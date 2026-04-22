【TCG GATE（トレカゲート） オープン記念】第8弾キャンペーンがスタート。公式Xにて応募受付開始

株式会社Anmore

株式会社Anmore(https://anmore.jp/)（本社：東京都）が運営するトレーディングカード専門店「TCG GATE(https://www.tcg-gate.com/)（トレカゲート）」は、グランドオープン記念キャンペーン「LEGEND DROP14」の第8弾を、2026年4月20日（月）12:00より公式Xにて開始いたしました。TCG GATEは、グランドオープンを記念して全14回にわたるオンライン・オフライン連動キャンペーンを展開しており、第8弾もTCGファン・コレクターに向けた参加型企画として実施いたします

本キャンペーン「LEGEND DROP14」は、TCG GATEのグランドオープンを記念して、2026年3月から6月にかけて全14回実施されるカウントダウン型のプレゼント企画です。期間を通じて、PSA10鑑定ポケモンカード10点、未開封ポケモンカードBOX4点の合計14点を用意し、回を重ねるごとに注目度の高い景品を展開していく設計となっています。

第8弾は、2026年4月20日（月）12:00より公式Xにてスタートし、応募締切は2026年4月25日（土）23:59、当選発表は2026年4月26日（日）を予定しています。

応募方法は、TCG GATE公式X（@tcg__gate(https://x.com/tcg__gate)）をフォローし、対象キャンペーン投稿を引用してポスト、引用文にコメントテーマへの回答を記載のうえ投稿していただきます。その後、投稿または画像内に表示される対象回のキーワードを確認し、TCG GATE公式LINE(https://lin.ee/UwjhcHu)へ送信することで応募完了となります。

TCG GATEは、「日本のトレーディングカード文化を世界へ発信する拠点」をコンセプトに掲げ、秋葉原から国内外のファン・コレクターへ向けて、日本発のTCGカルチャーの魅力を発信しています。今回の第8弾キャンペーンも、グランドオープンを彩る企画の一環として、より多くの方にTCG GATEを知っていただく機会の創出を目指します。

第8弾 開催概要

キャンペーン名：TCG GATE グランドオープン記念キャンペーン「LEGEND DROP14(https://www.tcg-gate.com/)」第8弾

開催SNS：公式X(https://x.com/tcg__gate)

応募開始：2026年4月20日（月）12:00

応募締切：2026年4月25日（土）23:59

当選発表：2026年4月26日（日）

【応募方法】

1．TCG GATE公式X（@tcg__gate(https://www.tcg-gate.com/)）をフォロー

2．対象キャンペーン投稿を引用してポスト

3．引用文にコメントテーマへの回答を記載して投稿

4．投稿または画像内に表示される対象回のキーワードを確認

5．TCG GATE公式LINE(https://www.tcg-gate.com/)へキーワードを送信して応募完了

公式情報

公式X：https://x.com/tcg__gate

公式Instagram：https://www.instagram.com/tcg_gate/

公式LINE：https://lin.ee/UwjhcHu

キャンペーンページ：https://www.tcg-gate.com/

本件に関するお問い合わせ先

TCG GATE 広報担当：橋元

Email：hashimoto@tcg-gate.com