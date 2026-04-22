ケイト・スペード ニューヨーク、タイムレスでジョイフルな夏「KSDuo（ケーエスデュオ）」 Summer 2026コレクションが登場

タペストリー・ジャパン合同会社

Summer 2026 コレクションは、ケイト・スペード ニューヨークのヘリテージを軸に、ポジティブで洗練された夏のムードを軽やかに表現。鮮やかなカラー、上質なマテリアル、そして遊び心のあるディテールが、開放感あふれるサマースタイルを彩り、ブランドの世界観をいきいきと映し出します。今季は、夏のワードローブやシーズンを楽しむためのスタイリングにも自然に溶け込む、自由で前向きなムードがコレクション全体に広がります。

左から：ケーエスデュオ ウェービー スエード クロスボディ バッグ \57,200、 ケーエスデュオ クロスボディ バッグ ライトカンタロープ \52,800、ケーエスデュオ ウーブン クロスボディ バッグ エアルームトマト \69,300、ケーエスデュオ スエード クロスボディ バッグ ダークイングリッシュ シー \62,700、 ケーエスデュオ ウーブン クロスボディ バッグ ブラック \69,300、 すべて税込み価格。 サイズ：22cm × 27cm × 7cm

この夏のヒーローバッグとしてKSDuo（ケーエスデュオ）が再登場。4通りの持ち方ができるコンバーチブルなシルエットに、5つの新色とサイズバリエーションを加えてアップデートされました。鮮やかなカラースペクトラムで展開され、サマーシーズンならではの軽やかで洗練された表情を添えて、ブランドらしい奥行きのある魅力を描き出します。ミニからラージまで全サイズが揃い、夏の装いに寄り添いながら、幅広いスタイリングやシーンに応えるコレクションへと進化しています。

左上から時計回りに：ケーエスデュオ ミニ ショルダー バッグ サウスウエストデザート、ガーデンソイル、エアルームトマト、ブラック、ダークイングリッシュ シー\30,800、シルバー \37,400、トゥルーホワイト \30,800 すべて税込み価格。 サイズ：20cm × 22cm × 4cm

KSDuo（ケーエスデュオ）ミニ ショルダー バッグは、コンパクトでありながら確かな存在感を放つ、Z世代のヒーローアイテム。彼らの遊び心あるプロポーションとパーソナルなスタイル志向を反映しながら、KSDuo（ケーエスデュオ）の多彩な魅力を再定義します。サマーのシーズンカラーで展開され、ケイト・スペード ニューヨークの魅力を身近に感じさせる存在としてラインナップ。スタイルやシーンを選ばず取り入れやすく、夏のワードローブに自然と加えたくなる存在です。

KSDuo（ケーエスデュオ）は、クロスボディ、ショルダー、ベルトバッグ、クラッチバッグの4通りの持ち方が可能な、ケイト・スペード史上最も汎用性の高いデザイン。取り外し・調節可能なストラップにより、ライフスタイルや気分に合わせて自由自在にスタイリングを楽しめます。シーンに応じて、ストラップを長めに調整すればアクティブなクロスボディスタイルに。ウエストに巻けばポーチ付きのベルトバッグとしてカジュアルな装いにもマッチし、肩掛けでスマートな印象のショルダーバッグにもなります。ストラップを外せばクラッチバッグとしてフォーマルな場面にも対応し、ひとつのバッグで、オン・オフ問わず幅広いスタイルを叶えることができます。コンパクトながらも収納力を備え、あらゆるシーンで活躍する頼れる存在です。

<掲載クレジット>

ブランド名：kate spade new york / ケイト・スペード ニューヨーク

問い合わせ先：ケイト・スペード カスタマーサービス

Tel: 050 5578 9152

https://www.katespade.jp

・ KSDuo 提供画像一式：こちら(https://ourtapestry.sharepoint.com/:f:/s/KSJ_Marketing/IgAnn0bzKMfUTbONxs3NpEGSAajRklIgUsgFHuJVPRISeko?e=5AsHIl)

・ KSDuo（ケーエスデュオ）コレクションページ： こちら(https://www.katespade.jp/shop/collection/ksduo?&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260422&utm_id=FY26_Summer)

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kate spade new york：

1993年に6つの代表的なハンドバッグとともに登場したケイト・スペード ニューヨークは、どんなときもカラフルで、大胆な発想に富み、前向きであり続けてきました。今日では、ハンドバッグ、アパレル、ジュエリー、シューズ、ギフト、ホームウェアなど、毎日の生活に特別な彩りを添えるアイテムを提案するグローバルブランドに成長しました。私たちはいつだってオリジナリティーあふれる視点で、perfectly imperfect lifestyle（完璧ではないけれども特別なライフスタイル）を送る世界中の女性たちのコミュニティーを応援します。ケイト・スペード ニューヨークはタペストリー・インクのブランドです。https://www.katespade.jp