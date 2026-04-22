【分厚い教本で挫折した方へ】“概念”で終わらせず実務に落とし込む。世界標準の枠組みを図解した実践ガイド『図解で読み解く″DMBOK″ データマネジメントの設計図』を無料公開

株式会社パタンナー【AI時代の必須教養】図解で読み解く"DMBOK"データマネジメントの設計図』を読む

株式会社パタンナー（本社：東京都品川区、代表取締役：深野 嗣）は、世界標準のデータマネジメント知識体系である「DMBOK」を実務レベルで図解・解説した実践ガイド『【AI時代の必須教養】図解で読み解く"DMBOK" データマネジメントの設計図』を公開いたしました。

本資料では、AI活用やDXの土台作りに欠かせないものの、「専門的すぎて難解」「どこから手をつければいいか分からない」と現場を悩ませるDMBOKの概念を、技術者以外にも直感的に理解できる図解とビジネス言語を用いて、自社のデータマネジメント戦略に組み込むための実践ステップとして紐解きます。

▼『【AI時代の必須教養】図解で読み解く"DMBOK"データマネジメントの設計図』を読む（PDFダウンロード）

https://tazna.io/contents-dmbok-datamanagement

■ 公開の背景：AI時代に再注目される「DMBOK」。しかし、最大の壁は“翻訳”にある

「生成AIを導入したいが、社内データが散らかっていて使えない」

「データガバナンスを効かせたいが、何が正解かわからない」

このような課題に対し、世界中のデータ専門家がまとめたベストプラクティス集「DMBOK（Data Management Body of Knowledge）」が改めて脚光を浴びています。

しかし、数百ページを超える分厚い教本を前に、多くの企業が「概念は立派だが、抽象的すぎて自社の業務にどう当てはめればいいのかわからない」「結局、明日から誰が何をすればいいのか？」という壁にぶつかり、挫折しています。

DMBOKはあくまで“辞書”であり、そのままでは現場の“マニュアル”にはならないのです。

本資料では、難解なDMBOKの全体像を図解で分かりやすく整理し、教本を「自社の具体的な運用ルールや組織体制」へと翻訳（実装）するためのアプローチを、実務者の目線で徹底解説しました。

▼『【AI時代の必須教養】図解で読み解く"DMBOK"データマネジメントの設計図』を読む（PDFダウンロード）

https://tazna.io/contents-dmbok-datamanagement

■ 本資料（ホワイトペーパー）のハイライト

＜イメージ＞【AI時代の必須教養】図解で読み解く"DMBOK"データマネジメントの設計図＜目次＞- はじめに- DMBOKとは何か？なぜいま注目されるのか- - DMBOKの成り立ちとDAMA International- - DMBOK2が描く「データマネジメント全体像」- - DX・AI時代にDMBOKが必要とされる理由- DMBOKのナレッジエリアを俯瞰する：データマネジメントの構成要素- - コアとなるデータガバナンスとデータアーキテクチャ- - 日々の運用を支える品質・セキュリティ・統合・ストレージ- - 価値を生み出すマスタデータ・メタデータ・BI/アナリティクス- 実務でどう活かすか：DMBOKに基づくデータマネジメントの進め方- - 自社のデータマネジメント成熟度を診断するステップ- - スモールスタートで「実感できる成果」を出すロードマップ- - 失敗しないためのガバナンス設計とステークホルダーの巻き込み方- AI活用を前提としたデータマネジメントの再設計- - 生成AI時代に求められる「信頼できるデータ」- - 説明可能性と監査対応を支える仕組み- - AIを使う企業ほどDMBOKが必要になる理由- まとめ：DMBOKを「分厚い本」で終わらせないために＜こんな方におすすめ＞- CDO・データマネジメント責任者：属人的なデータ管理から脱却し、世界標準（DMBOK）に基づいた強固なデータガバナンス体制を構築したい方- DX推進リーダー・IT部門：DMBOKを読んだことはあるが、抽象的すぎて自社の実務やシステム要件にどう落とし込むか悩んでいる方- 経営企画・事業責任者：AIやデータ分析への投資対効果を最大化するために、データマネジメントの全体像を教養として理解しておきたい方

▼『【AI時代の必須教養】図解で読み解く"DMBOK"データマネジメントの設計図』を読む（PDFダウンロード）

https://tazna.io/contents-dmbok-datamanagement

■ パタンナーの提供する人気のコンテンツ(https://tazna.io/resources/dl)

"データ活用"お役立ち資料3点セット(https://tazna.io/contents-set-of-3-useful-data)

【データ活用者・DX担当者必見】

"データ活用"に必要なナレッジを網羅した

『データ活用お役立ち資料3点セット』

になります。

パーフェクトガイド3点セット(https://tazna.io/contents-set-of-3-perfectguide-data-and-ai)

【"データ"と"AI"理解の決定版】

生成AI×データ戦略に必要なナレッジを完全網羅した『大人気パーフェクトガイド3点セット』

になります。

Excel×AIで実現するデータ分析入門書3点セット(https://tazna.io/contents-set-of-3-dataanalysis-using-excel)

【"Excel×AI"を分析にフル活用】

Excel×ChatGPT・Copilot・Pythonを活用したデータ分析を行う際の参考になる『データ分析入門書3点セット』になります。

■ 世界で一番はじめやすいデータカタログ「タヅナ」(https://tazna.io/)

データカタログは情報システム部が社内のデータを管理するために、データ分析のプロがデータを探すために開発されたソフトウェアでした。

そんなデータカタログを「どんな企業でも・どんな職種でも・すばやく・簡単に使える」ソフトウェアに再発明しました。

POINT１.：設計書を自動でつくる(https://tazna.io/)

BIツールで誰かが頑張って開発してくれたダッシュボード。

表示されている指標の意味は答えられますか？

表示されている数値が間違っている気がしたときに、あなたがすぐに調べる手段はありますか？



タヅナなら、すべて一目瞭然です。

POINT２.：データの背景を理解する(https://tazna.io/)

タヅナはデータだけではなく、その先にいるヒトを探せます。

誰が・どんなデータ資産（データ・ダッシュボード・用語と定義）に詳しいのか？データに関して誰とどんなコミュニケーションを取ってるのか？を個人単位で把握できます。

タヅナなら、人材配置の最適化に活用できます。

POINT３.：基盤を作る前に活用する(https://tazna.io/)

私たちは、データを整備する縁の下の力持ちが、大きな労力をかけてデータ基盤をつくる苦労を知っています。そんなデータ基盤が全社員に利用されないなんてもったいない。

だから、整備してほしいデータを具体的に把握できるようにデータカタログを再発明しました。



タヅナなら、開発と現場がひとつになります。

■ 自社データを活用してAI/DX時代の"企画力"を鍛える「データアーキテクト研修」

データアーキテクト研修

本プログラムは、従来の「プログラミング習得」を中心としたDX研修とは異なり、ビジネスの現場で求められる「データに基づいた企画・設計力」の習得に特化しています。

座学に加え、実際の自社データを用いた「企画開発合宿」を組み合わせることで、研修終了時には実務で使えるプロダクト企画書が完成する、完全実践型のカリキュラムです。

■ 専門組織に頼らず“現場主導”でデータを武器にする「データマネジメント実践研修」

まずはご相談から :https://tazna.io/inquiry-dataarchitect-trainingデータマネジメント実践研修

本プログラムは、単にDMBOK（データマネジメント知識体系）の概念を学ぶだけの座学研修とは異なり、「現場で明日から使える運用ルール」を研修中に構築することをゴールとしています。

専門組織の不足によりデータ活用が停滞している企業において、現場部門が自ら品質管理やガバナンスを担い、DXやAI活用を加速させるための「自走する組織」を作る実践型カリキュラムです。

■ DX推進に欠かせない"データカタログ"を日本初解説！パタンナー代表深野の著書『会社のデータを"誰もが使えるデータ"に変える データカタログという魔法』

まずはご相談から :https://tazna.io/inquiry-datamanagement-training会社のデータを"誰もが使えるデータ"に変える データカタログという魔法

本書は、各部署でバラバラに管理されているデータを全社共通の資産として活用するための実践的手法を、ストーリー形式でわかりやすく解説した一冊です。

営業出身の主人公がDX推進室に異動し、データカタログを武器に社内変革に挑む成長物語を通じて、専門知識がなくても取り組めるデータ活用の本質を学ぶことができます。

第1章 データカタログとの運命の出会い

第2章 今さら聞けない、データ活用の基礎知識と専門用語

第3章 データカタログで「こんなこともできるの!?」と思わず声が出た

第4章 データカタログを使って、部署の壁を越えた「見える化」に挑んだ

第5章 分析のプロ（鬼）にデータカタログ（金棒）を使ってもらった

第6章 データカタログがビジネス部門とIT部門を一つにした

第7章 データカタログで、経営陣に「DXの成果」を数字で見せた

第8章 データカタログという魔法 ～それでも、データカタログを使わないあなたへ～

■ 会社概要

会社名：株式会社パタンナー

代表者：深野 嗣

所在地：東京都品川区北品川5丁目5－15

事業内容：

- データカタログ「タヅナ」の企画・開発・運営データ戦略コンサルティング

- データ人材育成・組織開発

コーポレートサイト：https://pttrner.co.jp/(https://pttrner.co.jp/)

データカタログ「タヅナ」：https://tazna.io/