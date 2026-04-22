【JAPANサッカーカレッジ】新潟県租税教育推進協議会「租税教室」実施のお知らせ

株式会社NSGホールディングス

ＮＳＧグループ全国唯一のサッカー総合専門学校 JAPANサッカーカレッジでは、新潟県租税教育推進協議会のご協力のもと租税教室を実施いたしましたのでお知らせいたします。

新潟税務署 税務広報広聴官 山口香織氏をお招きし、4月2日（木）と4月8日（水）の2日間で合計4学科・約100名の学生に対してご講義いただきました。

講義では、税金の使用用途や消費税の仕組み、確定申告の方法・内容についてお話いただきました。

今回参加したサッカービジネス科2年生の野々村恒太さんは「こういった機会があることでお金や税金について考えるきっかけになるので、とても有意義な時間でした」と話しました。

＜JAPANサッカーカレッジについて＞

サッカー日韓ワールドカップが開催された2002年に、選手・コーチ・トレーナー・マネージャー・フロントスタッフなどを育成する全国唯一のサッカー総合専門学校として新潟県北蒲原郡聖籠町に誕生しました。2005年には高等部を設置し高校生年代の受け入れも行っています。2026シーズンはＪリーグ60クラブ中59クラブで卒業生約380名が活躍するなど、サッカー業界・スポーツ業界に広く人材を輩出しています。

学校法人 国際総合学園 JAPANサッカーカレッジ

所在地：新潟県北蒲原郡聖籠町網代浜925-1

代表者名：原 朋洋

URL：https://cupsnet.com/

＜NSGグループについて＞

NSGグループは、教育事業と医療・福祉・介護事業を中核に、健康・スポーツや建設・不動産、食・農、商社、広告代理店、ICT、ホテル、アパレル、美容、人材サービス、エンタテイメント等の幅広い事業を展開する101法人で構成された企業グループです。それぞれの地域を「世界一豊かで幸せなまち」にすることを目指して、「人」「安心」「仕事」「魅力」をキーワードに、地域を活性化する事業の創造に民間の立場から取り組んでいます。

＜NSGグループホームページ＞

https://www.nsg.gr.jp/