草刈りヤギちゃん・イベント向け「ヤギ貸し出しプラン」の提供を開始

株式会社むじょう

株式会社むじょう（本社：東京都目黒区、代表取締役：前田陽汰）は、当社が運営するヤギ除草サービス「草刈りヤギちゃん」において、イベント向けのヤギ貸し出しプランの提供を開始したことをお知らせします。

「草刈りヤギちゃん」は、耕作放棄地や遊休地、企業緑地などにおいて、ヤギによる草刈り・緑地管理を行うサービスです。草刈り作業の省力化に加え、ヤギの存在そのものが、周辺住民や社員の癒やし、コミュニケーションのきっかけになる点を特徴としています。

今回新たに開始するイベント向けプランでは、こうしたヤギの魅力を、除草用途にとどまらず、地域イベントや企業イベント、撮影企画などの場にも広げていきます。

人口減少時代の「縮充」を、ヤギとともに考える

株式会社むじょうでは、「縮充（しゅくじゅう）」を事業のテーマに掲げています。

縮充とは、人口減少や担い手不足といった社会の縮小を前提としながらも、その中でいかに充実した状態をつくるかを考える視点です。

草刈りの担い手が減っていく時代において、ヤギに草を食べてもらうことは、管理の省力化につながるだけではありません。暮らしの中に動物がいることそのものが、新たな価値や豊かさを生み出す可能性があります。動物が人の暮らしを支え、人が動物の命を見守る。そうした関係性の中には、単なる除草を超えた「充実」の要素が含まれていると、当社は考えています。

「草刈りヤギちゃん」は2024年春より、除草事業を中心に展開してきましたが、2026年4月からは、イベント向け貸し出しプランも正式に開始しました。

企業イベントでの導入実績HUグループホールディングス株式会社の「桜祭り」でヤギ貸し出しを実施

本プランはすでに、HUグループホールディングス株式会社が開催したイベント「桜祭り」において導入されています。

同イベントは、地域住民や社員の家族を招いて開催される年1回の催しで、会場内では出店や動物とのふれあい企画などが実施されました。

当社は同イベントにおいてヤギの貸し出しを行い、来場者向けにヤギとのふれあい体験やガチャガチャ形式で楽しめる餌やり体験などのコンテンツを提供しました。

餌やり体験では、ガチャガチャから出てくる餌を使ってヤギに餌をあげる仕組みを採用し、どの餌が出るかわからないエンターテインメント性も加えることで、子どもから大人まで楽しめる体験を提供しました。

イベント規模や会場条件に応じて個別見積もり

さくら祭りの様子

イベント向けヤギ貸し出しプランの料金は、イベントの規模、開催場所、実施時間、必要な運営体制などに応じて変動するため、都度お見積もりとなります。

また、イベント利用に加えて、写真撮影や各種ビジュアル制作におけるヤギの利用にも対応しています。企業イベント、地域のお祭り、PR施策、広告・撮影企画など、幅広い用途での活用を想定しています。

今後の展開

株式会社むじょうは今後も、「草刈りヤギちゃん」を通じて、草刈りや緑地管理の省力化だけでなく、動物と人が関わることで生まれる豊かな時間や関係性を、地域や企業の現場に届けてまいります。

人口減少時代における地域や暮らしのあり方を見つめ直しながら、除草の先にある新たな価値の創出に取り組んでまいります。

草刈りヤギちゃんについて

「草刈りヤギちゃん」は、株式会社むじょうが運営するヤギ除草サービスです。

耕作放棄地や遊休地、企業緑地などにヤギを派遣し、草刈り作業の省力化を図るとともに、動物とのふれあいを通じた癒やしやコミュニケーションの創出も目指しています。

会社概要

会社名：株式会社むじょう

所在地：東京都目黒区中目黒3-6-2 中目黒F・Sビル5階

代表者：代表取締役 前田陽汰

事業内容：人口減少時代における地域・暮らしの課題に向き合う縮充事業の企画・運営

本件に関するお問い合わせ先

株式会社むじょう

担当：古川

TEL：050-3138-3737

E-mail：info@mujo.page