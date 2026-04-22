【4/23（木）～全店展開！】資さんうどん全店舗で『399円の新商品２種類』と『冷たい麺の新商品48種類』の販売を開始します！
4/23（木）～全店舗に販売拡大！
【I】399円の新商品2種類 【II】冷たい麺の新商品48種類
4/23（木）～資さんうどん全店舗（ららぽーとTOKYO-BAY店は異なる）にて、【399円（税込）の新商品２種類】と【冷たい麺（うどん・そば・細めん）の新商品48種類】の販売を開始いたします。
※税込399円／税抜363円は、九州・山口・岡山エリア店舗の価格です。広島・関西・関東エリア店舗の価格は、税込438円／税抜399円です。
※ららぽーとTOKYO-BAY店での資たま丼の販売はございません。ぶっかけうどんの種類が限られます。
【399円（税込）の新商品２種類】と【冷たい麺（うどん・そば・細めん）の新商品48種類】は、資さんうどん一部店舗で4/16（木）～販売を開始しておりますが、おかげさまで、大変好評をいただいております。
4/23（木）～は資さんうどん全店舗にて、【399円（税込）の新商品２種類】と【冷たい麺（うどん・そば・細めん）の新商品48種類】をお召し上がりいただけます。
【I】399円の新商品２種類
4/23（木）～資さんうどん全店舗にて、399円（税込）の新商品２種類「資たま丼」と「かけおにセット ※朝限定」を販売開始いたします。
※一部店舗では、4/16～販売中です。
※税込399円／税抜363円は、九州・山口・岡山エリア店舗の価格です。広島・関西・関東エリア店舗の価格は、税込438円／税抜399円です。ららぽーとTOKYO-BAY店での販売はございません。
・資たま丼
資さんこだわりの“丼出汁”に、玉ねぎ・天かすを加え、玉子でとじた一品。
資たま丼
X（旧Twitter）より
「資さん新商品 資たま丼をみんな食べるべき」
「資さんの資たま丼食べてきました！これで399円は良きです(・ᵕᴗᵕ・)」
「新メニュー「資たま丼」！玉ねぎと天かすを卵でとじたもの
シャキシャキとカリカリ食感、資さんの丼ものタレで美味い！」
・かけおにセット（かけうどん＋白おにぎり） ※朝限定
「かけうどん」の価格で、白おにぎりがついてくるお得なセットとなっています。
※朝定食の時間帯のみの提供となります。
かけおにセット（かけうどん＋白おにぎり） ※朝限定
X（旧Twitter）より
「訪問日、ちょうどコレの提供開始日だったんでかけおにセット食べてきた。気軽で安めなセットやね。」
かけうどん
資さんうどんの定番商品「かけうどん」は、いつでも399円（税込）でお楽しみいただけます。
資さんうどんでは、“399円（税込）”で楽しめるメニュー「資たま丼」「かけおにセット ※朝定食の時間帯限定」「かけうどん」を感謝（サンキュー）のキモチを込めたお得なメニューとしてご紹介しております。
ぜひ、３つのお得なメニューをチェックしてみてください♪
※399円（税込）は、九州・山口・岡山エリア店舗の価格です。広島・関西・関東エリア店舗では、税抜399円（税込438円）にて提供いたします。
※朝定食を実施していない店舗では、「かけおにセット」の提供はございません。
※「かけおにセット」の麺をそば・細めんに変更することはできません。
※「かけおにセット」はお持ち帰りできません。
※写真はイメージです。
※提供する器は、店舗により異なる場合がございます。
【II】冷たい麺の新商品48種類
4/23（木）～資さんうどん全店舗にて、おろしのぶっかけ・山いものぶっかけ等の新商品48種類、ごまつゆ等の新たな麺つゆ２種類を販売開始いたします。
※一部店舗では、4/16～販売中です。
注目の新商品は、「ごぼ天おろしぶっかけ」「肉おろしぶっかけ」「海老天おろしぶっかけ」などの“おろし”のぶっかけ商品と、「山いも温玉ぶっかけ」「山いもぶっかけ」などの“山いも”のぶっかけ商品です。
麺と薬味のみの、シンプルな「ぶっかけ」もご用意しております。
※麺は、うどん・そば・細めんからお選びいただけます。
ぶっかけうどん 税抜403円（税込443円）
ごぼ天おろしぶっかけうどん（５本）税抜649円（税込713円）
山いもぶっかけうどん 税抜599円（税込658円）
山いも温玉ぶっかけうどん 税抜689円（税込757円）
肉おろしぶっかけうどん 税抜759円（税込834円）
海老天おろしぶっかけうどん（３尾）税抜918円（税込1,009円）
※そば・細めんの商品価格は、上記価格＋税込50円～です。
※上記は、九州・山口・岡山エリア店舗の価格です。商品価格は販売地域により異なります。左記以外のエリア店舗の価格は、各店舗にてご確認をお願いいたします。
※お持ち帰りの場合は税率が異なるため、税抜価格が異なります。
※ららぽーとTOKYO-BAY店ではご提供する種類が限られます。また、提供可能商品はうどんのみとなります。ご容赦ください。
※写真はイメージです。
※提供する器は、店舗により異なる場合がございます。
冷たい麺のお供“つゆ”の新商品「ごまつゆ」「ピリ辛ごまつゆ」も加わります。
麺つゆに「ごまつゆ」「ピリ辛ごまつゆ」を選べば、資さんうどん定番の麺つゆ「ざるつゆ」とはまた違ったおいしさが味わえます。
※ららぽーとTOKYO-BAY店での提供はございません。
X（旧Twitter）より
「今日は暑かったですね こんな日は…資さんうどんで冷たい麺＼(^o^)／」
「資さんうどんのつけだれゴマだれにしたら美味しくて横転した」
ぜひ、この春夏は、資さんうどんの冷たい麺（うどん・そば・細めん）をお楽しみください♪
※ららぽーとTOKYO-BAY店ではうどんのみでのご提供で、商品の種類が限られます。ご容赦ください。
資さんの使命
肉ごぼ天うどん
――幸せを一杯に。
資さんは、いつの時代も、どんな場所でも「最高の一杯」をお届けし、一杯を通じて幸せを分かち合います。
そのために、資さんの伝統をさらに進化させ、常に本物の美味しさへの挑戦を続けます。
そして、すべての地域に元気とぬくもりをお届けし、「この街に資さんがあってよかった！」と思っていただけるようなお店を目指してまいります。
資さんが掲げている３つの約束
・味と品質にこだわり、すべてのお客さまに満足いただける一杯をお届けします
・気持ちのよい接客と心地よい雰囲気で、いつでもホッと安らげるお店をつくります
・互いに尊敬し合い、相手を思いやることで、安心して働ける職場をつくります
◆資さんうどん
1976年に創業し、北九州市を中心に九州全７県、山口県、岡山県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県、千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県、群馬県、奈良県の1都2府16県で100店舗以上展開している北九州発祥のうどんチェーン店。うどんや丼などの豊富なメニューで、お子さまからご年配の方まで幅広いお客さまに「北九州のソウルフード」としてご愛顧いただいております。
「資さんうどん」では、人気NO.1の「肉ごぼ天うどん」や北九州名物の「かしわうどん」をはじめ、「海老天うどん」「もつ鍋うどん」「焼きうどん」「季節限定のうどん」など、様々なうどんメニューを提供しており、とろろ昆布・天かす入れ放題等も、資さんうどんの魅力のひとつとなっています。
うどん以外にも、「そば」「丼」「カレー」「おでん」「かしわおにぎり」など、全150種類以上のメニューをご用意していることに加え、年間680万個を売り上げる「ぼた餅」も、資さんうどんの名物として多くのお客さまに親しまれています。
店内は、テーブル席、カウンター席、ボックス席と様々な種類の座席を用意しており、ゆったりとお食事をお楽しみいただけます。ご家族連れから、ご友人同士、お一人のお客さままで、皆さまのご用途に合わせて、便利にご利用ください。
※資さんうどん店舗では、深夜時間帯の付加料金は頂戴しておりません。深夜も、昼間と同じ料金にてお召し上がりいただけます。
SDGsの取り組み
「資さんうどん」では、2021年3月に「資さんSDGs」宣言！を行い「"幸せ"な世界を創る」を目標として掲げ、一人ひとりが目標達成に向けて意識して行動し、より良い社会の実現に向け活動しています。ダイバーシティ&インクルージョンを重視した職場体制の構築や、サーキュラーエコノミー実現に向けた産学官が連携する事業への協力、実質CO2ゼロの自然エネルギーの利用等、活動内容は多岐に渡りますが、中でも「地域の宝」である、お子さまに向けた取り組みについては注力しています。「資さんこども基金」の設立や、「資さんの食育教室」の実施、「児童養護施設」や「こども食堂」へのキッチンカーでのご訪問・お食事のご提供等、精力的に活動を行っています。お子さまに向けた取り組みについて、現在は、福岡地区を中心に活動していますが、今後は「資さんうどん」出店地域への活動拡大も視野にいれて取り組んでいます。
※最新の取り組みは以下よりご覧いただけます※
【NOTE】https://note.com/sukesanudon1976/
食育活動の様子
「資さんうどん」のキッチンカー
企業情報
会社名 ： 株式会社資さん
http://www.sukesanudon.com
住所 ： 〒800-0255
福岡県北九州市小倉南区上葛原2‐18‐50
代表取締役 社長：崎田 晴義
事業内容 ： 飲食業（うどん店103店展開）
連絡先 ： 093-932-4757
公式アカウント
【X（旧Twitter）】https://x.com/sukesan1976
【Instagram】https://www.instagram.com/sukesan1976/
【Facebook】https://facebook.com/sukesanudon/
【資さん公式ストア】https://sukesanstore.com/
※本リリースは2026年4月22日時点の情報です。