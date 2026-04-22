サボンを超えたサボン体験！清潔感と高級感あふれる石鹸のようなデザインにサボンテイストの香りを合わせた消臭芳香剤シリーズが新発売！
エアーズザサボンシリーズ
株式会社ダイヤケミカル（代表取締役：渡辺健文）は2026年3月に「サボンを超えたサボン体験」をコンセプトにした自動車用消臭芳香剤「エアーズザサボン」シリーズを発売しました。
清潔感と穏やかさを感じさせる“サボンの香り”を視覚的にも表現するため、落ち着いた印象を与える彩度の低いニュアンスカラーを採用しています。
空間に自然と溶け込み、上品で心地よい雰囲気を演出します。
柔らかな色合いが「安心感」「清潔感」「温もり」を演出し、サボンの魅力をより一層引き立てます。
３タイプの性状
エアーズザサボンゲル
エアーズザサボンクリップ
エアーズザサボンペーパー
サボンテイストの香り
サボンブラン
サボンブラン
洗い立てのタオルのような柔らかなサボンムスクの香り
サボンブルーム
みずみずしく清潔感のあるフローラルムスクの香り
サボンノーブル
華やかで高級感のあるフローラルサボンの香り
製品情報
エアーズザサボンゲル
製品名 : エアーズザサボンゲル
香り : サボンブラン/サボンブルーム／サボンノーブル
価格 : オープン（参考価格/\880前後）
発売日 : 2026年3月中旬
ルート : カー用品店、公式通販など
内容量 : 置き型ゲルタイプ/145g
エアーズザサボンクリップ
製品名 : エアーズザサボンクリップ
香り : サボンブラン/サボンブルーム／サボンノーブル
価格 : オープン（参考価格/\980前後）
発売日 : 2026年3月中旬
ルート : カー用品店、公式通販など
内容量 : 置き型ゲルタイプ/1.5g×2
エアーズザサボンペーパー
製品名 : エアーズザサボンペーパー
香り : サボンブラン/サボンブルーム／サボンノーブル
価格 : オープン（参考価格/\780前後）
発売日 : 2026年3月中旬
ルート : カー用品店、公式通販など
内容量 : 置き型ゲルタイプ/7g×3
【株式会社ダイヤケミカルについて】
株式会社ダイヤケミカルは、1962年創業の自動車用芳香剤を中心とした製品を手がける老舗メーカーです。「くるまにポピー」のキャッチコピーで親しまれているロングセラー商品「グレイスメイトポピー」をはじめ、さまざまな商品を展開しています。
長年培ってきた技術を活かし、車内をより快適で心地よい空間にする製品をお届けしています。
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