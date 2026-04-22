【成人先天性心臓病】低侵襲成人先天性心臓病手術センターを開設

医療法人社団東京医心会ニューハート・ワタナベ国際病院



ニューハート・ワタナベ国際病院（本社：東京都杉並区、理事長：渡邊剛）は、2026年4月より「低侵襲成人先天性心臓病手術センター」を開設し、4月17日から成人先天性心臓病（ACHD）の診療・手術を本格的に開始いたしました。スーパーバイザーには、本分野における国内屈指の権威である岡山大学大学院 心臓血管外科学 笠原真悟教授を迎えます。

1. 背景｜「生まれつきの心臓病」を抱えたまま大人になる患者が増加

先天性心疾患（生まれつきの心臓病）は、医療技術の進歩により多くの患者が成人期を迎えられるようになりました。その一方で、成人期以降に以下のような課題が顕在化しています。

- 小児期の手術後に後遺症・遺残症が生じ、成人期に再手術が必要となるケース- 先天性の心臓病が成人になってから初めて発見されるケース- 専門的な「成人先天性心疾患（ACHD）診療」を担える施設が全国的に限られているという医療アクセスの課題

当院は、こうした患者さんが専門的な治療にアクセスできる環境を整えるため、ロボット・内視鏡を駆使した低侵襲手術に強みを持つ当院と、先天性心臓病外科治療の第一人者である笠原教授の総合力を結集したセンターを開設しました。

2. 低侵襲成人先天性心臓病手術センターの特長

特長１. 「先天性心臓外科」×「低侵襲心臓手術」の二刀流

笠原教授が岡山大学で積み上げてきた豊富な先天性心臓病手術の経験と、ロボット手術（ダビンチ）・内視鏡手術で国内トップクラスの実績を誇る当院の技術を融合。傷を最小限に抑えながら、高度な先天性心疾患の手術治療を実現します。

特長２. 全国・海外からの問い合わせ・セカンドオピニオンに対応

患者本人はもちろん、開業医・全国の医療機関からの紹介・セカンドオピニオン外来にも対応。オンライン診療・無料メール相談（LINE相談）も活用し、地域を問わずアクセスできる体制を整えています。

3. 手術適応となる成人先天性心臓病

以下の疾患およびその後遺症・遺残症を対象に診療します（今後順次拡大予定）。

- 心房中隔欠損およびその後遺症- 部分型肺静脈環流異常およびその後遺症- 心室中隔欠損およびその後遺症- 不完全型房室中隔欠損（心内膜床欠損）およびその後遺症- ファロー四徴およびその後遺症（肺動脈弁閉鎖不全、右室流出路狭窄 等）- 動脈管開存- エプスタイン病およびその後遺症

※手術適応は個々の症例により異なります。まずはお問い合わせ・ご相談ください。

4. 診療対象年齢

- 成人の方- 目安として16歳以上（体格・病態によりますので、まずはメール相談等よりお問い合わせください）

※年齢だけでなく体格・心臓の状態を総合的に判断して診療適応を決定します。

5. スーパーバイザー・院長コメント

笠原 真悟 教授

岡山大学大学院 心臓血管外科学 主任教授｜スーパーバイザー

医療の進歩により、先天性心疾患を持つ多くの方が成人を迎えられるようになった一方で、成人期特有の心不全や再手術の必要性など、新たな課題に直面する患者さんも少なくありません。また、小児期に診断されずに成人期での症状出現とともに、初めて診断される患者さんもいます。しかし、成人先天性心疾患（ACHD）に対応できる外科的リソースは全国的に未だ不足しています。

私が培ってきた先天性心疾患への知見と、ニューハート・ワタナベ国際病院が誇る世界屈指の低侵襲手術技術（MICS・ロボット手術）が融合することは、患者さんにとって『安全性』と『身体的負担の軽減』を両立させる理想的な選択肢となります。一人でも多くの患者さんが、心臓病を抱えながらも前向きに人生を歩めるよう、全力でこの取り組みを支援してまいります。

渡邊 剛 総長

ニューハート・ワタナベ国際病院 総長

このたび成人の先天性疾患の治療センター設立にあたり、岡山大学 心臓血管外科主任教授である笠原真悟先生をお迎えして、外来および手術を開始することを大変嬉しく思っております。笠原先生は皆さんご存知の通り、困難な複雑心奇形の症例や新生児の心臓手術を大変多数行われている最後の砦としてのセンターの長であり、また私の金沢大学時代から、岡山大学心臓血管外科とは25年以上にわたり、人事面を含め深い交流を持って参りました。

笠原教授の持つ技術そして知見、そして我々の擁する超低侵襲手術方法の２つを合わせることで、本領域の新治療が開拓できると思っております。

6. スーパーバイザー紹介

笠原 真悟（かさはら しんご）

国立大学法人 岡山大学 学術研究院医歯薬学域 心臓血管外科学 主任教授

■ 主な資格・学会活動

・日本成人先天性心疾患学会専門医・理事

・日本小児循環器学会 副理事長（2025年8月～）

・岡山大学病院 小児救命救急センター センター長

・ウエストミード小児病院（豪）、グリーンレーン病院（NZ）での国際臨床経験

・医学博士（北里大学）

7. 病院概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/78788/table/15_1_ee04ad2c0bff07546587fbb0aa698ff9.jpg?v=202604221051 ]

【報道関係者の方へ】

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