【千葉市限定】ベランダに溜まった謎のプラスチック容器をまとめて回収、5月限定キャンペーン開始｜バケツ・ケース・収納ボックスも対象【最大1,000円割引】｜不用品回収のまるっと本舗

SYSTR株式会社

千葉市は、マンション・集合住宅が多いエリアでもあり、ベランダが「とりあえず置き場」になりがちな住環境が広がっています。室内に置けないものをベランダに出す--その繰り返しで、気づけばベランダがプラスチック容器の集積場になっているケースは少なくありません。

何年も前に買ったバケツ、フタが合わなくなった収納ボックス、空になったポリタンク、割れかけたプランター、使いかけのまま放置されたガーデニング用品。「いつか使うかも」「まだ捨てるほどでもない」という気持ちで残し続けてきたプラスチック容器類が、ベランダを占領していませんか？

プラスチック製品は素材・サイズによって分別が複雑で、「どう捨てればいいか分からない」「粗大ごみの基準が分かりにくい」という理由から処分が先送りになりやすいカテゴリです。

5月はGW後の片付けが進むタイミング。「千葉市 ベランダ 不用品回収」「プラスチック容器 まとめて処分」「収納ボックス 捨て方 千葉」という検索が増えるこの時期に、まるっと本舗が対応します。

不用品回収サービスのまるっと本舗（運営：SYSTR株式会社／東京都千代田区）は、千葉市限定で"ベランダに溜まった謎のプラスチック容器"まとめて回収キャンペーンを実施します。

バケツ・収納ボックス・ポリタンクなどプラスチック容器類を含む回収で、5月は合計金額から最大1,000円割引。

ベランダをすっきりさせるきっかけを、GW後のタイミングで提供するキャンペーンです。

背景と目的

千葉市は集合住宅・ファミリー向けマンションが多く、ベランダがストレージとして使われやすい住環境でもあります。

特に

・「室内に入れたくない」理由でベランダに出したバケツ・コンテナ

・シーズン終わりに外に出したままのポリタンク・ガーデニング用品

・いつの間にか増えた収納ボックスや古いプランター類

は、「まとめて処分しようと思いながら先延ばしになっている」状態が続きやすいアイテムです。

5月のGW後、ベランダの片付けニーズが高まるタイミングに合わせて、プラスチック容器類のまとめ処分をサポートするため、今回のキャンペーンを企画しました。

キャンペーン概要

キャンペーン名：ベランダに溜まった謎のプラスチック容器まとめて回収キャンペーン

実施期間：2026年5月1日～2026年5月31日

割引内容：対象品を含む回収で最大1,000円割引

対象例

・バケツ（大小）・洗い桶・洗車グッズ

・プラスチック収納ボックス・コンテナ

・ポリタンク・給水タンク（空）

・プランター・ジョウロ・ガーデニング用品

・壊れた物干しスタンド・ランドリーグッズ

備考（合言葉）：事前見積もり時に「千葉市キャンペーン」とお伝えください。汚れ・劣化した状態でも対応可能です。

キャンペーン対応エリア（千葉市全域）

対応地域例

千葉中央、稲毛、花見川、若葉、緑、美浜（全6区対応）

千葉駅周辺、幕張、検見川、蘇我、鎌取、都賀、土気など千葉市全域

※上記以外も千葉市全域で対応可能です。

ベランダ不用品の片付けでよくあるお悩み

・ベランダにバケツや収納ボックスが積み重なっていて片付けられない

・プラスチック製品の捨て方・分別方法が分からない

・ポリタンクや大きいコンテナを粗大ごみに出す手続きが面倒

・「まだ使えるかも」と思って捨てられずに何年も経っている

・ベランダと室内の不用品をまとめて一度に処分したい

ベランダ不用品でよく出るプラスチック容器例

バケツ・洗い桶

収納ボックス・コンテナ

ポリタンク・水タンク

プランター・植木鉢

物干しグッズ・ランドリー用品

回収品目の詳細例

バケツ・洗い桶類

古いバケツ（大小）、洗車用バケツ、洗い桶、足湯用バケツ、フタ付きバケツなど

収納ボックス・コンテナ

ベランダ置き用コンテナ、プラスチック収納ボックス（大小）、工具箱、衣装ケースなど

ポリタンク・水タンク

給水用ポリタンク、灯油タンク（空）、携帯用水タンク、ウォータージャグなど

プランター・ガーデニング用品

空のプランター（大小）、使い終わった植木鉢、ジョウロ、腐葉土の袋など

物干しグッズ・ランドリー用品

壊れた物干しスタンド、古い洗濯かご、ハンガーラック、雨よけカバーなど

料金例（定額パックの一例）

段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！

軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！

1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！

すべて出張費・車両費・スタッフ費込の安心料金です。

こんな方に選ばれています！

・ベランダに溜まったバケツ・収納ボックスをまとめて処分したい方

・プラスチック容器の分別・捨て方が分からない方

・GW後の片付けでベランダをすっきりさせたい方

・千葉市で不用品回収を探している方

・室内の不用品とまとめて一気に片付けたい方

LINEで簡単見積もり！

まるっと本舗ではLINEから写真を送るだけで見積もり相談が可能です。

ベランダの状態を写真1枚で送っていただければ、量・種類を確認してそのまま見積もりが可能です。汚れ・劣化した状態でもOK。

「これも対象に含まれる？」「ベランダ以外の不用品も一緒に出せる？」というご相談も、そのままLINEで投げてください。

メッセージに「千葉市キャンペーン希望」の一言を添えてください。見積もりがスムーズになります。

お問い合わせ・ご相談

電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）

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写真を送るだけ！簡単LINE見積もり

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🌐 公式サイト（まるっと本舗）

https://collect.conne.jp/

◆会社概要

SYSTR株式会社

古物商許可証：第301032218074号

所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４ 東京美宝会館１階

コーポレートサイト(https://sy-str.co.jp/home.html)