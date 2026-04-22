ふくしまデスティネーションキャンペーンに合わせて、会津の侍文化を体感する「會津 SAMURAI WEEK 2026 春の陣」を開催｜2026年6月6日～7日

一般財団法人会津若松観光ビューロー

一般財団法人会津若松観光ビューローは、2026年6月6日（土）～7日（日）に、ふくしまデスティネーションキャンペーンに合わせ、「會津 SAMURAI WEEK 2026 春の陣」を開催します。このイベントは、会津若松市のコンセプトである「SAMURAI CITY」を体現するものとして、昨年、サムライの日である11月11日（*1）に合わせて初開催しました。会津の侍文化に気軽に触れられるよう、侍や会津の歴史・文化にかかわる、ステージパフォーマンスや体験、グルメなどを、会津若松市内の各地にて楽しむことができます。メイン会場である鶴ヶ城では、侍にゆかりある迫力あるステージパフォーマンスを中心とした「鶴ヶ城サムライフェス」と、会津エリア最大級のマルシェイベントである「鶴ヶ城ニノマルシェ」が行われます。その他にも、會津藩校日新館や武家屋敷、御薬園など、会津定番の観光施設にて連動した企画が行われます。

*1 数字の “11” を漢数字で書いた際に、侍を意味する漢字の “士” になることから日本和装ホールディングスが制定。

背景

会津藩の城下町として歴史が色濃く残る会津若松市。当市が2010年に掲げた「SAMURAI CITY」というコンセプトに合わせ、会津若松観光ビューローでは観光誘致や観光素材の磨き上げに努めてきました。武家社会の影響が色濃く残る会津若松市には、戊辰戦争の舞台となった「鶴ヶ城」をはじめ、白虎隊十九士のお墓がある「飯盛山」、白虎隊士が通った学び舎「會津藩校日新館」など、現代でも侍たちの息吹を感じられる施設が複数存在しています。会津の侍文化をより多くの人に知ってもらいたいという思いから考案され、2025年11月に初開催し、今回は2回目の開催です。

会津の侍文化を感じられるコンテンツが各地で開催

侍たちの学び舎「會津藩校日新館」歴代藩主の別荘地であった庭園「御薬園」

本イベントの軸となるのが「侍」です。会津若松市には、この土地の歴史から、会津の武家文化や侍に関わる観光施設が複数存在します。今回のイベントでは、会津若松市内の計6か所の観光施設がメインとなり、各施設にてコンテンツを企画し開催します。専門家によるツアーなど本格的なものから、段ボールを使用した刀づくり体験などお子様も楽しめるものまで、各施設の特色を活かしたコンテンツです。

【参加施設】（50音順）

・會津藩校日新館（https://www.nisshinkan.co.jp/）

・会津武家屋敷（https://bukeyashiki.com/）

・御薬園（https://www.tsurugajo.com/oyakuen/）

・福島県立博物館（https://general-museum.fcs.ed.jp/）

・会津・東山温泉 御宿 東鳳（https://toho.orixhotelsandresorts.com/）

・鶴ヶ城（https://www.tsurugajo.com/tsurugajo/）

メイン会場の鶴ヶ城で行われる2つのイベント

本丸会場「鶴ヶ城サムライフェス 2026春」天守閣をバックに披露される迫力あるパフォーマンス

鶴ヶ城の天守閣の懐にある本丸芝生広場では、侍を感じさせるステージパフォーマンスやワークショップが開催されます。殺陣の演舞が披露される「剣技衆かむゐ」のパフォーマンスをはじめ、薙刀やよさこいなど、迫力あるステージパフォーマンスは必見です。

「鶴ヶ城サムライフェス 2026春」

・開催日：2026年6月6日（土）～7日（日）

・時間：10:00～15:00

＊ステージ時間は日によって変動あり

二ノ丸会場「鶴ヶ城ニノマルシェ 2026春」約50店舗が鶴ヶ城二ノ丸芝生広場に大集合

会津エリア最大級の規模を誇る「鶴ヶ城ニノマルシェ」を今回も同時開催。会津をはじめとし、県内各地から、グルメ、クラフト雑貨、アンティークなど、バラエティ豊かな約50店舗が大集合します。会場内には「こども遊び広場」もあり、家族一緒に楽しめます。

「鶴ヶ城ニノマルシェ 2026春」

・開催日：2026年6月7日（日）

・時間：10:00～15:00

「會津 SAMURAI WEEK 2026 春の陣」 概要

日程：2026年6月6日（土）～7日（日）

時間：施設により異なります。詳細は各施設へお問い合わせください。

場所：会津若松市各地

アクセス：会津若松駅よりまちなか周遊バスで約20分／磐越自動車道会津若松ICから約20分

特設ページ：

一般財団法人会津若松観光ビューロー

福島県会津若松市において、鶴ヶ城を中心とした観光情報発信、観光案内、観光客の誘致などを行うDMO（観光地域づくり法人）。会津若松市の観光振興を目的とし、観光客と市民双方にとって魅力的なまちづくりを推進しています。

住所 ：〒965-0041 会津若松市駅前町1-1 会津若松駅内

TEL ：0242-23-8000

問い合わせフォーム：https://www.aizukanko.com/contact

公式HP：https://www.aizukanko.com/