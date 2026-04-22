「見ているだけ」で終わらせない。インバウンドAI「immedio」、CV前後の顧客に“その場で”アプローチするAI接客機能をリリース

株式会社immedio

株式会社immedio（本社：東京都港区、代表取締役：浜田 英揮）は、「決まる商談が自動で増える」AIインサイドセールス「immedio」において、ウェブサイト訪問者および資料閲覧中の顧客に対し、リアルタイムでアプローチを行う「AI接客機能」をリリースしました。

本機能は、問い合わせ（CV）後に限らず、CV前の訪問段階から顧客行動を捉え、最適なタイミングで接客・商談化までを支援するものです。これにより、これまで把握できなかった“検討中の顧客”との接点を創出し、インバウンド起点での有効商談創出を最大化します。

背景：商談は「CVできた人」だけで作られている

これまでのBtoBマーケティングのインバウンド施策は、「CVした顧客にどう対応するか」を前提に設計されてきました。しかし実際の顧客行動は、もっと手前にあります。サイトを複数回訪問している 料金ページや導入事例を何度も見ている 資料を読み込んでいるにもかかわらず、CVしなかった顧客には一切アプローチできないのが現実です。結果として、検討が進んでいた顧客ほど、何も起こらないまま離脱していきます。

解決：CVの有無ではなく、「行動」で接触する

immedioのAI接客機能は、CVの有無に依存せず、顧客の行動そのものを起点に接客を行います。

サイト閲覧中 特定ページの滞在 資料閲覧の進行。こうしたシグナルをもとに、“今、検討している顧客”に対して、その場で接触します。これにより、「CVを待つ」という構造そのものを変えます。

機能のポイント

活用シーン

今後の展望

- CV前から接触できるリアルタイム接客訪問段階から顧客の行動を捉え、適切なタイミングで接客を開始。CVしていない顧客とも接点を持つことが可能になります。- 資料・コンテンツ閲覧中の顧客にその場でアプローチ資料ダウンロード後ではなく、閲覧中に接触。関心が高まっているタイミングで次のアクションを提示します。- AIによる自動応対で対応漏れを防止すべての顧客に対して、タイミングを逃さず接客。人的リソースに依存せず、接触機会を最大化します。- 接客から商談化までシームレスに接続接客から日程調整までを一貫して実行。検討状態を維持したまま商談へと移行できます。- ウェブサイト訪問段階での商談創出CV前の訪問者にもアプローチし、「まだ問い合わせていない顧客」からの商談を創出。- 資料・動画コンテンツからの商談化閲覧行動をトリガーに接客を行い、コンテンツ消費をそのまま商談へ接続。- インサイドセールスの補完・効率化AIが接客を担うことで、営業は高確度な顧客対応に集中可能。

immedioは、CV前後を問わず、あらゆる顧客接点を“商談につながる場”へと再設計していきます。

インバウンドは、「待つもの」ではなく、「その場でつかむもの」へ。

この前提を、プロダクトとして実装していきます。

プロダクトアップデート情報はこちら :https://www.immedio.io/news/page-2776/?utm_source=pr&utm_medium=function&utm_campaign=202604223分でわかる immedio はこちら :https://www.immedio.io/downloads/download-brochure/?utm_source=pr&utm_medium=function&utm_campaign=20260409株式会社immedio

immedioは「未来をつくる出会いをふやす」をミッションに、決まる商談が増える AIインサイドセールス「immedio(https://www.immedio.io/)」を提供しています。



自分たちがつくったものを愛し、それで社会を変えようとする人。より良い明日をつくるために、新しいチャレンジを探す人。そんな「作り手」と「使い手」の出会いが、社会に新しい価値を流通させる。そんな2人が、出会うべきときに、ストレスなく出会える世界。



相手を想い、ともに未来をえがくことに、没頭できる世界。私たちは、想像力と技術の力で、そんな未来を実現します。

会社概要

所 在 地 ：東京都渋谷区道玄坂１丁目１９－９

第一暁ビル 4F

代 表 者 ：代表取締役 浜田英揮

設 立 日 ：2022年4月1日

事業内容：AIインサイドセールス イメディオの提供

サービスHP ：https://www.immedio.io/

immedio(https://www.immedio.io/)

決まる商談が自動で増える

AIインサイドセールス

immedio Box(https://www.immedio.io/immedio-box)

隠れたホットリードから、商談が増える。

ハウスリストマーケティング

immedio Forms(https://www.immedio.io/immedio-forms)

展示会での商談化取りこぼしをゼロに

展示会リード効率化

その他

株式会社immedioのプレスリリース一覧はこちら(https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/106428)株式会社immedioの採用情報はこちら(https://immedio.notion.site/immedio-0d498b314195416898ea43c567590388)