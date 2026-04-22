沖縄・やんばるの暮らしに潜る体験を提供。YAWN YARD Kouri Island、新プログラム「庭の教室」を開始

株式会社カシワバラ・ハンズ

沖縄北部・古宇利島のプライベートリゾートホテル YAWN YARD Kouri Island（以下、YAWN YARD）は、開業2年目を迎えるにあたり、古宇利島からやんばる地域全体を「庭」とした新たなアクティビティプログラム「庭の教室」のご予約を4月24日（金）より、受け付け開始いたします。

本プログラムでは、この土地で当たり前だったやんばるの日常に触れ、その背景にある価値や物語の奥へと踏み込んでいきます。地域で暮らしを営む人々とともに手を動かし、観光だけでは見えない沖縄・やんばるの営みに触れていきます。

背景

「やんばる」と呼ばれる沖縄本島北部地域は、豊かな自然環境と独自の文化が息づく土地です。一方で、生活様式の変化や担い手不足により、地域に根付いてきた技術や生業の知恵が、日常から少しずつ遠ざかり、今では限られた人々によってのみ受け継がれています。

本来それらは特別なものではなく、この土地に暮らす人々にとっての日常でした。そして、今ある日常もまた、やがて受け継がれていく風景となっていきます。

YAWN YARDは、こうした「次世代にも繋げていきたい日常」を体験いただくことで、旅人と住民、土地との関わりをひらき、その価値を次世代へとつないでいくことを目指します。

3つのテーマから成るプログラム「庭の教室」

本プログラムは、観光として消費するのではなく、この土地を知り、好きになるための入口となってほしい、そうした想いから庭の教室では「やんばるの森に潜る」「やんばるの伝統に潜る」「やんばるの日常に潜る」の３つのテーマをご用意いたしました。今後も地域に根ざした体験を随時広げていく予定です。

4月24日（金）より以下の3つのプログラムがはじまります。

やんばるの森に潜る

やんばるの森と生き物と親しくなる（ネイチャーガイドツアー）

世界自然遺産・やんばるの森を案内するのは、この地で長年自然や暮らしと向き合ってきたネイチャーガイド・Endemic Garden Hの上開地広美さん。コースは3種類で、凝縮した植物や自然を学べるやんばる森林公園コース、トレッキングしながら森の生態系を学ぶ与那覇岳コース、暮らしの中の自然を肌で感じる古宇利島コース。亜熱帯に生息する動植物を身近に感じていただき、ツアー終了後には見えている世界が変わる体験です。

やんばるの伝統に潜る

糸芭蕉に触れる（糸芭蕉畑にて収穫・製糸体験）

重要無形文化財として指定されている「喜如嘉の芭蕉布」。琉球王国時代から作られ、バナナの仲間の糸芭蕉の繊維を糸にして織られた沖縄の風土にあった織物。手数と心をかけて生まれ紡がれた糸は 庶民の着物となり貢物でもありました。体験では、芭蕉布伝承生から芭蕉布についての説明・糸芭蕉の畑での収穫・糸にしていく作業を通して、集落に暮らす方々と共に手を動かし、生の声を聴き、リアルな営みに触れていただきます。

やんばるの日常に潜る

一杯のコーヒーができるまで（コーヒー畑の見学・試飲体験）

沖縄はコーヒー豆の栽培可能エリア「コーヒーベルト」に位置します。その中でも名護市に農園を構える振慶名珈琲園の宮城禎明さんは、やんばるの土地と気候を活かし、土地と対話しながら農薬や化学肥料を使わないコーヒーづくりに挑戦しています。実際に農園に足を運び、栽培方法を学び、畑で実際に手を動かしながら、宮城さんの情熱に触れていただく体験です。

YAWNYARD Kouri Island アクティビティプログラム

庭の教室

2026年4月24日（金）より公式サイト上に【Feel（潜）】ページが公開されます。

https://www.kouriisland.yawnyard.com/

4月～6月にご予約いただける「庭の教室」は以下となります。

・やんばるの森と生き物と親しくなる（ネイチャーガイドツアー）

・糸芭蕉に触れる（糸芭蕉の収穫・製糸体験）

・一杯のコーヒーができるまで（コーヒー畑の見学・試飲体験）

各体験のご予約・お問い合わせ先：info@yawnyard.com

※ご予約制、宿泊者様限定となります。

※各体験の受付は、ご宿泊の７日前までとなります。

【YAWNYARD担当者コメント】

YAWN YARD Kouri Islandが生まれたやんばるを皆様にも好きになっていただきたいです。

それにはまず知る事。そして触れること。

好きになったら関わる事が始まるかもしれません。

私達はその、ほんの小さなきっかけになりたいと思っています。

この土地の価値や魅力を語れるこの方々だからご紹介したい。

やんばるの庭の入り口まで、ご案内いたします。

【 事業概要 】

名称 ：YAWN YARD Kouri Island （ヨーンヤード コウリアイランド）

公式サイト： https://www.kouriisland.yawnyard.com/

所在地 ：（sea） 〒 905-0406 沖縄県国頭郡今帰仁村古宇利1837

（hill） 〒 905-0406 沖縄県国頭郡今帰仁村古宇利1792-1

アクセス ： 那覇空港から車で90分

客室数 ： 8室（ヴィラタイプ）

開業日 ： 2024年9月1日

事業主 ： 株式会社カシワバラ・コーポレーション

企画運営 ： 株式会社カシワバラ・ハンズ

<本プレスリリースに関するお問合せ先> info@yawnyard.com

【カシワバラ・ハンズについて】

カシワバラ・コーポレーションが所有するホテルの経営・運営に関する業務を担っている企業です。「YAWN YARD Kouri Island」の運営の他、土地の文化や自然と繋がる宿泊施設等の企画・開発・運営を行っています。

https://www.kashiwabara-hands.co.jp/