新潟発の産直EC「新潟直送計画」、参加事業者数が遂に1,000店舗を突破！初期費用無料の「トライアル出品枠」を令和9年3月末まで期間延長、県内事業者のEC参入を支援

株式会社クーネルワーク新潟直送計画

昨年度の年間販売実績は約5.9億円で、『令和の米騒動』などの特需が落ち着きつつある中でも、前年同等の過去最高水準となる流通額を維持。新潟県内ユーザーを中心とした既存顧客基盤を活かして、県産品のギフト利用の促進に取り組みました。当社が運営を受託している「新潟県公式オンラインストア（楽天市場）」とも連携しながら、新潟県産品の販路拡大に取り組んでいます。また、1,000店舗突破を記念し、初期費用無料で新潟直送計画に出品できる「トライアル出品枠」の申込受付期間延長も決定いたしました。

新潟県内最大規模の産直ECプラットフォーム「新潟直送計画」

クーネルワークが運営する「新潟直送計画」は、地域のつくり手と全国の消費者を繋ぐ産直ECプラットフォームとして2011年にスタートしたサービスです。「ページ作成・商品撮影・お客様対応・集荷配送管理業務」など、通販運営に関わる面倒な事務作業を全て弊社が代行することで、最低限の手間とコストでインターネット通販に取り組むことができる仕組みとして支持されています。新規出店数は順調に推移しており、この度、参加店舗数が大台である1,000店舗を突破いたしました。

▼現在の規模（2026年4月現在）

参加店舗数： 1,000店舗突破（※2025年末時点では980店舗）

取扱商品数： 2,340商品突破（サイズ違い等のバリエーションを含めると10,000品目以上）

新潟県公式オンラインストア（楽天市場）との連携シナジー

店舗数と売上高の推移（新潟直送計画）

当社では、2025年8月より、新潟県が楽天市場内で展開する「新潟県公式オンラインストア」の運営を行っています。これにより、「新潟直送計画がこれまでに開拓を行ってきた多くの県産品が、そのまま楽天市場内の県公式オンラインストアにも出品される」という独自のスキームを確立しました。官民連携によるシナジーにより、これまでネット通販に踏み出せなかった県内事業者様の販路拡大を支援します。

新規出店が無料に！大好評の「トライアル出品枠」を期間延長！

現在、EC市場への県内事業者の参入支援を目的として、新規出店・出品費用が「無償」となる『トライアル出品枠』を提供しております。この度、1,000店舗突破と県公式ストア連携の強化に伴い、本キャンペーンの申込受付期間を【令和9年3月末まで】延長することを決定いたしました。

商品写真の提供と商品登録申込書の記入のみで、初期投資ゼロから「新潟直送計画」および「新潟県公式オンラインストア（楽天市場）」への同時展開が可能です。

▼トライアル出品枠 募集要項

出店・出品費用：無料（※1事業者あたり1商品まで。サイズ違い等はまとめて出品可）

申込受付期間：令和9年3月末まで

出品条件：新潟県内の事業者が自ら生産・製造または企画開発等を行った商品であること、等

詳細・お申し込み：https://chokuso.cunelwork.co.jp/info/news/1813/

株式会社 Cünelwork 代表取締役 谷俊介代表取締役 谷 俊介からのメッセージ

2011年に10店舗の出店店舗様のご協力でスタートした新潟直送計画が、約15年の歳月を経て、1,000もの県内事業者様にご参加いただけるプラットフォームへと成長できたことを大変嬉しく思います。これまで培ってきた『地域密着型の出品開拓』と『効率的な受発注のオペレーション』のノウハウは、現在展開中の『山形直送計画』や、各自治体様との連携事業・ふるさと納税支援などにも活かされています。私たちは今後も、地方の優れた産品と全国の消費者を結ぶ架け橋として、地域経済の活性化に全力で貢献してまいります。

▼関連リンク

新潟直送計画 公式サイト

https://shop.ng-life.jp/

楽天市場（新潟県公式オンラインストア）

https://www.rakuten.co.jp/niigata-shop/

Yahoo!ショッピング

https://store.shopping.yahoo.co.jp/niigata-shop/

メルカリshops

https://mercari-shops.com/shops/yCqyhHJjvi4PutBMSAerLf

LINEギフト

https://mall.line.me/sb/b34812b0

▼参考資料

店舗数と市区町村店舗数と店舗ジャンル

株式会社クーネルワーク

https://cunelwork.co.jp/

所在地：〒950-2022 新潟県新潟市西区小針3-37-30 樋口ビル15号