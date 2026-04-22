ビジネスフォン故障相談は43.8%、価格比較では見えない実態調査を公開

株式会社ベルテクノス

株式会社ベルテクノスが運営する OFFICE110 は、ビジネスフォンに関する長期相談データを分析し、故障・障害・不具合を起点とする相談が57件、関連相談の43.8%を占めたことを公表しました。

本調査では、買い替え判断が本体価格や機能比較だけでなく、主装置、工事・配線、ひかり電話、FAX、番号維持、保守、スマホ連携といった現場条件に左右される実態が確認されました。

これは単なる電話機選びの話ではなく、中小企業の業務継続に直結する問題です。

■ 調査背景

- 故障・障害・不具合を起点とした相談は57件、関連相談の43.8%。買い替え需要の大きな塊が「新規導入」ではなく「止まったから」発生していた。- ビジネスフォン相談では、本体価格より工事・配線・主装置条件が導入判断を左右していた。- コストを抑えたい時代ほど、中古の適合性、ひかり電話との整合、FAX運用、番号維持、保守体制を先に確認しないと判断を誤りやすい。

ビジネスフォンの買い替えは、機能追加や設備更新の文脈で語られがちです。一方、実際の相談現場では、故障や不具合が発生した後に検討が始まるケースが少なくありません。OFFICE110 は、蓄積された相談記録を対象にAIによるデータ分析を行い、買い替え需要の起点を検証しました。

■ 主な調査結果

分析の結果、故障・障害・不具合を起点とする相談は57件、関連相談の43.8%でした。

故障起点の相談は例外ではなく、主要な相談理由の一つだったことになります。

■ 価格比較では見えない現場課題

相談内容を確認すると、故障後の検討では本体価格だけで判断が進んでいませんでした。特に多く見られたのは、以下のような周辺条件です。

■ 実際の相談に表れた傾向

- 主装置が継続使用できるか- 既設配線を流用できるか- ひかり電話や既存回線のまま運用できるか- FAXや代表番号を維持できるか- 中古導入後に保守対応を受けられるか- スマホ連携で代替できる範囲はどこまでか

相談記録には、「主装置が古く、電話機だけ替えれば済むか分からない」「中古で安く抑えたいが、今の構成で使えるか不安」「ひかり電話やFAXを残したい」「スマホ中心にしたいが固定電話を完全には外せない」といった内容が継続的に見られました。

中古不安は価格の問題ではなく、保証と主装置条件の問題として現れていた。

スマホ化が進んでも、固定電話の業務要件は依然として残っていた。

■ 調査が示す意味

今回の結果は、ビジネスフォン業界の話にとどまりません。人手不足が進む中、電話対応や取次ぎの設計ミスはそのまま現場負担につながります。さらに、コストを抑えたい局面ほど、見えにくい工事条件や保守条件の確認不足が失敗要因になります。

ビジネスフォンの買い替え需要の本音は、機能追加より「止まったから何とかしたい」という業務継続上の要請にあることが、今回の長期相談データから確認されました。

■ 監修者コメント

株式会社デジコンnet 代表取締役 登 雄三

工事担任者（AI・DD総合種） / 電気工事士

「今回のデータを公開した理由は、ビジネスフォンの検討が今もなお価格や機種名だけで語られやすく、実際の施工条件や運用条件が十分に共有されていないと感じているためです。私は2010年に株式会社デジコンnetを設立し、神戸を拠点に全国でビジネスフォン、複合機、防犯機器、電話工事、電気工事、LAN配線工事、VPN構築に携わってきました。故障時の買い替えでは、電話機本体よりも先に、主装置、回線、FAX、番号維持、工事範囲、保守体制を確認しなければ、導入後のトラブルにつながります。今回の調査内容を公開することで、現場条件を無視した提案や不透明な判断を減らし、業界全体の健全化につながることを希望します。」

▼本調査の完全版レポート（詳細グラフ・解説）はこちら

https://office110.jp/phone/knowledge/basic/business-phone-failure-replacement/

■ 会社概要・問い合わせ先

- 会社名: 株式会社ベルテクノス- サービス名: OFFICE110（オフィス110）- 代表者: 代表取締役 中嶋 大介- 所在地: 福岡県福岡市中央区薬院3-11-3 TSビル6F- 事業内容: OA機器販売、施工、保守、メディア運営

本リリースに関する報道お問い合わせ先:

・OFFICE110（オフィス110）

URL：https://office110.jp/

電話番号：0120-595-110

お問い合わせフォーム：https://office110.jp/contact/

・株式会社ベルテクノス

URL：https://www.bell-group.co.jp/

電話番号:092-791-4163

お問い合わせフォーム：https://www.bell-group.co.jp/contact/

【調査概要】

・調査機関（調査主体）： 株式会社ベルテクノス（OFFICE110）

・調査対象： OFFICE110に蓄積された、ビジネスフォン導入・買い替え・故障対応に関する相談記録

・有効回答数（サンプル数）： 130件

・調査期間： 2022年11月19日～2025年10月17日

・調査方法： 社内に蓄積された相談記録を対象に、通話内容・要約・属性データを突合し、AIテキストマイニングおよびキーワード抽出で分析

・算出方法： 1相談を1件として集計し、「故障・障害・不具合」に該当する相談を直接一致・準一致・文脈一致で抽出。構成比は、該当件数を有効回答数130件で除して算出