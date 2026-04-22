【4/24新発売】もみもみして味わう新感覚！5つの果実ゼリー×乳脂肪42％“特濃すぎる”バニラシェイク「カラフルジュエルシェイク」

株式会社太陽社

お菓子のたいよう(https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/145123)

株式会社太陽社（所在地：千葉県匝瑳市飯倉293、代表取締役：片岡正裕）が展開する千葉県で長年愛される菓子店「お菓子のたいよう」は、春夏に連日完売する人気の“キラキラ宝石ゼリースイーツ”の待望の新作として、ブランド初となるデザートドリンク「カラフルジュエルシェイク」を、4月24日（金）より夏季限定で販売いたします。

お客様自身の手でパッケージを“もみもみ”して完成させる、新感覚の体験型デザートドリンクです。

手でもんで好みのやわらかさに仕上げることで、食感も味わいも自分好みに変化。“夏にぴったり”の超ひんやりスイーツとして、たいようの夏の最新作が誕生しました。

■ 販売店舗

お菓子のたいよう実店舗全店

オンラインショップ（楽天市場店）https://item.rakuten.co.jp/etaiyou/jewel-shake/

連日完売の“宝石”を、もっと贅沢に、もっと楽しくした「2026年・夏の最新作スイーツ」

毎年夏に連日完売する、宝石に見立てた5種のキラキラゼリーの「ジュエリースイーツシリーズ」。

この「宝石のような美しさ」を、さらに濃厚な満足感とともに楽しんでいただきたいという想いから、ブランド初となるシェイクを開発しました。

オレンジ・メロン・いちご・白桃・ソーダの5種のゼリーと、濃厚なバニラシェイクを合わせて楽しむ、“夏にぴったり”の超ひんやりアイスドリンクです。

ゼリーは、世界トップクラスのメーカーによる高級果実ピューレを溶かして丁寧に仕上げた本格派。

果物のおいしさをギュ～～～ッと詰め込んだ5種のゼリーに、「乳脂肪分42%」という、本来シェイクには使われない濃厚な生クリームを合わせ、シェイクの常識を覆すコク深い味わいに仕上げました。

お菓子屋ならではの技術と素材で仕立てた、ワンランク上の贅沢な味わいです。

最大の特長は、お客様自身の手でパッケージを“もみもみ”して完成させる新感覚のスタイル！

“もみもみ”で変わる、自分だけの「感動グラデーション」

手でもんでお好みのやわらかさに仕上げたら、付属のストローをさしてお楽しみください。

もみほぐす強さや時間によって、食感も味わいも自分好みに変化します。

- 【飲みはじめ】まずは、シャリシャリの果実感と、濃厚なバニラアイスクリームをダイレクトに。最高級ピューレならではの果実の輪郭が際立つ、鮮烈な味わいを楽しめます。- 【とろける中盤】次第にバニラとゼリーが溶け合い、5つのフルーツが混ざり合うことで、味わいはどんどんジューシーに。ひんやりした氷の粒と、とろけ出したクリームが混ざり合う「シャリトロ食感」の、最もリッチな瞬間です。- 【感動のラスト】最後の一口は、すべての素材が絶妙に調和した「濃厚なフルーツパフェ」を飲んでいるかのような贅沢な味わいへ。

飲むたびに異なる風味が現れ、味にレイヤー（層）が重なるような感覚を楽しめるようにしました。

最後まで飽きることなく、飲み進めるほどに味わいが濃厚になり、どんどんおいしくなる。

そんな「感動のグラデーション」を目指して仕上げた、自慢の一杯です。

千葉の情景を映す「5つの宝石」と、世界が認めた最高級ピューレ

- 千葉の海＝ 爽快なソーダ- 千葉の山＝芳醇なメロン- 太陽＝弾けるオレンジ- 情熱＝真っ赤な苺- 夏の潤いと癒し＝柔らかな白桃

それぞれに千葉の風景や夏のイメージを重ね、物語性を持たせた5種のゼリーです。

■ゼリーは、果実ピューレを溶かして丁寧に仕上げた本格派。

ソーダメロンオレンジ白桃

ゼリーの核となるのは、世界トップクラスのフルーツピューレメーカーであるフランス・ボアロン社と、無添加・高品質で知られるクランベル社のピューレ。「完熟・旬」の瞬間に収穫されたフルーツのみを原料とした、雑味のない本物の美味しさをギュ～～～ッと詰め込みました。

■鮮度を止める「マイナス60℃」の魔法

- ボアロン社： パティシエが惚れ込む、際立つ色鮮やかさと圧倒的な香りの豊かさ。- クランベル社： 果実そのものの、なめらかで自然な甘みが魅力。

仕上げたゼリーは、マイナス60℃の急速冷凍庫で一気に凍結。この驚異的な温度で鮮度を封じ込めることで、解凍時にもドリップ（余分な水分）を出さず、フルーツ本来のみずみずしい食感と栄養価をそのままお届けすることを可能にしました。

シェイクの常識を覆す、「乳脂肪42％」の超濃厚バニラベース

ベースとなるバニラシェイクには、世界のトップシェフにも認められた九州産の高級純生クリーム「PURE CREAM 35」を贅沢に使用しています。

九州産クリームならではの厚みのある乳味、豊かなコク、そして鼻に抜ける芳醇な香り。その濃厚さはまさに別格で、ミルク本来の力強い旨みをダイレクトに感じていただけます。

■本来はシェイクに使われない「高級素材」の贅沢

驚くべきは、乳脂肪分42％というその純度。本来、原価や配合の難しさからシェイクには到底使われないような、ケーキの主役級の高級生クリームを惜しみなく投入しています。

乳脂肪分42％という圧倒的なコクがありながら、「生クリーム、牛乳、砂糖、バニラ」という、極めてシンプルな素材のみで仕上ることで、ミルク本来の旨みを引き出しました。

■濃厚なのに、驚くほど爽やか

「それほど濃厚なら、重たいのでは？」と思われるかもしれません。

しかし、そこにパティシエ厳選の爽やかなフルーツゼリーが加わることで、味わいのバランスが劇的に変化します。 濃厚なミルクのコクと、フルーツの酸味・香りが溶け合い、最後の一口まで驚くほど軽やかに、そして贅沢に楽しんでいただけます。

SNS映えも完璧！夏のイベントを最高に盛り上げる最強ドリンク

BBQや文化祭、レジャーシーンをさらに盛り上げる！

見た目の華やかさと“もみもみ”して作る楽しさは、みんなが集まる夏のイベントにぴったり！

- クーラーボックスでキンキンに：かさばらないフラットなパッケージなので、氷いっぱいのクーラーボックスに隙間なく入れておけます。熱い外気の中でも、いつでも「最高に美味しいひんやり感」をキープ。- 片手で手軽に楽しめる：片手にトング、片手にジュエルシェイク！BBQの最中でも邪魔にならず、アクティブに楽しめます。- イベントの主役に：文化祭の模擬店やパーティーでも、その可愛さとおいしさは注目の的！個包装なので、衛生面でも◎

「かわいい！おいしい！楽しい！」

3つが揃ったジュエルシェイクがあれば、夏の思い出がより一層輝くこと間違いなしです♪

たいようの推しポイント！夏の相棒「ジップ付きスマートパッケージ」

機能性も追求し、密閉性の高いジップ付き容器を採用しました。

- 逆さにしてもこぼれない： 人混みの中や移動中でも安心。- 持ち運び自由自在： 飲み残してもジップを閉めれば、バッグに入れて手軽に持ち運べます。

可愛さと実用性を兼ね備えた、暑い夏やイベント楽しむためのスイーツとしてもぴったりです。

全国どこからでも！「ジュエリースイーツシリーズ」がついにオンライン解禁

これまで店舗でしか手に入らなかった「お菓子のたいよう」夏の風物詩、ジュエリースイーツシリーズ。全国のお客様からの熱いご要望にお応えし、ついにオンライン販売が解禁となりました！

- 【1個（単品）】 まずは試してみたい方や、自分へのちょっとしたご褒美に。- 【5個セット】 ご家族での団らんや、お友達へのプチギフトにぴったりのサイズ感。- 【10個セット】 BBQやホームパーティー、部活動の差し入れなど、みんなで楽しむシーンに。単品から大口注文まで、幅広く承ります！

自分へのご褒美としてはもちろん、イベントや景品などの大口注文も大歓迎です。

お菓子屋がこだわり抜いた「宝石のような輝き」と「極上のひんやりもみもみ新体験」を、ぜひ全国どこからでも、ポチッと手軽にお楽しみください。

ご注文はこちら :https://item.rakuten.co.jp/etaiyou/jewel-shake/

連日完売の看板メニュー「ジュエリーソーダ」も同時販売！

新作シェイクとともに、毎年連日完売を記録する人気商品「ジュエリーソーダ」も同時販売です。

シェイクの濃厚なコクとはまたひと味違う、シュワッと弾ける「極上の清涼感」。

ジュエルシェイクと同じ5種類の宝石ゼリーに、シュワシュワと弾ける爽快な炭酸を合わせた、まさに“涼を飲む”一杯。ソーダをたっぷり注ぐことで、ゼリーの輝きがより一層際立つ、目にも涼やかなスイーツドリンクです。

ジュエリースイーツシリーズに込めた、私たちの想い

暑さが厳しい季節、甘いものを敬遠しがちな日もありますが、「美味しいものを楽しみたい」という気持ちはきっと変わらないはず。

そこで、さっぱり爽快でありながら、特別な“ジュエリー”のようなワクワク感や美しさを味わっていただけるドリンクにしたいと考えました。「夏でもこんなに美味しくて、美しくて、心がときめくスイーツがあるんだ」と、多くの方に知っていただければ嬉しいです。

お近くにお越しの際は、ぜひ涼みにいらしてくださいね。

スタッフ一同、笑顔でお待ちしております♪

■カラフルジュエルシェイク[表1: https://prtimes.jp/data/corp/145123/table/144_1_4255f2738382859635eea882e2e01fc9.jpg?v=202604221051 ]■ジュエリーソーダ[表2: https://prtimes.jp/data/corp/145123/table/144_2_6d606f14bdd3ac871ee325cd8df5ffed.jpg?v=202604221051 ]

◆お問い合わせ

お菓子のたいよう

住所：〒289-2147 千葉県匝瑳市飯倉293番地

電話：0479-72-0533

営業時間：8：00～19：00

定休日：不定休

駐車場：有

楽天市場公式ホームページ：https://www.rakuten.co.jp/etaiyou/

公式Instagram：https://www.instagram.com/okashi_taiyo

公式X（旧Twitter）：https://x.com/okashi_TAIYO

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@okashi_taiyo

公式YouTube：https://www.youtube.com/okashi_taiyou(https://www.youtube.com/@okashi_taiyou)

公式Threads：https://www.threads.net/okashi_taiyo

会社概要

会社名：株式会社太陽社

代表者：代表取締役 片岡 正裕

所在地：〒289-2147千葉県匝瑳市飯倉293番地

設立日：1951年5月1日

事業内容：菓子製造販売

本リリース、および当社全般に関する問い合わせは

下記メールアドレスへお願い申し上げます。

taiyou.ocn@gmail.com