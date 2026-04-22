弁護士が解説するAI法制の最新動向と、リスクを踏まえたAI人材育成のポイント――無料オンラインセミナーを2026年5月14日（木）に開催

インターネット・アカデミー株式会社

インターネット・アカデミー株式会社（代表取締役：西洸人、本社：東京都新宿区、以下インターネット・アカデミー）は、2026年5月14日（木）14:00～15:00に、無料オンラインセミナー「押さえるべきAI法制の最新動向とAI人材育成のポイント」を開催します。

■ 開催の背景：AI活用が進む一方、法的リスクへの対応が追いついていない

生成AIのビジネス活用が急速に広がる中、著作権法・個人情報保護法への抵触、セキュリティインシデント、AIガバナンスの不備といったリスクへの対応が企業の喫緊の課題となっています。

しかし、AI活用の推進と法的リスク管理を同時に担える人材を社内で育成できている企業はまだ少なく、「何が問題になるのかわからないまま使っている」「リスク管理のルールをどう整備すればよいか判断できない」という状況が多く見られます。

本セミナーでは、AI法制の実務に精通した弁護士と、企業のAI人材育成を支援するITコンサルタントが登壇し、法的リスクの正確な理解とAI人材育成の具体的なアプローチを解説します。

■ セミナー概要

■ 登壇者・プログラム

[表: https://prtimes.jp/data/corp/123658/table/19_1_12e42bac0f105d1eb15706379ec097ae.jpg?v=202604221051 ]第1部：弁護士が伝えるAI法制とビジネス実務

登壇者：半蔵門総合法律事務所 弁護士 渡邉雅司 氏

- AIトラブル事例とガバナンスの必要性- 日本のAI法制とAI事業者ガイドラインの最新動向- AI時代における知的財産・個人情報の実務対応第2部：正しいAI活用ができるAI人材育成のポイントと事例

登壇者：インターネット・アカデミー株式会社 ITコンサルタント 金正煒

■ インターネット・アカデミーについて

- ビジネス現場でのAI活用リスクの実態- AI人材育成のポイントと企業の育成事例- AI業務改善・AIエージェントの実践的な活用方法■ こんな方にお勧めします- AIのビジネス活用を推進する経営者・管理職- 日本のAI法制の最新動向を把握したい方- 法的リスクを理解したうえでAI活用できる人材を育成したい人事・DX担当者

インターネット・アカデミーは、1995年に日本初のインターネット専門校として開校。現在は企業のIT・DX人材育成に特化した法人研修を中心に事業を展開しています。Web技術の国際標準化団体「W3C」の日本の教育機関として初の正式メンバーとして認定されており、最先端IT技術の普及活動にも継続的に貢献しています。

AI系の研修サービス

・AI研修：https://www.internetacademy.co.jp/course/ai/index.html

■ 本セミナーに関するお問い合わせ

インターネット・アカデミー株式会社

法人研修お問い合わせ窓口：03-3341-3781（受付時間：平日・土日 10:00～21:00）

Webお問い合わせ：https://www.internetacademy.co.jp

セミナー詳細・申込：https://www.internetacademy.co.jp/news/news-event/seminar_ai260514.html