【ふじ嶋グループ】スタンプラリー企画が進化！予約必須の“幻の部位”を巡り、豚ホルモンとお酒を”無料”で楽しめる「幻のメニュー制覇チャレンジ」として4月15日よりリニューアル始動

株式会社Infinity8

『豚一筋17年。価格以上のこだわりで無限の感動と、あふれる笑顔を』をコンセプトに、やきとん・豚ホルモン焼きに特化した飲食店ブランド【ふじ嶋グループ】（麻布ふじ嶋本店／やきとんユカちゃん／ホルモンユカちゃん）を展開する株式会社Infinity8（東京都港区、代表取締役：藤嶋健一）は、2026年4月15日（水）より、グループ全3店舗を巡る横断企画「豚の極みスタンプラリー」を「幻のメニュー制覇チャレンジ」としてリニューアルして再始動いたしました。

今回は、特典を「ドリンクやこだわりの串/豚ホルモンを無料プレゼント」へと進化させ、参加方法も「スタッフと写真を撮る」スタイルにアップデート。よりお客様との繋がりを大切にしたライブ感のある体験をお届けします。本イベントは2026年6月30日（火）まで開催予定です。

▶【動画】「幻のメニュー制覇チャレンジ」告知ムービーはこちら(https://youtube.com/shorts/IROYXBiQJaA?si=1JTaJh2u52QSEPiu)（やきとんユカちゃんねる）

■ 企画背景：お客様の「今すぐ食べたい！」「更に楽しみたい」に応えた進化

2026年2月に開催した「豚の極みスタンプラリー」企画では、希少部位の圧倒的な鮮度を評価いただき、期間終了を惜しむ声が相次ぎました。

そこで今回は、単なるスタンプ集めではなく、お客様とスタッフがより楽しく繋がり、その場で最高の感動を味わっていただくため、特典をその場ですぐに体験できるよう、「ドリンクやこだわりの串/豚ホルモンを無料プレゼント」へと進化させ継続開催を決定。

この企画を支えるのは、代表・藤嶋健一が17年間貫いてきた「国産三元豚の一頭買い」です。毎朝、芝浦の食肉市場へ自ら足を運び、信頼で勝ち取った“幻”や新鮮な豚ホルモンを、その場でお得に食らう。そんな、画面越しでは伝わらない「本物の食体験」を提供します。

■ ここがアップデート！前回のスタンプラリーから進化した3つのポイント

豚の極みスタンプラリー概要はコチラ :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000173624.html- 「持ち帰り」から「その場での感動」へ

完走特典を、その場ですぐに楽しめる「ドリンクまたはお店自慢のやきとんor豚ホルモンを無料プレゼント」へ一新しました。

- 2店舗達成でも「ドリンク1杯無料」！ハードルを下げて満足度アップ

「まずは2軒」から気軽に楽しめるよう、2店舗制覇の時点でドリンク1杯を無料サービスいたします。

- 「スタンプカード」から「スマホでの記念写真」へ

各店でスタッフと撮影した記念写真が達成の証明。お客様とお店の繋がりを記録に残す、新しいスタイルです。

■ 3店舗を巡る理由。そこには、予約してでも食べたい3つの“極み”あり。

やきとん麻布ふじ嶋 本店｜「朝〆・鮮度抜群のレバテキ串」

当日市場で卸されたばかりの新鮮な豚レバーを職人が炭火で焼き上げ特製ネギダレをかけた、ふじ嶋の原点であり看板メニュー。

やきとんユカちゃん 新橋店｜「豚のおっぱい（チチカブ）」

1頭からわずかしか取れない超希少部位。ミルキーで未体験の食感が楽しめる逸品。

ホルモンユカちゃん 新橋店｜市場に出回らない「幻の黒ミノ」

肉厚でコリコリとした独特の歯ごたえ。ルートを持つ専門店でしか扱えない、まさに“幻”の一皿。

■ リニューアル特典：巡れば巡るほど、お得に、美味しく。

■ 参加方法：写真を見せて、お得に楽しむ新スタイル

■ イベント概要

- 【2店舗制覇】 → お好きなドリンク１杯無料サービス（一部対象外あり）- 【3店舗全制覇】 → ドリンク１杯 または “お店自慢の肉” どちらか１つ無料プレゼント- やきとん麻布ふじ嶋本店・やきとんユカちゃん新橋店：お一人様につき「お好きな串1本」- ホルモンユカちゃん新橋店：1グループにつき「本日のおすすめ豚ホルモン1皿」- 【事前予約】 希少部位の鮮度を確保するため、予約時に必ず「幻メニュー希望」とお伝えください。- 【記念撮影】 ご来店時、店舗スタッフと一緒に記念写真を撮影してください。- 【特典GET】 次の店舗（2店舗目・3店舗目）にご来店の際、前の店舗で撮影した写真をスタッフへご提示ください。その場で無料特典をプレゼントいたします！

イベント名： 三店舗横断企画第２章「幻のメニュー制覇チャレンジ」

開催期間： 2026年4月15日（水）～6月30日（火）

対象店舗： 麻布ふじ嶋本店／やきとんユカちゃん新橋店／ホルモンユカちゃん新橋店

参加条件： お一人様あたり3,000円（税込）以上のご飲食をいただいた方を対象。

■代表者紹介：藤嶋 健一（ふじしま けんいち）

株式会社Infinity8 代表取締役 藤島健一

株式会社Infinity8 代表取締役 / ふじ嶋グループ 創業者

2008年、麻布十番に「やきとん麻布ふじ嶋 本店」を創業。「国産三元豚の内臓一頭買い」という独自の仕入れルートを開拓し、鮮度と味、コストパフォーマンスを全て両立させた繁盛店を作り上げる。その後、新橋エリアへ進出し「やきとんユカちゃん」「ホルモンユカちゃん」を展開。 名物女将・藤嶋由香（ユカちゃん）と共に、リアルな店舗運営とSNSなどのデジタル戦略を融合させ、国内外の豚ホルモン文化の普及や新たな可能性を追求している。

■ ふじ嶋グループ店舗概要

やきとん麻布ふじ嶋 本店

【所在地】東京都港区麻布十番2-14-5 マスコビル 中2F

【食べログ】https://tabelog.com/tokyo/A1307/A130702/13103930/

【Instagram】https://www.instagram.com/yakitonfujishima/

やきとんユカちゃん 新橋店

【所在地】〒105-0004 東京都港区新橋4丁目14－4 1F

【食べログ】https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130103/13130172/

【Instagram】https://www.instagram.com/yakiton_yuka_chan

【YouTube】https://www.youtube.com/channel/UCMb9FWJmy3U2RcK_6BzHo4A

ホルモンユカちゃん 新橋店

【所在地】東京都港区新橋4-18-4 村上ビル 1F

【食べログ】https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130103/13253211/

【Instagram】https://www.instagram.com/horumon_yukachan/

■株式会社Infinity8 会社概要

会社名：株式会社Infinity8

設立日：2008年8月

代表取締役：藤嶋健一

事業内容：飲食店運営（やきとん・豚ホルモン専門店）

ブランド：ふじ嶋グループ（麻布ふじ嶋本店／やきとんユカちゃん／ホルモンユカちゃん)

公式ホームページ：https://infinity8.tokyo/