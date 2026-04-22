【4/23（木）～全店展開！】資さんうどん全店舗で『399円の新商品２種類』と『冷たい麺の新商品48種類』の販売を開始します！

4/23（木）～全店舗に販売拡大！

【I】399円の新商品2種類 【II】冷たい麺の新商品48種類

株式会社資さん

4/23（木）～資さんうどん全店舗（ららぽーとTOKYO-BAY店は異なる）にて、【399円（税込）の新商品２種類】と【冷たい麺（うどん・そば・細めん）の新商品48種類】の販売を開始いたします。

※税込399円／税抜363円は、九州・山口・岡山エリア店舗の価格です。広島・関西・関東エリア店舗の価格は、税込438円／税抜399円です。

※ららぽーとTOKYO-BAY店での資たま丼の販売はございません。ぶっかけうどんの種類が限られます。

【399円（税込）の新商品２種類】と【冷たい麺（うどん・そば・細めん）の新商品48種類】は、資さんうどん一部店舗で4/16（木）～販売を開始しておりますが、おかげさまで、大変好評をいただいております。

4/23（木）～は資さんうどん全店舗にて、【399円（税込）の新商品２種類】と【冷たい麺（うどん・そば・細めん）の新商品48種類】をお召し上がりいただけます。

【I】399円の新商品２種類

4/23（木）～資さんうどん全店舗にて、399円（税込）の新商品２種類「資たま丼」と「かけおにセット ※朝限定」を販売開始いたします。

※一部店舗では、4/16～販売中です。

※税込399円／税抜363円は、九州・山口・岡山エリア店舗の価格です。広島・関西・関東エリア店舗の価格は、税込438円／税抜399円です。ららぽーとTOKYO-BAY店での販売はございません。

・資たま丼

資さんこだわりの“丼出汁”に、玉ねぎ・天かすを加え、玉子でとじた一品。

資たま丼

X（旧Twitter）より

「資さん新商品 資たま丼をみんな食べるべき」

「資さんの資たま丼食べてきました！これで399円は良きです(・ᵕᴗᵕ・)」

「新メニュー「資たま丼」！玉ねぎと天かすを卵でとじたもの

シャキシャキとカリカリ食感、資さんの丼ものタレで美味い！」

・かけおにセット（かけうどん＋白おにぎり） ※朝限定

「かけうどん」の価格で、白おにぎりがついてくるお得なセットとなっています。

※朝定食の時間帯のみの提供となります。

かけおにセット（かけうどん＋白おにぎり） ※朝限定

X（旧Twitter）より

「訪問日、ちょうどコレの提供開始日だったんでかけおにセット食べてきた。気軽で安めなセットやね。」

かけうどん

資さんうどんの定番商品「かけうどん」は、いつでも399円（税込）でお楽しみいただけます。

資さんうどんでは、“399円（税込）”で楽しめるメニュー「資たま丼」「かけおにセット ※朝定食の時間帯限定」「かけうどん」を感謝（サンキュー）のキモチを込めたお得なメニューとしてご紹介しております。

ぜひ、３つのお得なメニューをチェックしてみてください♪

※399円（税込）は、九州・山口・岡山エリア店舗の価格です。広島・関西・関東エリア店舗では、税抜399円（税込438円）にて提供いたします。

※朝定食を実施していない店舗では、「かけおにセット」の提供はございません。

※「かけおにセット」の麺をそば・細めんに変更することはできません。

※「かけおにセット」はお持ち帰りできません。

※写真はイメージです。

※提供する器は、店舗により異なる場合がございます。

【II】冷たい麺の新商品48種類

4/23（木）～資さんうどん全店舗にて、おろしのぶっかけ・山いものぶっかけ等の新商品48種類、ごまつゆ等の新たな麺つゆ２種類を販売開始いたします。

※一部店舗では、4/16～販売中です。

注目の新商品は、「ごぼ天おろしぶっかけ」「肉おろしぶっかけ」「海老天おろしぶっかけ」などの“おろし”のぶっかけ商品と、「山いも温玉ぶっかけ」「山いもぶっかけ」などの“山いも”のぶっかけ商品です。

麺と薬味のみの、シンプルな「ぶっかけ」もご用意しております。

※麺は、うどん・そば・細めんからお選びいただけます。

ぶっかけうどん 税抜403円（税込443円）ごぼ天おろしぶっかけうどん（５本）税抜649円（税込713円）山いもぶっかけうどん 税抜599円（税込658円）山いも温玉ぶっかけうどん 税抜689円（税込757円）肉おろしぶっかけうどん 税抜759円（税込834円）海老天おろしぶっかけうどん（３尾）税抜918円（税込1,009円）

※そば・細めんの商品価格は、上記価格＋税込50円～です。

※上記は、九州・山口・岡山エリア店舗の価格です。商品価格は販売地域により異なります。左記以外のエリア店舗の価格は、各店舗にてご確認をお願いいたします。

※お持ち帰りの場合は税率が異なるため、税抜価格が異なります。

※ららぽーとTOKYO-BAY店ではご提供する種類が限られます。また、提供可能商品はうどんのみとなります。ご容赦ください。



※写真はイメージです。

※提供する器は、店舗により異なる場合がございます。

冷たい麺のお供“つゆ”の新商品「ごまつゆ」「ピリ辛ごまつゆ」も加わります。

麺つゆに「ごまつゆ」「ピリ辛ごまつゆ」を選べば、資さんうどん定番の麺つゆ「ざるつゆ」とはまた違ったおいしさが味わえます。

※ららぽーとTOKYO-BAY店での提供はございません。

X（旧Twitter）より

「今日は暑かったですね こんな日は…資さんうどんで冷たい麺＼⁠(⁠^⁠o⁠^⁠)⁠／」

「資さんうどんのつけだれゴマだれにしたら美味しくて横転した」

ぜひ、この春夏は、資さんうどんの冷たい麺（うどん・そば・細めん）をお楽しみください♪

※ららぽーとTOKYO-BAY店ではうどんのみでのご提供で、商品の種類が限られます。ご容赦ください。

資さんの使命肉ごぼ天うどん

――幸せを一杯に。

資さんは、いつの時代も、どんな場所でも「最高の一杯」をお届けし、一杯を通じて幸せを分かち合います。

そのために、資さんの伝統をさらに進化させ、常に本物の美味しさへの挑戦を続けます。

そして、すべての地域に元気とぬくもりをお届けし、「この街に資さんがあってよかった！」と思っていただけるようなお店を目指してまいります。

資さんが掲げている３つの約束

・味と品質にこだわり、すべてのお客さまに満足いただける一杯をお届けします

・気持ちのよい接客と心地よい雰囲気で、いつでもホッと安らげるお店をつくります

・互いに尊敬し合い、相手を思いやることで、安心して働ける職場をつくります

◆資さんうどん

1976年に創業し、北九州市を中心に九州全７県、山口県、岡山県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県、千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県、群馬県、奈良県の1都2府16県で100店舗以上展開している北九州発祥のうどんチェーン店。うどんや丼などの豊富なメニューで、お子さまからご年配の方まで幅広いお客さまに「北九州のソウルフード」としてご愛顧いただいております。

「資さんうどん」では、人気NO.1の「肉ごぼ天うどん」や北九州名物の「かしわうどん」をはじめ、「海老天うどん」「もつ鍋うどん」「焼きうどん」「季節限定のうどん」など、様々なうどんメニューを提供しており、とろろ昆布・天かす入れ放題等も、資さんうどんの魅力のひとつとなっています。

うどん以外にも、「そば」「丼」「カレー」「おでん」「かしわおにぎり」など、全150種類以上のメニューをご用意していることに加え、年間680万個を売り上げる「ぼた餅」も、資さんうどんの名物として多くのお客さまに親しまれています。

店内は、テーブル席、カウンター席、ボックス席と様々な種類の座席を用意しており、ゆったりとお食事をお楽しみいただけます。ご家族連れから、ご友人同士、お一人のお客さままで、皆さまのご用途に合わせて、便利にご利用ください。

※資さんうどん店舗では、深夜時間帯の付加料金は頂戴しておりません。深夜も、昼間と同じ料金にてお召し上がりいただけます。

SDGsの取り組み

「資さんうどん」では、2021年3月に「資さんSDGs」宣言！を行い「"幸せ"な世界を創る」を目標として掲げ、一人ひとりが目標達成に向けて意識して行動し、より良い社会の実現に向け活動しています。ダイバーシティ&インクルージョンを重視した職場体制の構築や、サーキュラーエコノミー実現に向けた産学官が連携する事業への協力、実質CO2ゼロの自然エネルギーの利用等、活動内容は多岐に渡りますが、中でも「地域の宝」である、お子さまに向けた取り組みについては注力しています。「資さんこども基金」の設立や、「資さんの食育教室」の実施、「児童養護施設」や「こども食堂」へのキッチンカーでのご訪問・お食事のご提供等、精力的に活動を行っています。お子さまに向けた取り組みについて、現在は、福岡地区を中心に活動していますが、今後は「資さんうどん」出店地域への活動拡大も視野にいれて取り組んでいます。

※最新の取り組みは以下よりご覧いただけます※

【NOTE】https://note.com/sukesanudon1976/

食育活動の様子「資さんうどん」のキッチンカー企業情報

会社名 ： 株式会社資さん

http://www.sukesanudon.com

住所 ： 〒800-0255

福岡県北九州市小倉南区上葛原2‐18‐50

代表取締役 社長：崎田 晴義

事業内容 ： 飲食業（うどん店103店展開）

連絡先 ： 093-932-4757

公式アカウント

【X（旧Twitter）】https://x.com/sukesan1976

【Instagram】https://www.instagram.com/sukesan1976/

【Facebook】https://facebook.com/sukesanudon/

【資さん公式ストア】https://sukesanstore.com/



※本リリースは2026年4月22日時点の情報です。