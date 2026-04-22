2026年5月22日（金）・23日（土）／30日（土）SBIアートオークション、5月に2週連続で開催

SBIアートオークション株式会社

SBIアートオークション株式会社(https://www.sbiartauction.co.jp/?utm_source=PressRelease&utm_medium=display&utm_campaign=2605_PressRelease_JP)（本社：東京都江東区、代表取締役：藤山友宏）は、2026年5月22日（金）および23日（土）に「第80回SBIアートオークション｜Modern and Contemporary Art」、5月30日（土）に「第81回SBIアートオークション｜A Passage from the Important Japanese Collection」を、ヒルサイドフォーラム（東京都渋谷区）にて開催いたします。

5月は、当社を代表するオークションとシングルオーナーコレクションセールをそれぞれ開催します。1週目の「第80回 SBIアートオークション｜Modern and Contemporary Art」は、国内外の近現代アートを幅広く紹介する当社の主軸となるセールです。一方、2週目の「第81回 SBIアートオークション｜A Passage from the Important Japanese Collection」は、お一人のコレクションをまとめた特別セールで、日本画・洋画・浮世絵など、複数のジャンルを跨いでご紹介いたします。

「Modern and Contemporary Art」セールでは、トップロットとして李禹煥の《From Point》（1980年）が出品され、落札予想価格は5,000万円～8,000万円となっています。また、福岡アジア美術館で11年ぶりの個展「Mr.の個展：いつかある晴れた日に、きっとまた会えるでしょう。」の開催を控えるミスターの《ジュン-夕暮れの海岸-》（2021年）、国内のアート市場での流通が希少で当社初出品となるジョセフ・コス―スのネオン作品《Subject and Object》（1966年）、ソウルの国立現代美術館（MMCA）で大規模個展が開催中のダミアン・ハーストによる《For the Love of God, Laugh》（2007年）など、現在の国内外のアートシーンと接続する作品が出品予定です。

一方、「A Passage from the Important Japanese Collection」セールでは、加山又造の《裸婦習作》（1977年）、千住博の《タイドウォーター》、ジョルジョ・デ・キリコの《イタリア広場》（1974年）などが出品予定です。日本画、現代美術、形而上絵画といった多様な文脈を横断しながら、一人のコレクターの蒐集の観点を通じて構成されたラインアップとなっています。

■実施概要

「第80回 SBIアートオークション｜Modern and Contemporary Art」- オークション：2026年5月22日（金）／23日（土）12:00～- 下見会：2026年5月20日（水）-23日（土）- 会場：ヒルサイドフォーラム（東京都渋谷区猿楽町18-8）- 総出品数：368点（予定）- 参加方法：会場、電話、書面、またはオンライン入札

※オークション進行はYouTubeにて配信予定(https://www.youtube.com/channel/UC32a7MUOI-xI1DY-CghG-KA)

※オンラインカタログ（2026年5月1日（金）公開予定(https://www.sbiartauction.co.jp/auction/catalogue/140?utm_source=PressRelease&utm_medium=display&utm_campaign=260530_PressRelease_JP)）(https://www.sbiartauction.co.jp/auction/catalogue/140?utm_source=PressRelease&utm_medium=display&utm_campaign=260530_PressRelease_JP)

出品作品ハイライト「第81回 SBIアートオークション｜A Passage from the Important Japanese Collection」- オークション：2026年5月30日（土）12:00～- 下見会：2026年5月27日（水）-29日（金）- 会場：ヒルサイドフォーラム（東京都渋谷区猿楽町18-8）- 総出品数：251点（予定）- 参加方法：会場、電話、書面、またはオンライン入札

※オークション進行はYouTubeにて配信予定(https://www.youtube.com/channel/UC32a7MUOI-xI1DY-CghG-KA)

※オンラインカタログ（2026年5月8日（金）公開予定）(https://www.sbiartauction.co.jp/auction/catalogue/140?utm_source=PressRelease&utm_medium=display&utm_campaign=260530_PressRelease_JP)

■会社概要

出品作品ハイライト

SBIアートオークションは、近現代アートを中心に国内外の作品を取り扱う公開型オークションハウスです。登録顧客は63か国に及び、落札総額の約5割を海外顧客が占めるなど、国内有数の国際性を有しています。日本を代表する作家の作品に加え、国内では取り扱いの少ない海外作家の作品も紹介しています。（※2025年1月現在）

会社名：SBIアートオークション株式会社

代表者：代表取締役 藤山友宏

所在地：東京都江東区有明3-6-11 TFTビル東館

設立：2011年4月1日

- ホームページ(https://www.sbiartauction.co.jp/?utm_source=PressRelease&utm_medium=display&utm_campaign=2605_PressRelease_JP)- Instagram(https://www.instagram.com/sbiartauction/)

※当社ウェブサイトを装ったなりすましにご注意ください。