「ノベルティを、命を守るツールへ」。企業の備えと日常の安心を支える「防災ソリューション」が出展

「マーケティング」で社会を守る。進化した「フェーズフリー」の潮流

RX Japan合同会社

昨今の地震発生を受け、企業の防災対策およびBCPに対する社会的な関心が急速に高まっています。近年のトレンドとして、特別な避難セットとして押し入れにしまう防災用品ではなく、日常生活やオフィスワークの中で違和感なく使い続けられ、いざという時に役立つ「フェーズフリー（日常と防災の融合）」な製品が注目を集めています*。

かつては販売促進が主な目的であったノベルティや記念品においても、昨今はこうした「機能的でデザイン性の高い進化系防災ツール」としての価値が再評価されており、企業による導入の動きが加速しています。

本展示会では、この潮流を反映し、「日常に溶け込む防災」をテーマにした製品が出展。特別な準備を強いるのではなく、日々の生活やビジネスシーンの中に自然と組み込める製品を企業が配布することで、従業員や顧客の安全を守り、地域社会全体のレジリエンス（回復力）を高めるという、新しいマーケティングのあり方をご取材いただけます。

「販促EXPO」注目の出展製品

「備える販促アイテム」として、以下の製品が注目を集めています。

防災士が考えた、純水を作る『ZEROボトル』

水中の不純物＆菌をダブルで除去！圧倒する浄水力を持つ携帯型浄水器。川の水や雨水、お風呂の水を飲料水に変えることができます。ライフライン停止時、最も重要となる「水」の確保を支援する、企業備蓄の新たなスタンダードです。

社名：アピデ 株式会社

防災ボトル『ソナえーる』

デスクの引き出しやバッグに収まる500mlのコンパクトなボトルに、必要な防災アイテムを集約！ ライト・アルミブランケットなど災害時の便利アイテム6点入りです。配布時に「日常の安心」をセットで届けられます。

社名：株式会社 ロマン

絵柄がユニークな、防災てぬぐい

綿素材で軽く持ち運びしやすく、乾きも早い。毎日使っても長持ちするてぬぐいは、防災グッズとしておすすめ！

伝統的な知恵と現代の素材を融合。災害時の応急処置や衛生管理に役立つ、メッセージ性の高いノベルティです。

社名：広洋物産 株式会社

常に携帯できるポケットサイズの「防災マップ」

独自の取材・編集に強みを持つ昭文社の地図をベースとしたオリジナル地図の制作サービス。地震や災害発生時の行動ポイント、避難方法、避難所一覧、給水施設などの情報を落とし込み、誰でもわかりやすい防災地図を制作。帰宅困難や避難所の可視化は、企業として地域社会に提供できる最高レベルのCSR活動です。

社名：株式会社昭文社

停電の夜を照らす。光るモバイルバッテリー

日々の通勤や営業活動での充電ニーズに応えるだけでなく、緊急時の「明かり」として真価を発揮する、まさにフェーズフリー（日常と防災の融合）を体現するモバイルバッテリー。内蔵のLEDバックライトがロゴを美しく照らし出し、ブランドの存在感を際立たせる販促品としても、防災グッズとしても活躍します。

社名：株式会社 オウルテック

取材のご案内（事前申込制）

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・ご希望に応じて、事前に取材対象やテーマのご相談も承ります。

・会期当日のお問い合わせについても、可能な限り取材をお受けいたしますので、ぜひお気軽にご連絡ください。

■ 取材内容：会場撮影、出展社ブース取材、来場者へのインタビュー、主催者コメント など

＜報道関係者の方からのお問い合わせ先＞

マーケティングWeek（RX Japan合同会社）広報担当

TEL：03-6739-4128 MAIL：spex.jp@rxglobal.com

【会社概要】

社名：RX Japan合同会社

所在地：東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11階

Web：https://www.rxjapan.jp/

*出典「トラベルWatch」最新「防災グッズ」まとめ。機能もデザインも妥協しない“進化系”が続々