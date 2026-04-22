【完売続出の人気バッグが最大60%OFF】韓国発「heisan」が60%にて特別セールを開催！超軽量「ポケットバッグ」を限定価格で手に入れるチャンス

株式会社シックスティーパーセント

heisanは、機能性とデザイン性を両立させたバッグを展開する注目のブランドです。 ミニマリズムの中に遊び心のあるパターンを取り入れたプロダクトは、その利便性と圧倒的な軽さから、韓国のみならず日本のSNSでも「使い勝手が良すぎる」と話題になっています。今回、シックスティーパーセントにて、最大60%OFFというお得なスペシャルセールを開催いたします。

今回の目玉は、発売されるたびに即完売を繰り返してきたブランドの代名詞「Compact PocketBag」シリーズです。特に人気の高い2つのモデルが、これまでにない特別価格で登場します。

単なる可愛さだけではありません。「重いバッグから解放されたい」という現代人のニーズを、わずか数十グラムという「超軽量」と、「パターンデザイン」でSNSでも話題になっています。

毎回数分で完売してしまうアイテムを、最大60%OFFという異例の条件で手に入れられるのは、この期間中、60%（シックスティーパーセント）だけです。自分へのご褒美に、あるいは大切な人へのギフトに。完売前に、あなただけのお気に入りを手に入れてください。

■キャンペーン概要

・セール期間：2026年4月22日（水）12:00 ～ 4月29日（水）23:59

■イベント対象アイテム

１）Ultra-light Compact PocketBag V1 Dot（全色）

２）Compact PocketBag V1 Gingham Check

▶販売URLはこちら：https://www.sixty-percent.com/brand-plans/202604-heisan-elp(https://www.sixty-percent.com/brand-plans/202604-heisan-elp?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease)

▶ ︎Instagram ：https://www.instagram.com/heisan.official/

■ 株式会社シックスティーパーセント

2018年7月創業。アジアのブランドだけを集めたグローバルファッションECストア「60％」を運営。10代から20代の若者向けに、ストリートブランドを中心に、カジュアル、デザイナーズ、ライフスタイルブランドまで、2700以上のブランドと15万点を超えるアイテムを取り扱う（2025年10月時点）。「アジアのファッションを世界のメインストリームへ」をミッションに掲げ、アジア最大のファッションカンパニーを目指す。※2025年10月時点

会社名 ：株式会社シックスティーパーセント

代表者 ：代表取締役 真部大河

所在地 ：東京都目黒区中目黒1-8-1 VORT中目黒I 1階

設立 ：2018年7月

HP ：https://corp.sixtypercent.com/(https://corp.sixtypercent.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease)

【本サービスおよび、本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

・お問い合わせ先：株式会社シックスティーパーセント 広報担当

・E-Mail ：press@sixty-percent.com

■ 60%

「60%（シックスティーパーセント）」は、アジアのブランドだけを集めたグローバルファッションECストア。10代から20代の若者向けに、韓国、中国、台湾、タイ、インドネシアなどアジア10カ国以上から、2700以上のブランドと15万点を超えるアイテムを取り扱う（2025年10月時点）。ストリートブランドを中心に、カジュアル、デザイナーズ、ライフスタイルブランドまで、幅広いファッションニーズに応える豊富なラインナップを提供している。

webサイト：https://www.sixty-percent.com/(https://www.sixty-percent.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease)

アプリDL：https://app.adjust.com/1823aj1k

Instagram：https://www.instagram.com/sixtypercent_official/

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Tiktok：https://www.tiktok.com/@sixtypercent_60?lang=ja-JP