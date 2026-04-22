「PeopleX AIロープレ」、新機能「評価設計カスタムAI」で、企業固有のシーンや演習に対応

株式会社PeopleX

採用から活躍支援まで、AIで人事課題を解決する株式会社PeopleX（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：橘 大地、以下：当社）は、当社が提供する対話型AIロープレサービス「PeopleX AIロープレ」において、評価基準を各企業独自にカスタマイズできる新機能「評価設計カスタムAI」をリリースいたしました。各社固有の情報やロールプレイング目的に即した評価基準をより精緻に設定し、具体的で精度の高い評価・フィードバックを行うことのできる環境を提供します。

概要・意義

背景

「PeopleX AIロープレ」は、AIとの対話により能力開発のためのロールプレイングを行うことができるサービスです。人と話しているかのような自然な対話で、営業やマネジメントなど実際の場面を想定した実践的なトレーニングを積むことが可能です。

様々な内容・設定のロールプレイングを本サービス1つで行える点が大きな特長で、導入企業において、目的や想定場面に合った「シナリオ」と評価基準をあらかじめ設定しておくことで、企業や部署、社員それぞれに適したロープレを実施できます。

一方、これまでは、評価基準の設定については自由度に一定の制約があり、多くの企業様より「自社独自の指標をより細かく反映させたい」というご要望をいただいておりました。

新機能概要

こうした声にお応えし、今回、評価基準をフルカスタマイズできる機能を新たにリリースいたしました。以下の3つの方法で、担当者にかかる負荷を抑えながら自由度の高い設定を行うことが可能です。

- 手入力：独自の評価項目とその詳細を一から詳細に定義。すでに自社で設けている基準が存在する場合に、その基準をそのまま利用可能。- AI生成：評価したい内容をフリーテキストで入力するだけで、AIが最適な評価基準を自動で生成。新たな評価基準を設ける際の利便性向上。- 既存の基準の流用：他のシナリオで利用中の評価基準をコピー。複数のロープレで共通または類似する基準が必要な場合に再利用することが可能に。意義・効果

本機能により、汎用的・抽象的な評価にとどまらず、例えば以下のような指標を具体的に設定した上での評価が可能となります。

- 自社の商材ならではの訴求（独自の強みや特長など）- そのシナリオにおける特定の説明項目（契約等の観点での必須事項など）- 自社が重視する独自の評価軸（企業理念や行動指針など）

ロープレ実施後にAIが自動で生成する評価レポートでは、設定されたすべての評価基準に基づく総合点・総評と、評価基準ごとの評点・コメントが表示されます。

これにより、自社で押さえるべきポイントを取りこぼすことのない高精度かつ統一的な評価を、最小限の工数で実現します。また、自社で成果を出すために必要なポイントを客観的かつ具体的に把握できるため、社員個々人の戦力化の速度向上につながります。

今後とも、現場のニーズを受け止め、AIを活用した人材育成・能力開発の最適化に貢献できるよう、機能向上とサービスの充実に努めてまいります。

「PeopleX AIロープレ」について

AIトレーナーを相手に、「営業担当として商談の練習」や「部下との1on1の練習」など、様々な内容・設定のロールプレイングをワンツールで行うことが可能なサービスです。時間や場所を問わず個人のペースで実践的な練習ができ、育成コストの低減につながるほか、練習後はAIが公正な評価を行うことで、納得感のある成長を支援します。

サービスサイトはこちら

https://peoplex.jp/ai-roleplay/

「PeopleX AIロープレ」の特長は以下のとおりです。

（1）24時間365日練習ができる

AIロープレは、夜間や土日を含む24時間365日、いつでもロープレが可能です。時間や場所を問わず、個人のペースで実践的な練習ができ、上司やトレーナーの工数削減にもつながります。

（2）営業、CS、接客など、様々な場面・設定でのロールプレイが可能

「営業担当として商談の練習」や「部下との1on1の練習」など、用途にあわせて様々なロープレに活用できます。複数の登場人物を想定した「マルチペルソナ」や詳細設定を付加できる「シナリオ編集」機能もあるため、多人数での会議・プレゼンの練習にも活用できます。

（3）育成の属人化を排除し、公平な評価を実現

育成担当者による指導や評価のバラつきを解消し、組織全体で均一かつ質の高い教育を提供。AIトレーナーが公平な評価を行うことで、受講者の知識・技能の習得状況を正確に可視化し、納得感のある成長を支援します。

「PeopleX AIロープレ」にご興味をお持ちくださった方は、詳細資料を下記URLよりダウンロードの上ご覧ください。

https://peoplex.jp/ai-roleplay/download/

また現在、「PeopleX AIロープレ」の紹介・導入支援のためのパートナープログラムを設け、パートナー企業を募集しております（販売促進支援や対価支払を内容に含むプログラムです。パートナー企業としての契約締結には当社による審査・認定を要します）。本件についてのご案内を希望される企業様は、以下にお問い合わせください。

MAIL：contact@peoplex.jp

■PeopleX 会社概要

法人名：株式会社PeopleX

代表：橘 大地

資本金：116百万円（資本準備金含む）

所在地：東京都新宿区西新宿2丁目6-1 新宿住友ビル24階

事業概要：対話型Agenticプラットフォーム「PeopleX AgenticHR プラットフォーム」の開発

対話型AI面接サービス「PeopleX AI面接」の開発

対話型AIロープレサービス「PeopleX AIロープレ」の開発

対話型AI面談サービス「PeopleX AI面談」の開発

人事・労務書籍の読み放題サービス「HR LIBRARY」の運営

エンプロイーサクセスHRプラットフォーム「PeopleWork」の開発

マネジメント・育成支援「PeopleX マネジメントコンサルティング」

WEBサイト：https://corp.peoplex.jp/

サービスサイト（PeopleX AgenticHR プラットフォーム）：https://peoplex.jp/platform/

サービスサイト（PeopleX AI面接）：https://peoplex.jp/ai-interview/

サービスサイト（PeopleX マネジメントコンサルティング）：https://peoplex-mc.jp/

サービスサイト（HR LIBRARY）：https://hrlibrary.jp/

■本件に関するお問い合わせ

株式会社PeopleX 広報担当 TEL：03-6683-4199 Mail：info@peoplex.jp