PVC手袋、GW明け発送分の法人向け受注受付を開始

株式会社ベター・テック

株式会社ベター・テック（本社：東京都中央区、以下「当社」）は、法人向け使い捨て手袋専門サイト「iimono.co.jp」において、PVC手袋のゴールデンウィーク明け発送分の法人向け受注受付を開始したことをお知らせいたします。

現在、PVC手袋は多くのご相談・ご注文をいただいており、現時点在庫は限られております。

一方で、次回入荷は4月末頃を予定しており、出荷はゴールデンウィーク明けより順次対応予定です。

こうした状況を踏まえ、当社では、法人様・施設様・事業者様に向けて、商品・サイズ・数量・ご希望納期を事前にご相談いただける受注体制を強化し、GW明け発送分のご案内を開始いたしました。

GW前後は、在庫・納期確認のニーズが高まりやすい時期

使い捨て手袋は、食品加工、介護、清掃、衛生管理、工場・整備など、日常的に継続使用される現場で必要とされる消耗品です。

特にゴールデンウィーク前後は、営業日や物流の都合により、通常時以上に在庫確認・納期確認・大口注文の相談が集中しやすい時期でもあります。

当社では、こうした需要に対応するため、単なる商品販売にとどまらず、法人のお客様が事前に納品時期や数量条件を確認しやすいよう、相談受付体制を強化しております。

GW明け発送分として、事前相談・事前受注に対応

今回のご案内では、PVC手袋について、以下の内容を中心にご相談を受け付けております。

・GW明け発送分のご相談

・商品・サイズ・数量に応じた在庫確認

・大口注文に関するご相談

・継続購入・定期的な補充に関するご相談

・納期や出荷予定に関するご相談

ご注文数量に一律の上限は設けておりませんが、商品・サイズ・数量・在庫状況によりご案内内容が異なる場合がございます。

そのため、法人様のご注文については、事前にご希望条件を共有いただくことで、よりスムーズなご案内につなげております。

こんな法人様におすすめです

・GW明けの業務再開に向けて、PVC手袋を事前に確保しておきたい法人様

・大口注文を検討しており、数量や納期を事前に確認したい事業者様

・継続的にPVC手袋を使用しており、今後の補充も含めて相談したい法人様

・現在の在庫状況や出荷予定を確認したうえで発注したいご担当者様

iimono.co.jp での対応内容

当社が運営する「iimono.co.jp」では、PVC手袋・ニトリル手袋を中心に、法人向けのまとめ買い・継続仕入れに対応しやすい構成で商品をご案内しております。

また、商品ページだけではわかりにくい点についても、法人のお客様が相談しやすいよう、以下のような内容に対応しています。

・在庫確認

・納期確認

・大口注文のご相談

・継続購入のご相談

・見積相談

・請求書対応に関するご相談

特に、現在のPVC手袋については、次回入荷は4月末頃予定、出荷はGW明けより順次対応予定となっており、事前相談を通じて条件確認を進めていただく形をおすすめしております。

ご相談時に共有いただきたい内容

法人向けのご相談をよりスムーズに進めるため、以下の内容をあわせてご共有いただくと、確認・ご案内がしやすくなります。

・商品名

・サイズ

・ご希望数量

・ご希望納期

・単発注文か継続購入か 今後の展望

当社は今後も、法人向け使い捨て手袋の調達において、商品だけでなく、在庫・納期・数量・継続購入まで含めたご相談をしやすい体制づくりを進めてまいります。

特に、ゴールデンウィーク前後のように調達計画が立てづらい時期においても、法人のお客様が安心して相談しやすいよう、自社ECサイトを通じた情報整備と受付体制の強化を継続してまいります。

自社ECサイト

iimono.co.jp

法人向け使い捨て手袋の見積相談・大口注文・継続購入のご相談はこちら

https://iimono.co.jp/

お問い合わせ先

運営会社：株式会社ベター・テック

URL：https://better-tech.co.jp/

担当：中山

Mail：nakayama@better-tech.co.jp

携帯：090-4427-1112

※ 本件に関する広告・販促・営業支援等のご提案は不要のため、ご連絡はお控えくださいますようお願いいたします。