「見ているだけ」で終わらせない。インバウンドAI「immedio」、CV前後の顧客に“その場で”アプローチするAI接客機能をリリース
株式会社immedio（本社：東京都港区、代表取締役：浜田 英揮）は、「決まる商談が自動で増える」AIインサイドセールス「immedio」において、ウェブサイト訪問者および資料閲覧中の顧客に対し、リアルタイムでアプローチを行う「AI接客機能」をリリースしました。
本機能は、問い合わせ（CV）後に限らず、CV前の訪問段階から顧客行動を捉え、最適なタイミングで接客・商談化までを支援するものです。これにより、これまで把握できなかった“検討中の顧客”との接点を創出し、インバウンド起点での有効商談創出を最大化します。
背景：商談は「CVできた人」だけで作られている
これまでのBtoBマーケティングのインバウンド施策は、「CVした顧客にどう対応するか」を前提に設計されてきました。しかし実際の顧客行動は、もっと手前にあります。サイトを複数回訪問している 料金ページや導入事例を何度も見ている 資料を読み込んでいるにもかかわらず、CVしなかった顧客には一切アプローチできないのが現実です。結果として、検討が進んでいた顧客ほど、何も起こらないまま離脱していきます。
解決：CVの有無ではなく、「行動」で接触する
immedioのAI接客機能は、CVの有無に依存せず、顧客の行動そのものを起点に接客を行います。
サイト閲覧中 特定ページの滞在 資料閲覧の進行。こうしたシグナルをもとに、“今、検討している顧客”に対して、その場で接触します。これにより、「CVを待つ」という構造そのものを変えます。
機能のポイント- CV前から接触できるリアルタイム接客
訪問段階から顧客の行動を捉え、適切なタイミングで接客を開始。CVしていない顧客とも接点を持つことが可能になります。
- 資料・コンテンツ閲覧中の顧客にその場でアプローチ資料ダウンロード後ではなく、閲覧中に接触。関心が高まっているタイミングで次のアクションを提示します。
- AIによる自動応対で対応漏れを防止
すべての顧客に対して、タイミングを逃さず接客。人的リソースに依存せず、接触機会を最大化します。
- 接客から商談化までシームレスに接続
接客から日程調整までを一貫して実行。検討状態を維持したまま商談へと移行できます。
活用シーン- ウェブサイト訪問段階での商談創出
CV前の訪問者にもアプローチし、「まだ問い合わせていない顧客」からの商談を創出。
- 資料・動画コンテンツからの商談化
閲覧行動をトリガーに接客を行い、コンテンツ消費をそのまま商談へ接続。
- インサイドセールスの補完・効率化
AIが接客を担うことで、営業は高確度な顧客対応に集中可能。
今後の展望
immedioは、CV前後を問わず、あらゆる顧客接点を“商談につながる場”へと再設計していきます。
インバウンドは、「待つもの」ではなく、「その場でつかむもの」へ。
この前提を、プロダクトとして実装していきます。
プロダクトアップデート情報はこちら :
https://www.immedio.io/news/page-2776/?utm_source=pr&utm_medium=function&utm_campaign=20260422
3分でわかる immedio はこちら :
https://www.immedio.io/downloads/download-brochure/?utm_source=pr&utm_medium=function&utm_campaign=20260409
株式会社immedio
immedioは「未来をつくる出会いをふやす」をミッションに、決まる商談が増える AIインサイドセールス「immedio(https://www.immedio.io/)」を提供しています。
自分たちがつくったものを愛し、それで社会を変えようとする人。より良い明日をつくるために、新しいチャレンジを探す人。そんな「作り手」と「使い手」の出会いが、社会に新しい価値を流通させる。そんな2人が、出会うべきときに、ストレスなく出会える世界。
相手を想い、ともに未来をえがくことに、没頭できる世界。私たちは、想像力と技術の力で、そんな未来を実現します。
会社概要
所 在 地 ：東京都渋谷区道玄坂１丁目１９－９
第一暁ビル 4F
代 表 者 ：代表取締役 浜田英揮
設 立 日 ：2022年4月1日
事業内容：AIインサイドセールス イメディオの提供
サービスHP ：https://www.immedio.io/
immedio(https://www.immedio.io/)
決まる商談が自動で増える
AIインサイドセールス
immedio Box(https://www.immedio.io/immedio-box)
隠れたホットリードから、商談が増える。
ハウスリストマーケティング
immedio Forms(https://www.immedio.io/immedio-forms)
展示会での商談化取りこぼしをゼロに
展示会リード効率化
その他
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