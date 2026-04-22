四季菓子の店HIBIKA（ひびか）は、5月8日(金)より“母の日ケーキ”を販売いたします。

株式会社 エーデルワイス

新しい“にっぽんの洋菓子”をコンセプトに、春夏秋冬、折々の四季菓子をお届けしている、四季菓子の店 HIBIKA（ひびか）(https://hi-bi-ka.com/)は5月8日(金)より“母の日ケーキ”を阪急うめだ本店、日本橋高島屋店にて発売いたします。

大切なお母さんへケーキとともに贈る「ありがとう」の気持ち

春の花束 -ライチ・ショコラブラン-

ほのかにローズが香る花束をイメージした母の日限定ケーキ。赤桃とライチのジュレ、ライチの香りが広がるホワイトチョコムースを苺とフランボワーズのムースで包みました。甘酸っぱい国産苺を飾って。

価格：\3,701（本体価格\3,426）

販売期間：2026年5月8日(金)～5月10日(日)

価格：\850（本体価格\787）

販売期間：2026年5月8日(金)～5月10日(日)

【HP】 https://hi-bi-ka.com/

【オンラインショップ】 https://shop.hi-bi-ka.com/

【Instagram】 https://www.instagram.com/hibika_official/