した実践的な詳細レポートを数分で作成し送付します。レポートを叩き台としたプロ人材とのコンテンツ企画会議も可能です！

資料確認・利用申し込み（無料）はこちら：

https://www.branding-t.co.jp/contact_dl_content_ai_agent/

開発監修者コメント

松岡 雄司

株式会社ファングリー 代表取締役 コンテンツストラテジスト

ブランディングテクノロジー 取締役

急激な進化を遂げるAIの最新動向を追うこと自体が目的化し、ビジネス成果への道筋を見失っていないでしょうか。重要なのは、AIやLLMに最適化することではなく、ブランドや事業の価値を起点にコンテンツを企画設計し、必要な人に届けることです。アルゴリズムの先にいるのはあくまで人間なのです。

今回開発したAIエージェント『FUNさん』が、貴社のブランド価値を起点としたコンテンツ戦略の一助となり、AI時代においても、選ばれ続ける競争優位の確立を後押しできる存在になれば幸いです。

略歴：コピーライター／コンテンツストラテジストとして約20年間で600超のマーケティング・ブランディングプロジェクトに参画する一方、新規事業の立ち上げ・拡大、サービス開発、広報、クリエイター組織の構築などに従事し、ブランディングテクノロジーのグロース市場への上場に貢献。2020年に事業分割を行い株式会社ファングリーを設立。

X：https://x.com/yuji_matsuoka

連載記事（C-NAPS）：https://fungry.co.jp/cnaps/interview/

関連サービス：コンテンツマーケティング伴走支援サービス

https://fungry.co.jp/service/content-marketing/



＜株式会社ファングリーについて＞

「コンテンツの力で共創の機会を増やす」をミッションに掲げ、コンテンツマーケティング領域、企業ブランディングに関わるクリエイティブ領域、自社プラットフォームの運営を軸に事業を展開。クライアントビジネスの課題や目的、予算にあったプロジェクトチームと実効性の高いソリューションを提供するコンテンツプロデュースカンパニー。

【会社概要】

株式会社ファングリー

所在地：東京都渋谷区南平台町15-13 帝都渋谷ビル5F

設立：2020年10月

代表者：代表取締役 松岡 雄司

URL：https://fungry.co.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/fungry.co.jp

X：https://x.com/FungryOfficial

Instagram：https://www.instagram.com/fungryofficial/

note：https://note.com/fungry

YouTube：https://www.youtube.com/@FUNGRY

＜ブランディングテクノロジー株式会社について＞

設立日：2001年8月

資本金：52,260,800円

証券コード：7067（東証グロース）

代表取締役社長：木村 裕紀

本社：東京都渋谷区南平台町 15-13 帝都渋谷ビル 4F・5F

公式サイト：https://www.branding-t.co.jp/

＜本件に関するお問い合わせ先＞

ブランディングテクノロジー株式会社 広報

松井 寛志

official@branding-t.co.jp