広島県三原市の「健康LINEサポート事業」として、「ファミワン」のサービス提供を令和８年度（2026年度）も継続します

株式会社ファミワン

「子どもを願うすべての人によりそい 幸せな人生を歩める社会をつくる」をビジョンに掲げ、法人の従業員向け福利厚生や自治体の住民向け支援を行うヘルスケアサポートサービス「ファミワン」 https://famione.com/benefit/ などを展開する株式会社ファミワン（本社：東京都渋谷区、代表取締役：石川 勇介）は、広島県三原市（市長:岡田 吉弘、以下三原市）からの委託を受け、「健康LINEサポート事業」において、令和8年度のサービスの提供継続が決定いたしました。



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https://prtimes.jp/a/?f=d14333-772-7cfb502d7bc565c082f6cb3e27787661.pdf

三原市では、本事業を令和5年度より継続導入しており、不妊治療・不育症から育児、更年期に関する悩みや、性の問題など普段相談しにくい内容を、24時間・匿名で何度でも専門家にLINEで相談できます。いつでも気軽にオンラインで相談でき、必要な情報を専門職からアドバイスを得ることができる体制で、住民の皆さまの健康をサポートいたします。

相談は当事者だけではなく周囲の支える立場の方からも受け付けています。また、相談は匿名で行うことができ、安心して利用できるサービスとしてサポートを行っていきます。

■三原市こども安心課担当者コメント

看護師、助産師、心理士など、専門性の高いスタッフが揃い、男性も女性も、大人から子どもまで幅広い世代に対応しています。妊活から育児にかかる相談、生理、更年期、メンタルヘルスまで、ライフサイクル全般にわたる悩みをサポートし、オンライン研修会も実施することで、より多くの方に正しく質の高い情報提供を行っています。

■利用者さまの声（一部抜粋）

「アドバイスを読みながら自然と涙が溢れてきて、「思ったよりも傷ついてたんだな」と自分を振り返ることができ、すごく心が楽になりました。夫の気持ちももっと大事にしようと思うこともできました。また困ったら相談させてください。」

「第三者に頑張ってきたことを認めてもらえて嬉しかった。少し心が軽くなりました。ありがとうございます。」

「寄り添って根本解決しようとしていただけたのがありがたかったです。」

■令和7年度取り組みとセミナー参加者さまの声

令和7年度では、2025年12月に「どうやって守る？子どもの心とからだ」をテーマに性教育におけるオンラインセミナーを開催いたしました。

参加者さまのコメント（一部抜粋）

「子どもと視聴しました。子どもは本の紹介が良かったようです。「この事も本で学べるって教えてもらったから、家に本を置いておいて」と、話してました。」

「デジタルツールとのつきあい方や性教育など、保護者が具体的に実行できそうな説明があったので参加して良かったです。大人でさえ戸惑う世の中で、どうやって子ども達を守れるか日々不安です。このような機会を作ってくださりありがとうございました！」

「一つ一つの項目を具体的に、わかりやすく解説くださったこと。また、質問にも答えていただき、大変具体的で、今日からやれそうと思うことがあったこと。」

■ヘルスケアサポートサービス「ファミワン」の概要組織や地域全体の風土づくり × 当事者の個別サポートの2軸でご支援

「ファミワン」は、専門家セミナーによる「風土醸成」と、オンライン相談による「個別の当事者サポート」により、企業の健康経営や女性活躍を支援する福利厚生の提供、そして自治体における住民支援を行っています。利用者は看護師や心理士等の有資格者に匿名で相談でき、心理的安全性の向上や不調の未然防止に寄与します。また、企業や地域の課題に合わせてカスタマイズしたセミナーや研修により、当事者のみならず周囲の支援者も含めた組織・地域全体のリテラシー向上を図ります。

2018年の提供開始以来、小田急電鉄やTBS厚生会、大成建設、NTT、講談社等の民間企業から、神奈川県横須賀市や東京都世田谷区、広島県三原市、群馬県邑楽町、茨城県、奈良県、山梨県等の各自治体に幅広く導入。特にプレコンセプションケアや働く人々の健康課題、DE&I推進の領域において国内トップクラスの実績を有しています。

※本サービスは医療行為ではないため、診断や処方は行いません。

▶︎ファミワン 法人向け福利厚生サービス https://famione.com/benefit(https://famione.com/benefit)

▶︎自治体向け「妊活LINEサポート事業」 https://famione.com/local/(https://famione.com/local/)

株式会社ファミワン

所在地 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F－C

代表者 代表取締役 石川 勇介

設立日 2015年6月1日

ＵＲＬ https://famione.co.jp/



・ファミワン ヘルスケア相談 https://lp.famione.com/

・不妊治療net https://funin-info.net/

・卵巣年齢チェックキット FCheck https://fcheck.famione.com/

・子宮内フローラCHECK KIT https://flora.famione.com/



▶︎ファミワン 法人向け福利厚生サービス https://famione.com/benefit

▶︎自治体向け「妊活LINEサポート事業」 https://famione.com/local/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ファミワン 広報担当 Mail： info@famione.com TEL：080-2243-6995