“背骨状スパイン構造Total Motion”を搭載した新作「TOTAL MOTION CADWYN」「TOTAL MOTION CADMAN」4月27日より、公式オンラインストアで先行販売開始

丸紅コンシューマーブランズ株式会社

丸紅コンシューマーリンク株式会社（本社：東京都渋谷区）は、アメリカ発フットウェアブランドROCKPORT（ロックポート）の最新モデルとして、進化したTotal Motion（トータルモーション）テクノロジーを搭載した「TOTAL MOTION CADWYN」（トータルモーション キャドウィン）「TOTAL MOTION CADMAN」（トータルモーション キャドマン）シリーズを発売いたします。

2026年4月27日より公式オンラインストアで先行発売し、その後、全国のロックポート取扱店および卸流通先にて順次展開いたします。

■ 製品特徴



【背骨のようにしなる最新「スパイン構造Total Motion」搭載】

Total Motionは、クッション性・反発性・安定性・屈曲性の4つの機能を最適化したロックポート独自の歩行サポートテクノロジーの名称です。

その快適性を支えるキーパーツ‘’TPU‘’プレートが2026年にアップデート。「TOTAL MOTION CADWYN」「TOTAL MOTION CADMAN」シリーズでは新形状となりミッドソール内部に“背骨（スパイン）”を模したTPUシャンク構造を採用。ねじれを抑えながら自然な屈曲を実現。安定性・しなり・歩行効率を高いレベルで両立します。

【レザー × モダンカジュアルの洗練デザイン】

ビジネスカジュアルからタウンユースまで対応する、上質レザーとシンプルで洗練されたデザインを採用。毎日履きたくなる快適性を実現したシリーズです。

◆ 製品情報：TOTAL MOTION CADWYN（トータルモーション キャドウィン）

RMF-B26S07M TOTAL MOTION CADWYN TANRMF-B26S08M TOTAL MOTION CADWYN BEIGE

・価格：29,700円（税込）

・サイズ：25.0cm～28.0cm（0.5cm刻み）

・カラー／品番

- TAN … RMF-B26S07M

- BLACK … RMF-B26S06M

- ANTRACITE … RMF-B26S03M

- BEIGE … RMF-B26S04M

- NAVY … RMF-B26S05M

・アッパー素材：カウレザー、ポリエステル／アウトソール：ラバー

・テクノロジー：Total Motion、truTECH

オーセンティックなペニーローファースタイルに、スポーツシューズ並みのテクノロジーを搭載。上質なレザーの質感とボリュームのあるソールが、ビジネスカジュアルの足元に程よい抜け感と品格をプラスします。

履き口には目立ちにくいゴム（ヒドゥンゴア）を施し、甲へのフィット感を高めると共に、スムーズな脱ぎ履きをサポート。

約4cmと厚みのあるソールは、足への衝撃を和らげると同時に、自然なスタイルアップ効果も発揮。かかと部分の衝撃吸収素材「truTECH（トゥルーテック）」も完備し、どんなシーンでも快適な足取りをサポートします。

アッパーはスムースとスエードタイプをご用意。特にスエードには、上質な風合いを持つイタリア製のプレミアムレザーを使用しました。ジャケパンスタイルから休日のデニムまで、オンオフ問わず活躍するワードローブの必須アイテムです。

◆ 製品情報：TOTAL MOTION CADMAN（トータルモーション キャドマン）

RMF-B26S05M TOTAL MOTION CADMAN（トータルモーション キャドマン）NAVYRMF-B26S04M TOTAL MOTION CADMAN（トータルモーション キャドマン）BEIGE

・価格：29,700円（税込）

・サイズ：25.0cm～28.0cm（0.5cm刻み）

・カラー／品番：

- TAN … RMF-B26S02M

- BLACK … RMF-B26S01M

- ANTRACITE … RMF-B26S03M

- BEIGE … RMF-B26S04M

- NAVY … RMF-B26S05M

・アッパー素材：カウレザー、ポリエステル／アウトソール：ラバー

・テクノロジー：Total Motion、truTECH

ビジネスカジュアルから休日のラフなスタイルまで、大人の足元を軽快に彩る一足。春の異素材スーツスタイルの一足としても、休日のデニムスタイルにも馴染む万能シューズです。

アッパー全体に施された細やかなパーフォレーション（穴飾り）が、スポーティかつ洗練された印象を与えます。履き口の両サイドには目立ちにくいゴムを配置した「ヒドゥンゴア」仕様を採用。紐を解かなくても、スリッポンのようにスムーズな脱ぎ履きをサポートします。

約4cmと厚みのあるソールは、足への衝撃を和らげると同時に、自然なスタイルアップ効果も発揮。かかと部分には、衝撃吸収素材「truTECH（トゥルーテック）」を搭載し、スニーカーのような履き心地と革靴のきちんと感を両立。豊富なカラーバリエーションで、あなたのスタイルにぴったりの一足が見つかります。

■「ROCKPORT（ロックポート）」とは

「妥協しない快適な履き心地とスタイルを提供する」というブランド理念のもと、1971年にボストンで誕生。常に時代のニーズに応える革新的なシューズを生み出し続け、世界70カ国以上で愛されています。私たちはこれからも、靴を通じて人々の一歩を支え、より豊かな人生を歩むためのパートナーでありたいと願っています。

【最新情報とシューズは公式サイトをご覧ください】



公式オンラインストア：https://shop.rockport.jp/

公式Instagram：＠rockport_jp（https://www.instagram.com/rockport_jp/）

【直営店舗】

ROCKPORT 横浜ランドマークプラザ店

ROCKPORT 京王百貨店 新宿店

ROCKPORT 阪神梅田本店

■ROCKPORTメンズアイテム展開百貨店店舗リスト

※以下各店のメンズシューズ売場にて展開

日本橋高島屋

新宿高島屋（タカシマヤ タイムズスクエア）

伊勢丹 浦和店

伊勢丹 立川店

ジェイアール京都伊勢丹

そごう横浜店

そごう千葉店

そごう広島店

東武百貨店 池袋本店

東武百貨店 船橋店

小田急百貨店 町田店

松坂屋名古屋店

大丸梅田店

あべのハルカス近鉄本店

神戸阪急

津松菱

その他ロックポート取扱店舗

取扱商品詳細と在庫については各店舗にお問い合わせください。

◆ 会社概要

丸紅コンシューマーリンク株式会社は、丸紅ファッションリンク株式会社と丸紅コンシューマーブランズ株式会社の統合により2026年4月に発足した、丸紅グループのライフスタイル事業会社です。アパレル、フットウェア、雑貨等の企画・製造・販売およびブランド関連事業を展開し、モノ作りからマーケティング、販売までの一貫機能を集約・強化。国内外グループ会社やパートナーとの連携を通じて、商品力向上、新たな商材・ブランドの提案、事業領域・展開エリアの拡大を図り、ライフスタイル分野における持続的な価値創造を目指してまいります。

https://www.marubeni-cl.com/