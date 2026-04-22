【ライブ配信/ZOOM】「AIデータセンタ用放熱/冷却技術」セミナー開催！6月2日（火）主催：(株)シーエムシー・リサーチ

株式会社シーエムシー・リサーチ

主催：(株)シーエムシー・リサーチ（https://cmcre.com/）より、

注目のライブ配信セミナー開催のお知らせです。

🎓 講師：国峯 尚樹 氏（(株) サーマルデザインラボ 代表取締役）

📆 開催日時：2026年6月2日（火）10:30～16:30

🖥️ Zoom配信 + 見逃しアーカイブ配信あり（資料付）

💬 テーマ：「AIデータセンタ用放熱/冷却技術」

――生成AI拡大で急増するデータセンター電力。PUE目標と高発熱GPUにどう向き合うか。空冷から液冷移行、コールドアイル、水冷INRow、浸漬冷却まで実務視点で整理。熱問題を制する戦略講座。

受講料

・一般：55,000円（税込）

・メルマガ会員：49,500円（税込）

・アカデミック：26,400円（税込）

詳細・お申込みはこちら :https://cmcre.com/archives/142406/

📺 ご都合の合わない方も安心！

ライブ配信後に【見逃し配信（期間限定）】をご視聴いただけます。

🧠 質疑応答の時間もございます。

研究・業務での活用に向け、ぜひご参加ください！

【セミナーで得られる知識】

・ 伝熱の基礎知識

・ 部品・基板設計における放熱知識

・ 強制空冷・自然空冷機器の熱設計常套手段

・ ヒートシンクの熱設計方法等

【セミナー対象者】

電子機器設計者（実装設計、機構設計、回路設計、基板設計）・放熱デバイス/材料開発者・品質保証・品質管理部門

1）セミナーテーマ及び開催日時

テーマ：AIデータセンタ用放熱/冷却技術

開催日時：2026年6月2日（火）10：30～16：30

参 加 費：55,000円（税込） ※ 資料付

＊ メルマガ登録者は 49,500円（税込）

＊ アカデミック価格は 26,400円（税込）

講 師：国峯 尚樹 氏 (株) サーマルデザインラボ 代表取締役

〈セミナー趣旨〉

ChatGPTやDeepSeekをきっかけに、AIの活用が急激に広がっています。AIによる検索処理は通常のWeb検索の数十倍の消費電力を要します。処理の中核を担うAIチップの発熱量は1kW超に達し、システム構築においては冷却が最大の課題となっています。AIサーバーはラック当たりの消費電力が膨大になり、空冷から液冷と冷却方式が移行し、さらに浸漬冷却や沸騰冷却も取り入れられています。データセンタも資源エネルギー庁が設定したPUE目標達成のため、外気取り入れや水冷配管など形態が変わりつつあります。また、ユーザに近いエッジコンピューティングも進み、情報通信ハードウエアは全階層で熱問題が深刻化しています。こうした冷却方式の変化に対し、高熱伝導TIMや高性能ヒートシンク、ファン、ヒートパイプやベーパーチャンバーなどの開発が進み、3Dベーパーチャンバーなどの採用も増えています。本講ではこれらの新しい冷却手法について、伝熱の基礎から熱対策の実践方法まで幅広く解説します。

※本セミナーは、当日ビデオ会議ツール「Zoom」を使ったライブ配信セミナーとなります。推奨環境は当該ツールをご参照ください。後日、視聴用のURLを別途メールにてご連絡いたします。

★受講中の録音・撮影等は固くお断りいたします。

💡 見逃し配信あり（期間限定）

・ 当該ウェビナーにお申込みいただいた場合には、サービスとしてZOOMを使用した「見逃し配信」を合わせて提供いたします。

・ 見逃し配信では、ウェビナーの録画動画を一定期間視聴可能です。

・ ウェビナーを復習したい方、当日の受講が難しい方、期間内であれば動画を何度も視聴可能です。

2）申し込み方法

シーエムシー・リサーチの当該セミナーサイトからお申し込みください。

折り返し、 視聴用のURLを別途メールにてご連絡いたします。

詳細はURLをご覧ください。

お申し込みはこちら :https://cmcre.com/archives/142406/

3）セミナープログラムの紹介

1．高速ネットワークの進展によるデータ量と消費電力の推移

・ 各分野の今後の動向～サーバー、通信、自動車、家電、生産～

・ CASEやエッジコンピューティングによるエッジ機器の発熱増加

・ AI利用にはさまざまな冷却方式が採用される（伝導冷却・冷却デバイス、空冷・水冷）

・ なぜ熱対策が重要か？熱を制しないと機能/性能が発揮できない時代に

2．熱設計に必要な伝熱知識

・ 熱移動のメカニズムミクロ視点とマクロ視点、熱の用語と意味

・ 熱伝導/対流/輻射のメカニズムと基礎式、パラメータ

・ 4つの基礎式から熱対策パラメータを導く

・ 機器の放熱経路と熱対策マップ

3．高性能AIサーバーの冷却

・ GPUの発熱量と推奨される冷却方式

・ サーバーの種類ラックマウントサーバ/ブレードサーバ/タワー型サーバー

・ 高発熱半導体デバイスの放熱経路と放熱ボトルネック

・ 半導体内部の熱抵抗/半導体から冷却器への接触熱抵抗

・ ヒートシンクの熱抵抗/拡がり熱抵抗

・ ファンによる冷却とその限界

・ NVIDIAのAIチップ冷却構造

・ コールドプレート（間接液冷）の冷却性能と課題

4．放熱機構を構成する冷却デバイスとその使用法

・ ヒートシンクの進化と製造方法の多様化

・ 冷却デバイス（ヒートパイプとベーパーチャンバー）の種類と動作

・ ヒートパイプの種類と使用事例、使用上の注意

・ 空冷ファンの種類と使い分け

・ 強制空冷ファンの特性と選定方法、使い方

・ PUSH型PULL型の選定とメリット・デメリット

5．データセンタの熱問題と取り組み

・ PUE目標（エネ庁）

・ コールドアイル

・ ホットアイル

・ 水冷INRow/水冷リアドア

・ 最新冷却技術とその課題

・ 浸漬冷却、沸騰冷却の現状と今後、冷媒の課題

6．エッジ機器（スマホ・基地局）の筐体伝導冷却

・ スマホ（iPhone/Pixel）の構造と放熱ルート

・ グラファイトシートとべーパーチャンバーの活用

・ 基地局（スモールセル）の構造と放熱（RRHとBBU）

7．放熱材料（TIM）の特徴と選定法

・ TIMの種類と特徴

・ TIMの選定における注意点、評価方法、ポンプアウト対策

・ 新しい材料のトレンド（ギャップフィラ、PCM、液体金属）

8．今後の熱問題

・ チップレットや3次元実装によるインパクト

・ 光電融合/シリコンフォトニクス

・ 垂直給電など

4）講師紹介

国峯 尚樹 氏 (株) サーマルデザインラボ 代表取締役

【講師経歴】

1977年 早稲田大学 理工学部 卒業 沖電気工業(株) 入社 局用大型電子交換機、PBX、ミニコン、パソコン、プリンタ、FDD、HDD、小型モータ等の熱設計、冷却方式開発研究 電子機器用熱流体解析ソフトの開発に従事。

2007年 (株)サーマ ルデザインラボ 代表取締役 現在に至る。

【活 動】

熱設計・対策技術シンポジウム企画副委員長、JEITA・JPCA委員

【主な著書】

・ エレクトロニクスのための熱設計完全入門（1997年 日刊工業）

・ 電子機器の熱対策設計第2版（2006年 日刊工業）

・ 電子機器の熱流体解析入門第2版（2015年 日刊工業）

・ トコトンやさしい熱設計の本（2012年 日刊工業）

・ 熱設計と数値シミュレーション」（2015年 オーム社）

・ 熱設計完全制覇（2018年 日刊工業） 他

詳細を見る :https://cmcre.com/archives/142406/

5）近日開催ウェビナー（オンライン配信セミナー）のご案内

○架橋ポリオレフィンのマテリアルリサイクル技術の最先端

2026年4月23日（木）13：30～15：00

https://cmcre.com/archives/139990/

○汎用リチウムイオン電池の性能・劣化・寿命評価

- 各電極・電池の詳細な電気化学的解析を含む -

2026年5月14日（木）10:30～16:30

https://cmcre.com/archives/139917/

○CO2削減に有効な工業触媒技術

― 再エネ水素とCO2から燃料・化学品・ポリマー製造 ―

2026年5月14日（木）13:30～16:30

https://cmcre.com/archives/142777/

○半導体の進化による接合構造の変化とパッケージング対応

2026年5月15日（金）13:00～16:30

https://cmcre.com/archives/140906/

○ニューラルネットワーク分子動力学法の基礎と応用：AI活用型材料設計

2026年5月20日（水）10：30～16:30

https://cmcre.com/archives/142758/

○素材系製造業の排熱回収技術と脱炭素化

2026年5月21日（木）13:30～16:30

https://cmcre.com/archives/142791/

○バイオマス利用のバイオエタノール製造 ―その課題―

2026年5月27日（水）13:30～16:30

https://cmcre.com/archives/142456/

○リチウムイオン蓄電池最適管理のための残量・劣化推定技術解説

… 動作原理、モデル化と制御手法を中心に電池別、用途別観点を入れてEV とHEVとPHEV

2026年5月28日（木）10:30～16:30

https://cmcre.com/archives/142437/

〇車載および非車載電池領域における事業競争力と日本の課題

2026年5月29日（金）13：30～16：30

https://cmcre.com/archives/143425/

〇AIデータセンタ用放熱/冷却技術

2026年6月2日（火）10：30～16:30

〇紙チラシ・DMの費用対効果を“説明できる”会社になる

― 紙施策を“配って終わり”にしない企画・導線・計測・改善 ―

2026年6月10日（水）13:30～16:30

https://cmcre.com/archives/142596/

〇半導体（IC）の製造工程と半導体用素部材の基本情報

～ 入門：半導体製造と素部材-前後工程から実装まで ～

2026年6月11日（木）13：00～16:30

https://cmcre.com/archives/143580/

〇高安全性・高性能化に向けたリチウムイオン電池の電池技術

― 材料・製造プロセス・電池解体からみる開発動向 ―

2026年6月12日（金）13:30～16:30

https://cmcre.com/archives/143409/

☆開催予定のウェビナー一覧はこちら :https://cmcre.com/archives/2804/

先端技術情報や市場情報を提供している(株)シーエムシー・リサーチ（千代田区神田錦町： https://cmcre.com/ ）では、 各種材料・化学品などの市場動向・技術動向のセミナーや書籍発行を行っております。

6）関連書籍のご案内

☆発行書籍の一覧はこちら :https://cmcre.com/archives/category/cmc_all/

以上