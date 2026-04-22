プチプチ×シュワシュワの新食感が楽しい！キウイのような味わいや食感を再現したドリンクデザ―ト「インスタント つぶつぶキウイ」が2026年4月24日(金)に新発売

日本緑茶センター株式会社

「ポンパドール」ハーブティー、「クレイジーソルト」、「茶語（Cha Yū）」、「ティーブティック」を手がける日本緑茶センター株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：北島大太朗）は、炭酸のシュワシュワ感とキウイのようなプチプチ食感が楽しめるドリンクデザート「インスタント つぶつぶキウイ」を、2026年4月24日（金）より数量限定で発売いたします。

■「食感」がキーワード――プチプチ×シュワシュワの楽しいドリンクデザート

近年の日本の食品市場では「食感」が重要なキーワードとなっております。「しっとり」「ふわふわ」「サクサク」など、日本には食感に関する表現が多彩であり、それらの言葉が消費者の購買行動にも影響を与えます。

例として、「非常に硬い」「層によって噛み応えが違う」など、さまざまな食感の多様化が進んでいるグミ市場は2023年から急速に成長しています。原材料についてもさまざまなテクスチャーのものが生まれており、食感を軸にした商品開発が盛んにおこなわれていると推察できます。

今回発売する「インスタント つぶつぶキウイ」は、チアシードを使うことでキウイのプチプチ感を再現。また、重曹を入れることでシュワシュワ感を加え、楽しい食感のドリンクデザートに仕上げました。粉末なので水に溶かしていただくのはもちろん、かけたり混ぜたりさまざまなアレンジをお楽しみいただけます。

また、キウイはヘルシーでフレッシュなフレーバーと通年で出回っているのが特徴であり、人気は少しずつ拡大しており、関連商品はこの4年間で約1.4倍へ伸長しています。

これからどんどん暑くなっていく季節、「インスタント つぶつぶキウイ」のプチプチ×シュワシュワで爽快な味わいをお楽しみください。

◆「インスタント つぶつぶキウイ」はヨーグルトと相性抜群！

冷水とヨーグルトを入れれば簡単キウイラッシーがすぐできます。また、ヨーグルトにそのまま入れるとシュワシュワ泡立ち、不思議なモコふわ食感に！ ヨーグルトは無糖・加糖をお好みでお選びください。

◆商品概要

・商品名：インスタント つぶつぶキウイ

・価格：561円（税込）

・内容量：60 g

・賞味期限：1年

・原材料：砂糖（国内製造）、デキストリン、チアシード、食用油脂

／酸味料、重曹、増粘剤（キサンタンガム）、ビタミンC、甘味料（アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK、スクラロース）、着色料（クチナシ）、香料、調味料（アミノ酸等）、乳化剤（大豆由来）

・発売日：2026年4月24日（金）

◆会社概要

■会社概要

《日本緑茶センター株式会社》

設立：1969年

代表者：代表取締役社長 北島 大太朗

本社所在地：〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町24-4 東武富士ビル

事業内容：「ポンパドール」「クレイジーソルト」など世界のハーブ＆ティー、スパイス、塩、油などの輸出入、商品企画開発・製造・卸・小売、店舗運営

公式サイト：https://www.jp-greentea.co.jp

オンラインストア「ティーブティック」：https://www.tea-boutique.jp/

日本緑茶センター公式X：@JGT_1969(https://x.com/JGT_1969)