四季菓子の店HIBIKA（ひびか）は、5月8日(金)より“母の日ケーキ”を販売いたします。
株式会社 エーデルワイス
新しい“にっぽんの洋菓子”をコンセプトに、春夏秋冬、折々の四季菓子をお届けしている、四季菓子の店 HIBIKA（ひびか）(https://hi-bi-ka.com/)は5月8日(金)より“母の日ケーキ”を阪急うめだ本店、日本橋高島屋店にて発売いたします。
大切なお母さんへケーキとともに贈る「ありがとう」の気持ち
春の花束 -ライチ・ショコラブラン-
ほのかにローズが香る花束をイメージした母の日限定ケーキ。赤桃とライチのジュレ、ライチの香りが広がるホワイトチョコムースを苺とフランボワーズのムースで包みました。甘酸っぱい国産苺を飾って。
価格：\3,701（本体価格\3,426）
販売期間：2026年5月8日(金)～5月10日(日)
価格：\850（本体価格\787）
販売期間：2026年5月8日(金)～5月10日(日)
【HP】 https://hi-bi-ka.com/
【オンラインショップ】 https://shop.hi-bi-ka.com/
【Instagram】 https://www.instagram.com/hibika_official/