【Makuake第3弾！】ニッセンが放つ夏の救世主。軽くて通気性抜群なのに透けにくい、“まるですだれ”のような究極の夏スーツが、公開２時間で目標金額達成！

株式会社ニッセンホールディングス

株式会社ニッセン（本社：京都市南区、代表取締役社長：羽渕淳）は、応援購入サービス「Makuake（マクアケ）」にて、働く女性を応援するプロジェクト第3弾として、夏用スーツの予約販売を2026年4月17日（金）より開始し、公開から２時間で目標金額を達成しました。本プロジェクトは、働く女性が抱える「夏のビジネスシーンにおける不快感と悩み」を解決するために企画。帝人フロンティア株式会社の高機能素材「爽多(R)（そうた）」を採用。風が通り抜けるような涼しさと、女性に嬉しい「透けにくい・UVカット」等の機能を兼ね備えた、ニッセンが提案する「究極の夏スーツ」です。

開発背景

Makuake先行販売ページはこちら :https://www.makuake.com/project/hatarakufuku05/

～過酷な夏を戦う女性へ、圧倒的な快適さを～

近年の記録的な猛暑の中、日々の通勤や外回りで汗だくになりながらもスーツを手放せない、働く女性たちの現状をなんとかしたい…そんな強い想いから、このプロジェクトはスタートしました。「涼しいのは、もはや当たり前。その先にある安心感を提供したい。」そんな想いで素材を探し求める中、出会ったのが帝人フロンティア株式会社の「爽多(R)（そうた）」でした。日本の知恵「すだれ」から着想を得たというこの素材は、目に見えるほどの隙間があるのに、不思議と透けにくく、袖を通した瞬間に風が衣服内をスッと通り抜ける感覚があり、「これこそが、私たちが探し求めていた答えだ」と確信しました。働く女性が、暑さを理由にパフォーマンスを落とすことなく、自信を持って美しく働けるように。細部までこだわり抜いた自信作を、Makuakeを通じてお届けします。

商品の特徴

１．「すだれ」構造が生み出す、圧倒的な通気性

帝人フロンティアの高機能素材「爽多(R)」を採用。日本の伝統的な「すだれ」のように、糸と糸の間に隙間を作る独自の織り組織により、従来のスーツでは成し得なかった抜群の通気性を実現しました。衣服内の熱を逃がし、常に爽快な着心地を提供します。

2. 働く女性の不安を解消する「透けにくい」＆「UVカット」

「通気性が良い＝生地が薄くて透ける」という常識を覆しました。すだれスーツは風を通すほどの極薄生地でありながら、透けを気にせず着用いただけます。さらに、これからの季節に欠かせないUVカット機能も搭載し、屋外での活動もしっかりサポートします。

3. 「超軽量」かつ「洗濯後すぐに乾く」イージーケア性能

驚くほどの軽さ（※長袖ジャケットMサイズで約178g）を実現し、長時間の着用でも疲れにくいストレスフリー設計に仕上げました。さらに、吸汗速乾性に優れているため、ご自宅の洗濯機で丸洗いが可能。忙しい毎日のローテーションに欠かせない一着となります。

プロジェクト概要

※写真は長袖ジャケット（M）単体の重量です

プロジェクト名 ： Makuake第3弾 夏の働く女性を応援！「すだれスーツ」

先行販売期間 ： 2026年4月17日（金）～2026年6月14日（日）

リターンお届け予定 ： 2026年6月末頃

プロジェクトページ ： https://www.makuake.com/project/hatarakufuku05/(https://www.makuake.com/project/hatarakufuku05/)

リターン内容

Makuake先行販売での超早割特典として、最大30％OFFでリターンをご用意しております。以下のセット内容と、カラー（ネイビー・ブラック）サイズ（M,L,LL,3L）を組み合わせた中からお選びください。 なお、お届け予定日に関しては、各リターンの応援購入画面でご確認ください。

A ： 長袖スーツセット 一般販売予定価格 \21,890（税込）

B ： 半袖スーツセット 一般販売予定価格 \21,890（税込）

C ： 長袖スーツ＋半袖スーツセット 一般販売予定価格 \43,780（税込）

商品紹介

【色展開（全商品共通）】 ２色（ネイビー、ブラック）

【サイズ展開（全商品共通）】 ４サイズ（M,L,LL,3L）

【素材（全商品共通）】 品質：ポリエステル100％ 素材機能性：洗濯機OK（ネット使用）、UVカ ット、吸汗速乾

▼ Makuake販売ページ ： https://www.makuake.com/project/hatarakufuku05/(https://www.makuake.com/project/hatarakufuku05/)

会社概要

社名 : 株式会社ニッセン

本社所在地 : 〒601-8412 京都市南区西九条院町26番地

代表者 : 代表取締役社長 羽渕 淳

設立 : 2007年6月21日

事業内容 : 婦人服を中心とした衣料品、インテリア雑貨などのインターネット・カタログ通信販売

●nissen,informationサイト https://info.nissen.co.jp/

●nissen,オンラインショップ https://www.nissen.co.jp/