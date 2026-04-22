【無料招待券受付中】FLIGHTS、建設・測量展「CSPI2026」にてUAVレーザーやインフラ点検の最新技術を一挙公開

株式会社FLIGHTS

建設・測量・インフラ点検業界における業務効率化と安全性向上を支援する株式会社FLIGHTS（代表取締役：峠下 周平、以下「FLIGHTS」）は、幕張メッセで開催される「第8回 国際 建設・測量展（CSPI2026）」に出展いたします。

現在、ご来場を検討されている企業様向けに、専用フォームにて【無料招待券】のお申し込みを受付中です（1社4枚まで・無料郵送）。現場の課題解決につながる最新ソリューションを直接ご体感いただける貴重な機会ですので、ぜひお早めにお申し込みいただき、FLIGHTSブースへお立ち寄りください。

■ 開催概要

■ FLIGHTSブースの見どころ

無料招待券を申込む :https://flights-scan.com/event/cspi-2026/4枚を無料でお届けします ※数量限定・先着- 会期： 2026年6月17日(水)～20日(土) 10:00～17:00（最終日のみ16:00まで）- 会場： 幕張メッセ 1～8ホール・屋外展示場・屋外展示場ANNEX- FLIGHTSブース 小間番号： 27-01

FLIGHTSのブースでは、人手不足の解消や業務のデジタルトランスフォーメーション（DX）を後押しする多彩な製品・サービスを、実機展示を交えて詳しくご紹介いたします。

「FLIGHTS SCAN」シリーズ（UAV搭載型およびハンドヘルド型レーザースキャナー）

広範囲を短時間で計測し、草木に覆われた地表でも高精細な3次元点群データを取得する「ドローン搭載型LiDARシステム」を展示。

さらに、ドローンの死角やGNSS電波の届かない屋内・地下空間の補完計測に最適なハンドヘルド型「FLIGHTS SCAN HANDY」シリーズ展示。Visual SLAMやパノラマカメラを搭載し、高精度な点群着色や3Dモデル作成を実現する最新ハイエンドモデル「FLIGHTS SCAN HANDY 2 Plus」など、手に持って歩くだけで手軽に1人体制での計測が可能な機動力をご体感いただけます。

空と地上、双方からのアプローチで測量現場の生産性を飛躍的に向上させます。

「ラクソク」シリーズ

FLIGHTS橋梁点検システム

- ラクソクRENT：高性能ハンディレーザースキャナーと点群活用ソフトウェア一式をレンタル提供する3次元計測機器レンタルサービス- ラクソクGEO： 点群生成から報告書作成までを、高精度・高速・簡単に実行できる出来高管理サポートWebサービス

GPS電波が入りにくい橋梁下などの特殊な環境でも、ドローンの安定した自律飛行によって安全・効率的に高解像度の点検画像を撮影。データ取得から成果品作成まで一気通貫してシステム化する、成果品品質を保証する技術です。

※展示内容等は、都合により予告なく変更となる場合がございます。ご了承ください。

■ 無料招待券案内 （企業、団体様向け）

専用フォームよりお申し込みいただけます。弊社ブースに少しでもご興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお申し込みください。

■ お問い合わせ先

無料招待券を申込む :https://flights-scan.com/event/cspi-2026/4枚を無料でお届けします ※数量限定・先着

株式会社FLIGHTS

- TEL：03-5860-1023- MAIL：pr@droneagent.jp- お問い合わせフォーム：https://flights-scan.com/contact/

※本案内に記載の展示内容は、予告なく変更となる場合がございます。

株式会社FLIGHTS

建設業界における専門的な計測業務を主な対象とし、ドローン等の技術を用いて「計測業務の効率化」と「計測成果のデジタル化」を推進するテクノロジースタートアップです。大手の建設コンサルタントや航空測量会社での事業開発や研究開発の経験を積んだメンバーを中心に、既存業務の内容や役割、計測手法や成果に求められる要件、関連する法規制等を熟知した上で開発を行うことを特徴としています。 主要な事業として測量業務向けLiDAR「FLIGHTS SCAN」や橋梁点検向けソフトウェア「FLIGHTS CONTROL」を開発、提供しています。

公式HP：https://flightsinc.jp/

愛知本社：愛知県名古屋市昭和区鶴舞1丁目2番32号

東京本社：東京都渋谷区道玄坂1丁目19-12道玄坂今井ビル6階



【本プレスリリース掲載の製品・サービスお問い合わせ】

株式会社FLIGHTS

LiDAR事業部：pr@droneagent.jp