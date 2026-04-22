（株）くらしの友　社歌を制作・リリース

株式会社くらしの友

冠婚葬祭・生活サービスを手がける株式会社くらしの友（本社：東京都、代表取締役社長：伴久之）は、創業60周年を迎えた本年、記念事業の一環として社歌を制作・リリースしたことをお知らせいたします。Netflixシリーズ「サンクチュアリ -聖域-」をはじめ、映画・ドラマ・CMなど数多くの作品を手がける音楽プロデューサー・舘野信博氏（株式会社38度 代表取締役）を迎え、社内プロジェクトチームと共同で制作。このプロジェクトは、コロナ禍による中断を乗り越え、実に5年の歳月をかけて結実した作品です。

公開URL https://youtu.be/m8SEbXE_yqM

社歌誕生の背景

「社歌を作ろう」――そのひと言が、このプロジェクトの始まりでした。代表が抱いていたのは、くらしの友の理念や社員一人ひとりが日々大切にしている想いを言葉と音楽に乗せて形にしたい、という強い思いです。同時に、社員が「同じ会社の仲間だ」と実感できる一体感のよりどころを作りたいという願いも込められていました。制作はスタートしましたが、直後にコロナ禍が到来。一時は凍結を余儀なくされました。それでも想いは消えることなく持ち続けられ、創業60周年という特別な節目に、ついに完成することができました。

「私たちが誇りに思え、歌い手だけでなく、聴き手の心も明るくなれる曲にしよう」

――制作プロジェクトチームが最終的にたどり着いた、楽曲づくりの軸

社歌に込めたふたつの目的

１.くらしの友が大切にしてきた姿勢を確かめ合い、チームとしての一体感・団結を育てていくこと

２.歌を通じてくらしの友がどんな想いで仕事をしている会社なのか伝え、親しみや好感をつくること

「葬儀の会社らしくない」という声も受け止めて

アンケートでは多くの温かい感想が寄せられた一方「葬儀を行う会社らしくない」という意見も一部ありました。その声も真摯に受け止めています。ただ、5年にわたる制作背景と想いを知ったうえで改めて聴いていただくと、違った聴こえ方になるはずです。この歌は、「くらしに寄り添い、共に歩む」という企業姿勢そのものの表れです。

今後の展開

朝礼・社内イベント・社員が集まる様々な場面で継続的に歌い継ぐことで、初めて会社文化として根付いていくと考えています。今後は社内浸透施策を展開し、社外にも広くご紹介してまいります。

【概要】

・タイトル：「あなたとともに くらしの友」創立60周年記念 社歌MV

・公開日：2026年4月22日

・視聴方法：公式Webサイトおよび各種SNSにて公開

・動画URL：https://youtu.be/m8SEbXE_yqM

【会社概要】

会社名：株式会社くらしの友

所在地：東京都大田区

事業内容：総合生活サービス業、葬儀・婚礼サービスの提供 ほか