暮らしの価値を創造するイノベーションカンパニーwelzo、Venture Cafe Fukuokaでリバースピッチに登壇

株式会社welzo

暮らしの価値を創造するイノベーションカンパニー、株式会社welzo（本社：福岡県福岡市博多区、代表取締役社長：金尾佳文）は、2026年4月23日（木）、Venture Cafe Fukuokaにて開催されるCIC Fukuoka1周年記念イベント「Venture Cafe Fukuoka Thursday Gathering #67」に登壇いたします。

welzoが登壇するセッションは、「大手企業ピッチ-九州 vs 関東 熱い新規事業 !」です。本セッションでは、九州を代表する企業、および関東圏の大手企業が集結。鉄道、金融、航空、テクノロジーなど多様な産業のリーダー企業が、「今、どんなビジネスパートナーと出会いたいのか」「どんな共創を求めているのか」を直接発信する「リバースピッチ」を実施します。

本取り組みでは、食料安全保障・生産者減少・農業収益性低下といった構造課題に対し、同社が保有する九州大学連携フィールド・全国の生産者ネットワーク・産業横断コミュニティを共有。

スタートアップ・自治体・大企業との共創により、農業の新たな産業モデル創出を目指します。このオープンイノベーションの最前線において、100年を超える歴史で培った現場のアセットを公開し、スタートアップと共に描く「次の挑戦」をピッチいたします。新しいパートナーシップのきっかけとなる、熱気あふれる共創の現場をぜひ体感してください。

■登壇セッション概要

■ 登壇者ご紹介

- セッション名： Thursday Gathering #67 | CIC Fukuoka 1 year Anniversary!大手企業ピッチ ー九州 vs 関東 熱い新規事業 !- 日時： 2026年4月23日（木）16:30 - 17:45- 会場： Venture Cafe Fukuoka（福岡県福岡市中央区天神1丁目11番1号 ONE FUKUOKA BLDG. 6F）- 申込：https://community.venturecafefukuoka.org/sessions/346株式会社welzo Biz Promotion Division 取締役後藤 基文

建築・外食などの事業会社を経てコンサルティング業界へ。中小企業の事業再生やM&Aに従事。その後、官民ファンドで地域企業支援に携わり、現在は事業会社にて経営企画・広報ブランディング・新規事業・M&A・投資を統括。リブランディングやDX推進を担いながら、農業分野を中心に社内外の連携による成長戦略を推進している。

■ 株式会社welzo概要

私たちwelzo（ウェルゾ）は、持続可能な社会と人々の暮らしを豊かにする商品やサービスを提供するイノベーションカンパニーです。農畜水産業、食品産業、園芸・花卉、住環境など幅広い分野において、BtoBを中心とした専門性の高いソリューションを展開し、国内に24拠点を構えています。

創業100年を超える歴史で培った「育てる力」と、地域や暮らしの現場に価値を「届ける力」を掛け合わせ、川上から川下まで一貫したバリューチェーンを構築。ひとびとの豊かな食文化と、しあわせな未来を開拓していきます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/72201/table/81_1_ebb92fc29a93d48080d6f4251c2c6669.jpg?v=202604221051 ]