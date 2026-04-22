『モンスターハンターワイルズ』×天然とんこつラーメン専門店「一蘭」とのスペシャルコラボ。サイドミッション「「最高の喜び」を求めて」を配信！

株式会社カプコン

好評発売中のハンティングアクションゲーム『モンスターハンターワイルズ』にて、本日4月22日（水）より、『モンスターハンターワイルズ』×天然とんこつラーメン専門店「一蘭」とのスペシャルコラボとしてサイドミッション「「最高の喜び」を求めて」を新たに配信。

ラーメンに憧れるアイルー「ミャー」と「プーギー」と共に、一蘭の秘伝の味を求めるミニストーリーが展開！ サイドミッションをクリアすることで、一蘭に関連した特別な称号を獲得。さらに、一蘭のラーメンが再び食べられるように！

【配信期間】

2026年4月22日（水）～常設配信

【受注方法】

サイドミッション「「最高の喜び」を求めて」は、HR16以上で開放される「大集会所」にてアイルー「ミャー」から受注可能。

※クエスト中など、ゲームの進行状況によっては、ミッションが受注できない場合があります。

●一蘭のラーメンがゲーム内の食事として再登場！

サイドミッションクリア後、クエストをこなして時間が経過することで大集会所に常駐する一蘭店員「イチラン」から専用のお食事券「【一蘭】オーダー用紙」がゲーム内で入手可能に！

「【一蘭】オーダー用紙」を食事場で使用することで、「一蘭」が情熱を注ぐ美味しいラーメンが食べられる！ 特別な食事効果があるラーメンを食べて、一狩りいこう！！

●「一蘭」と『モンスターハンターワイルズ』とのコラボレーショングッズが販売中！

■商品名：一蘭博多細麺 モンハンワイルズセット 小売希望価格：6,050円（税込）

好評発売中！

URL：https://www.ichiranstore.com/shop/pages/sp-mhws2602.aspx

(C)ICHIRAN

季節イベント「交わりの祭事【花舞の儀】」が開催中！

■開催期間

2026年4月22日（水）9:00 ～ 6月10日（水）8:59 予定

大集会所では華やかな祭りが開催され、装飾や食事が変化し、限定の装備やジェスチャー、簡易キャンプの装飾などを入手できる。

■開催内容

イベント期間中だけの特別なログインボーナスが追加！

イベント期間限定のチケットを集めると、特別な装備が生産可能！

イベント期間中にログインボーナスを受け取った方には、初回に限り別途以下の限定コンテンツが直接付与！

※各コンテンツの管理画面にてご確認ください。

※過去に実施の季節イベントにて付与した内容と同じです。

セクレトの装飾

チャーム

ジェスチャー

BGM

簡易キャンプオプション

簡易キャンプ模様替えセット

ハンタープロフィール用背景、ポーズ、ネームプレート、称号

大集会所の食事場にて、期間限定の特別な食事が可能！

※ログインボーナスなどで得られる専用のチケットが必要になります。

イベント期間中は「ファビウス」と「ナディア」がサポートハンターとして同行可能！

その他

激運チケットが1日2枚に増量！

配信バウンティが毎日更新！

イベント期間中、物資補給所が常にセール状態に！

花舞の儀をさらに楽しめる有料ダウンロードコンテンツ「花舞の儀 DLCパック」も配信中！

https://www.monsterhunter.com/wilds/ja-jp/product/dlc/

※イベントの全てのコンテンツを楽しむには、ゲームを進めて「大集会所」を開放している必要があります。

※予告なくクエストの配信期間を変更する場合がございます。

※配信終了後に再配信される場合がございます。

※ダウンロードコンテンツが反映されるまで時間がかかる場合がございます。

『モンスターハンターワイルズ』とは

本作では、刻一刻とダイナミックにその姿を変貌させるフィールドを舞台に、モンスターが群れて争う過酷な環境と、生命が溢れる豊かな環境という二面性をもつ世界で繰り広げられる、少年ナタと"白の孤影"を巡る人々と自然の物語が描かれる。あなたは、強大なモンスターの狩猟を生業とするハンターとして狩猟で得た素材から、より強い武器や防具を作りながら、その世界と人々との関わりを解き明かしていく。進化したハンティングアクションと、途切れることのない没入感を追求した究極の狩猟体験をお楽しみください！

商品情報

『モンスターハンターワイルズ』

対応機種：PlayStation(R)5 / Xbox Series X|S / Steam

好評発売中

※商品情報の詳細は公式サイトをご覧ください。

『モンスターハンターワイルズ』公式サイト

https://www.monsterhunter.com/wilds/ja-jp/

『モンスターハンターワイルズ』公式Xアカウント

https://x.com/MH_Wilds

(C)CAPCOM

※本リリース内容は発表時点の日本国内向け情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。