株式会社レインフォレスト

T2ｻｯﾐｯﾄｿﾘｭｰｼｮﾝｽ゛合同会社（本社：東京都目黒区 代表：宮本敏匡）､株式会社RainForest（本社：東京都杉並区、代表取締役 岡田晃市郎）、株式会社レイ・イージス・ジャパン（本社：新宿区西新宿 代表取締役 青木登）の３社は共同で、セキュリティ監視専用組織（SOC：ｾｷｭﾘﾃｨ・ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ・ｾﾝﾀｰ）の構築を包括的に支援する「能動型SOC構築支援サービス」の提供を開始いたします。

■ 背景：なぜ今、専門組織「SOC」が必要なのか

現代のサイバー攻撃は極めて高度化しており、テレワークやクラウド利用の普及により防御すべき境界も拡大しています。従来の情報システム部門が兼務で対応する体制では、24時間365日の継続的な監視や、リアルタイムでの脅威検知・対応に限界を迎えています 。企業には今、被害を最小化するための専門組織「SOC」の構築が急務となっています。

■ 本サービスの概要と特長：ワンストップで実現する「持続可能な運用」

本サービスは、監視システム導入や体制構築に留まらず、戦略策定から運用業務、人材育成までをワンストップで支援する「マイルストーン型支援モデル*1」です。

*1：お客様と目指すべき姿(ゴール)を設定し、伴奏型で支援するモデル

■ 「能動型SOC構築」の5つのステップ

本サービスは以下のステップで、早期に、また確実にSOC専用組織を立ち上げます。

1. 戦略策定：資産特定とKPI(目標・ゴール)設定

2. 技術選定：SIEM/EDR等のインフラ構築

3. 運用設計：プレイブックの作成

4. 体制構築：採用・教育研修の実施

5. 運用開始：24/365監視の開始と継続改善活動

【本件に関するお問い合わせ先】

問合せについては下記のメールにてお願いいたします

T2サミットソリューションズ合同会社

info@t2tss.com