【早くも3刷】『1冊目に読みたい小説の書き方の教科書』（額賀澪・著）今年のGWは小説を書いてみませんか?

株式会社日本ビジネスプレス

小説家の書き方が基本からわかると評判の『1冊目に読みたい小説の書き方の教科書』(https://www.synchronous.jp/ud/books/69932021905bd4aec4000001)（日本ビジネスプレス発行、3月16日発売）。売れ行き好調につき、早くも3刷の重版が決定いたしました。

著者の額賀澪氏は大学で小説創作講義を受け持つなど、プロの小説家であり、小説の書き方を教えるプロでもあります。「文章を書き慣れない初心者にもわかりやすい」「なぜそうしなければならないかが丁寧に語られている」といった読者からの感想が多数。GWは本書を手に取り、創作活動に励んでみてはいかがでしょうか。

プロの小説家からも反響の声が続々！

発行：（株）日本ビジネスプレス 発売：ワニブックス 定価：1,760円（税込）

「ここまで実績のある著者が自分語りに走ることなく、実践的なノウハウの伝授に徹した本を、少なくとも僕は読んだことがない」

佐藤青南氏

「具体的な方法が書かれていてデビュー16年目の自分にも参考になりました」

天祢涼氏

「冒頭から結末まで、『最後まで書き上げる』ための知識とテクニックが詰まった手引書。つねに側に置きたい！」

波木銅氏

「小説を書きたい」と思ったら最初に読む本

「小説を書きたい」と思ったら最初に読む本

小説を書きたい。そう思いながらも、どこから始めればいいのかわからない。書き進めても途中で止まり、未完の原稿だけが増えていく――。そんな悩みを抱える方が最初に読む一冊が『1冊目に読みたい小説の書き方の教科書』です。

著者の額賀澪さんは、松本清張賞と小学館文庫小説賞をダブル受賞してデビュー。小説を執筆する傍ら、大学で担当する小説創作の講義から松本清張賞受賞者を輩出。本書のもととなったオンラインの人気講座「拝啓、小説を書いてみませんか」からも現役作家や文学賞の選考通過者が生まれています。

プロの小説家であることはもちろん、小説の書き方を教えるプロでもあります。

本書は小説家が無意識のうちにやっていることを言語化して、基本から学べるように構成しています。小説を書くために必要なライティングのテクニックから、ストーリーを考えるためのプロットの作り方、人称と視点を意識して、読者にどう物語を実感させていくかについて、わかりやすく解説します。

著者プロフィール

額賀澪（ぬかが・みお）

1990年生まれ。茨城県行方市出身。日本大学芸術学部文芸学科卒。2015年に『屋上のウインドノーツ』（文藝春秋）で第22回松本清張賞を、『ヒトリコ』（小学館）で第16回小学館文庫小説賞を受賞しデビュー。2016年、『タスキメシ』（小学館）が第62回青少年読書感想文全国コンクール高等学校部門課題図書に。2023年7月に「転職の魔王様」シリーズ（PHP研究所）がフジテレビ系列にてテレビドラマ化。小説を執筆する傍ら、日本大学芸術学部、大正大学表現学部にて、「とにかく小説を書きたい方」に向けた小説創作の講義を担当。受講生から松本清張賞受賞者を輩出するなど、わかりやすく、実践的だと定評がある。ウェブメディア「シンクロナス」にて小説講座「拝啓、小説を書いてみませんか」を連載中。その他の著書に『風に恋う』（文藝春秋）『沖晴くんの涙を殺して』（双葉社）『夜と跳ぶ』（PHP研究所）『願わくば海の底で』（東京創元社）『天才望遠鏡』(文藝春秋）などがある。

著者のコメント

今まさに創作にチャレンジしようとしている人、もしくは壁にぶつかって悩んでいる人が、「なんだ、これだけで小説が書けるのか。超簡単じゃん！」と膝を打ちたくなるような内容になっています。皆さんの楽しい執筆活動を応援しております。

講演会、書評・著者インタビューご相談ください！！

目次

第1章 小説というメディアの特徴を知ろう

小説というメディアの特徴について知りましょう。小説は他のメディアと何が違うのか？ 何が得意で、何が苦手なのか？ 面白い小説を書く最初の一歩です。

第2章 小説のための文章力を身につけよう

小説を書くための基本テクニックである「描写」の書き方について解説します。「描写」と「シーン」が書けないと小説は始まりません。

第3章 情報処理をマスターしよう

「どんな情報をどんな順番で伝えていくか」について説明します。読者が「情景を浮かべやすくなる文章」の書き方を身につけましょう。

第4章 小説の設計図「プロット」を作ろう

これまでの章で文章力は身につきました。ここでは、どうストーリーを考えるかについて。プロットの書き方や登場人物の作り方、物語の展開のさせ方について解説します。

第5章 小説がもっと面白くなるテクニック

人称と視点の違いとは何か。物語を説明するのではなく、エピソードとして実感させるにはどうすればよいのか。執筆時に役立つテクニックを伝授します。

第6章 ワンランク上の原稿へ

改稿・推敲してブラッシュアップするといった小説を書き切ってから必要となる作業や、体裁の整え方、新人賞への応募など。ワンランク上の原稿を目指します。

実践編 創作力を向上させる課題にチャレンジ

文章は実際に書いてみることでしか上達しません。ここにある課題に取り組んでみることで、自分ができることと、できないことが見えてきます。

書誌情報

書名：『1冊目に読みたい小説の書き方の教科書』

著者：額賀澪

価格：1,760円（税込）

発売日：2026年3月16日

判型：四六判

ページ数：248ページ

発行:日本ビジネスプレス

発売：ワニブックス

ISBN-10：‎4847076362

ISBN-13：978-4847076367

書籍の購入はこちらから

Amazon(https://www.amazon.co.jp/dp/4847076362)

楽天ブックス(https://books.rakuten.co.jp/rb/18485830/)

紀伊國屋書店(https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784847076367)

honto(https://honto.jp/ebook/pd_35165892.html)