【5/26,27（火,水）】群馬県高崎市にてCLTパネル工法の完成見学会を開催

日本CLT技術研究所

ライフデザイン・カバヤ株式会社（代表取締役社長：窪田健太郎/本社：岡山県岡山市）が運営する、CLTフランチャイズネットワーク本部『日本CLT技術研究所』の加盟企業である瑞穂建設株式会社（代表取締役：篠原玄洋/本社：群馬県渋川市）が現在CLTパネル工法にて建築中の、株式会社コーワパートナーズ（代表取締役：杉木基泰/本社：群馬県渋川市）の新事務所において、2026年5月26日（火）、27日（水）の2日間、完成見学会を開催いたします。

〈完成予想パース〉

本建物は日本CLT技術研究所のオリジナルCLTパネル工法である「LC-core構法」を採用しています。CLTパネルは現し仕上げとなっており、完成見学会では、意匠性にも配慮しながら効率よく配置したCLT壁パネルをご覧いただくことが出来ます。また、梁の一部にもCLTを使用しております。

◇見学会概要◇

日時：2026年5月26日（火）、27日（水）

時間：1部｜11:00～12:00、2部｜14:00～15:00

場所：群馬県高崎市緑町一丁目8-9

参加費：無料

持ち物：名刺

申込み：完全予約制 ※お申込みフォームよりご予約をお願いいたします。

問合せ：0279-23-5319

※駐車場に限りがありますので乗り合わせでのご来場にご協力をお願いいたします。

▼お申し込みフォームはこちら

https://forms.office.com/r/Wkuh775fZi?origin=lprLink

■構造見学会の様子

2026年1月21日（水）、22日（木）に実施した構造見学会ではCLTに関心を持つ大手ゼネコン、設計事務所、工務店のほか、金融機関や行政、研究機関、メディア関係者など約60名が参加しました。

■事務所新築の経緯

今回施工を担当する瑞穂建設株式会社は2025年6月にLC-core構法を採用した本社新社屋を竣工しました。

株式会社コーワパートナーズはその際に開催された構造見学会にてCLT建築に触れたことを契機に、本構法の採用を決定。このたび、LC-core構法による事務所の新築に至りました。

■LC-core構法とは

https://nc-labo.jp/knowhow/about-us/

高い耐震性を確保しながら、一般的なCLTパネル工法と比較して使用するCLTパネルの枚数を減らすことができ、間取りの自由度も兼ね備えた工法です。

■本建物の特徴

意匠性に配慮しながら効率よくCLT壁パネルを配置した、大空間を有する平面計画。

梁の一部にCLTを採用するなど新たな試みがあり、群馬県産材の使用によって地域貢献にも寄与する建物です。

※本建物は林野庁の補助事業である令和6年度補正「CLT活用建築物等実証事業」に採択されています。

【物件概要】

工事名称：（株）コーワパートナーズ様事務所棟新築工事

工事場所：群馬県高崎市緑町一丁目8-9

用途：事務所

構造：木造2階建て

工法：CLTパネル工法（LC-core構法）

敷地面積：510.27m2（154.35坪）

建築面積：350.75m2（106.10坪）

延床面積：674.40m2（204.00坪）

CLT使用量：135.73m3（壁：5層5プライ/t=120mm、2F床：5層5プライ/t=150mm、RF床：3層3プライ/t=90mm）

樹種：国産スギ・ヒノキ

意匠・設備設計：テクトン建築設計事務所

施工：瑞穂建設株式会社

構造設計：日本CLT技術研究所

▼株式会社コーワパートナーズ（https://kowa-p.jp/）

創立：1971年

代表取締役：杉木基泰

本社：群馬県渋川市阿久津50-1

TEL.：0279-23-5319

▼テクトン建築設計事務所（https://tekton-arch.com/）

設立：2010年

代表：須田 隆博

本社：群馬県高崎市並榎町405-3

TEL.：027-384-2995

▼瑞穂建設株式会社（https://www.mizuhokensetsu.com/index.html）

創業：1950年

代表取締役：篠原玄洋

本社：群馬県渋川市4137番地1

TEL.：0279-23-0886

▼日本CLT技術研究所（https://nc-labo.jp/）

設立：2018年4月20日

本部：岡山県岡山市北区中仙道二丁目9-11

東京支店：東京都中央区日本橋本町二丁目6-1 日本橋本町プラザビル6階

TEL：086-243-6667

▼日本CLT技術研究所の運営会社

商号：ライフデザイン・カバヤ株式会社（https://lifedesign-kabaya.co.jp/）

設立：1972年12月1日

代表取締役社長：窪田健太郎

本社：〒700-0964 岡山県岡山市北区中仙道二丁目9-11

▼事業内容

建築工事の請負及び施工に関する事業／上記事業に関するフランチャイズチェーン事業／建築物の設計及び工事監理に関する事業／土木工事の設計、請負、施工及び監理に関する事業／リフォーム及びエクステリア等の設計、請負、施工及び監理に関する事業／不動産の売買及び仲介に関する事業／不動産の管理及びコンサルタントに関する事業／風力・太陽光・地熱の利用等による発電並びに電気・熱の供給に関する事業／清掃事業／警備事業／損害保険代理店事業及び生命保険の募集に関する業務／前各号に付帯関連する一切の事業