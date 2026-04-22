Entrepreneurs’ Organization

AI時代の競争力は「人」にある～経営者が語るインクルージョン戦略～

EO JAPAN Governance主催「EO D&I Summit 2026」6月2日（火）に東京にて開催決定

EO ( Entrepreneurs Organization ) Japanでは、2026年6月2日(火)に東京・九段会館にて、「AI時代の経営に、インクルージョンという戦略を。」をテーマに、企業成長の本質を「人」に立ち返って問い直す経営者向けカンファレンスを開催します。

基調講演とパネルディスカッションを通して、日本のビジネス社会においてこれまであまり光が当てられていなかった、障がい者、外国人、女性、日雇い労働者、の価値に対する理解を圧倒的に深めて大きな成功をおさめている経営者の方から、社会から見過ごされてきた価値を事業として昇華した実践知を共有いただきます。成功に至るプロセスの中で何を経験し、どのような経営判断をしてきたのか。今だからこそ聞けるそれぞれのリアルなストーリーを伺います。

■ EO Governance D&I Summit 2026開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/170519/table/24_1_892ac61be20b7b9da194388cf6bdbf93.jpg?v=202604221051 ]

[基調講演] 株式会社へラルボニー 代表取締役Co-CEO 松田 文登 氏

パネルディスカッション１. テーマ：「インクルージョンをビジネスと組織経営に活かす」

パネリスト

小川 嶺 氏 (EO Hokkaido) 株式会社タイミー 代表取締役

柴崎 洋平 氏 (EO Tokyo West) フォースバレー・コンシェルジュ株式会社 代表取締役

丹下 大 氏 (EO Setouchi) 株式会社SHIFT 代表取締役社長/株式会社MSERRNT 代表取締役

モデレーター

堀江 敦子 氏 (EO Beyond Japan) スリール株式会社 代表取締役社長

パネルディスカッション２. テーマ：「ダイバーシティを実現したコミュニティの魅力」

パネリスト

浅枝 真貴子 氏 (EO Tokyo Metropolitan) こまちテラス株式会社 代表取締役

今井 渉平 氏 (EO Tokyo Central) 株式会社FREEDiVE 代表取締役

束野 由佳 氏 (EO Kyoto) 株式会社キノアーキテクツ 代表取締役

モデレーター

山田 岳人 氏 (EO Beyond Japan) 株式会社大都 代表取締役

■ EO Japanについて

EO（Entrepreneurs’ Organization）は、1987年に設立された年商＄1MILLION（1億円）を越える会社の若手起業家の世界的ネットワークで、現在86か国222チャプター、18,800名以上のメンバーによって構成されています。

1995年10月日本の起業家が集まりアジア初となるEO JAPANが設立されました。現在の会員数は18チャプター、会員数は1,520名。

EO Japan Governanceはその日本のリージョンにおけるGovernanceのイニシアチブです。

https://eoalljp.org/

ホストチャプター：EO Beyond Japanについて

EO Beyond Japanは、ジェンダー比率 50 : 50という日本における経営者団体として先進的な環境で活動を行う広域チャプターです。

本イベントに関するお問い合わせは、

disummit2026@eobeyondjp.org

担当： 渡部 (EO Beyond Japanチャプター所属ガバナンス理事)