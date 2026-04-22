【デュカート】【本日4月22日（水）新発売】「ベース・トップ・補強」を1本で。クリスタルのような輝きを放つ『オールインワンコート』が新登場！

株式会社シャンティ2026年4月22日 新発売 デュカート オールインワンコート \1,320（税込）

株式会社シャンティ（本部：東京都千代田区、代表取締役社長：井田 仁祥）は、ネイルカラー、ネイルケア、ネイルツールが揃うトータルネイルブランド「Ducato」（デュカート）より、爪の補強・ベースコート・トップコートの機能を1本に集約した「オールインワンコート」を発売いたします 。

「オールイワンコート」は、『すべてをこの1本に』をコンセプトに、セルフネイルには欠かせない３つの機能を1本に集約したクリアタイプのネイルコートです 。凹凸補正成分のダイヤモンドパウダー（※１）を配合し、爪表面をなめらかに整え、指先にクリスタルのようなツヤと輝きを与えます。また、3種のプロテイン（保湿成分）をはじめとする12種のネイルケア成分（※２）を配合。乾燥やダメージで弱った爪をコーティング補強できるので、弱爪にお悩みの方にもおすすめです。さらにネイル初心者の方からセルフネイル派の方まで、忙しい毎日でも手軽にお使いいいただけるよう、速乾処方にいたしました。

※1 ダイヤモンド末

※2 加水分解トウモロコシタンパク、加水分解コムギタンパク、加水分解ダイズタンパク、パンテノール、ビオチン、加水分解コラーゲン、ヒアルロン酸Na、ソバ種子エキス、加水分解ケラチン、パルミチン酸レチノール、乳酸（AHA）、パントテン酸Ca

商品特長 テクニックレスで「美爪」が叶う３つの理由

1. 「ベース・トップ・補強」をこの1本に。「ALL in 1」処方 の時短コート。

セルフネイルには欠かせない、「爪の補強」「ベースコート」「トップコート」の3つの機能を1本に凝縮 。さらに爪の美しさを引き立てる「ツヤ」と、忙しい時にも嬉しい「速乾」処方です 。

日頃からセルフネイルをされる方はもちろん、初心者の方でもこの1本があれば簡単にセルフネイルをお楽しみいただけます。また、爪補強×美爪仕上げが叶うので、普段ネイルをされない素爪派の方や、弱爪にお悩みの方にもおすすめです。

２. 12種のネイルケア成分（保湿成分）配合

３種のプロテインをはじめとする12種のネイルケア成分（保湿成分）を配合しました 。

●3種のプロテイン

・加水分解トウモロコシタンパク

・加水分解コムギタンパク

・加水分解ダイズタンパク

●その他のネイルケア成分（保湿成分）

・パンテノール

・ビオチン

・加水分解コラーゲン

・ヒアルロン酸Na

・ソバ種子エキス

・加水分解ケラチン

・パルミチン酸レチノール

・乳酸（AHA）

・パントテン酸Ca

3. 凹凸補正・クリスタルのような輝きが続く

凹凸補正成分のダイヤモンドパウダー（※1）を配合 。爪表面の凹凸がなめらかに整い、クリスタルのような輝きが爪を美しくみせます。2～3回重ね塗りすると、よりツヤと強度が生まれます。

※１ ダイヤモンド末

■こんな方におすすめ

●セルフネイルに時短を求める方に

●ネイルカラーはできないけれど、爪にツヤが欲しい方に

●弱爪や爪表面の凹凸が気になる方に

●セルフネイル初心者さんに

■ ご使用方法

ベースコート・補強目的として： 爪の上に塗布してください。上にネイルカラーを塗る場合は、しっかり乾いたことを確認してから塗布してください。

トップコート・ツヤ出しとして： 下に塗ったネイルカラーが完全に乾いた状態で、爪全体、爪のトップ部分まで塗布してください。2～3回重ね塗りすることで、より強度が出ます。

＜商品名＞デュカートオールインワンコート

＜容量＞9mL

＜価格＞ \1,320（税込）

＜発売日＞ 2026年4月22日（水）

＜販売店舗＞全国のドラッグストア、量販店、バラエティショップ（一部店舗を除く）

※3月中旬からPLAZA・ロフト・公式オンラインストアにて先行発売いたします。

※店舗により発売日が前後することがあります。

【デュカートについて】

「わたしのツメじかん はじめよう。」

いまを感じるネイルカラー。

爪をキレイに見せるネイルケア。

使いやすさにこだわったネイルツール。

豊富なバリエーションを取り揃えた、ネイルのトータルセルフケアブランドです。

公式HP https://www.chantilly.co.jp/brand/ducato/

公式インスタグラム https://www.instagram.com/ducato_nail/

【株式会社シャンティについて】

化粧品、化粧ツール、ネイルグッズ、ヘアグッズの企画、開発、販売を行うメーカーです。

ブランドはマペペ、デュカート、チャスティ、アストレア ヴィルゴなどを展開。お客様のお求めやすい価格で高品質な商品を提供。環境問題への配慮や、素材にまで熟慮しながら商品開発を行っています。

＜商品に関するお問い合わせ＞

株式会社シャンティ

0120-56-1114 （月～金 9:00～17:30 祝祭日、年末年始を除く）

https://www.chantilly.co.jp/contact_form/

〒102-0083 東京都千代田区麹町4-2-6 住友不動産麹町ファーストビル