【花！景色！遊具！BBQ！】ゴールデンウィークは「そとあそび＆アウトドア」を楽しもう！（国営滝野すずらん丘陵公園）

GWを思いっきり楽しむなら滝野へ行こう！

一般財団法人 公園財団満開のサクラを楽しみながらのサイクリング（過去の様子）広い空の下を散策春の山野草不思議な遊具で遊ぼう！

ゴールデンウィークは滝野のひろい空の下で遊ぼう!!

連休期間中の滝野公園では、自然を満喫できる生きもの探しや生きもの展、様々な制作を楽しめるラフトなど、お子様はもちろん大人の方も楽しめるイベントを実施します。

またイベントのみならず、炊事場でのBBQや草木が芽吹いた公園の散策、新緑のトンネルを走り抜けるサイクリング、春の山野草などをお楽しみいただけます。

5/4（月祝）は無料入園日！渓流ゾーンのサクラ（過去の様子）

5/4（月祝）みどりの日は、滝野公園の入園料が無料です。

ご家族やお友達と一緒に、滝野公園でGWをお得に楽しみませんか？

※駐車料金は別途必要です。

GWは様々な体験にチャレンジ！GW期間中イベント情報

冒険あそび場きのたんの森

ゴールデンウィークはイベント盛りだくさん！お子様はもちろん大人の方もお楽しみいただけます。

■【初開催！】【GW特別企画】ノモリフィールドビンゴ

滝野の森をお散歩しながら見つけたものにマルをつけよう。ビンゴが完成したら、

滝野の森に住んでいると伝わるなぞの生きもの「ノモリ」のカードをプレゼント！

日程：4/29（水祝)～5/6(水振)

時間：開園時間中

料金：無料

定員：無し

場所：森の交流館 (滝野の森ゾーン東エリア)

【GW特別企画】ノモリフィールドビンゴ :https://takinopark.com/event/nomori-bingo/■きのたんからの挑戦状

森のすみかの中を探検しながら様々なゲームにチャレンジ！

すべてのラリーポイントでゲームをクリアして、公園オリジナルシールをゲットしよう！

日程：4/29（水祝）

時間：10:30～12:00(受付終了11:30)

13:30～15:00(受付終了14:30)

料金：無料

定員：無し（当日現地受付）

場所：森のすみか（中心ゾーン）

※受付：虹の巣ドーム周辺

協力：NPO法人こども共育サポートセンター

きのたんからの挑戦状 :https://www.takinopark.com/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88/%e3%81%8d%e3%81%ae%e3%81%9f%e3%82%93%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%ae%e6%8c%91%e6%88%a6%e7%8a%b6/?instance_id=5181■冒険あそび場きのたんの森

滝野の森のプレーパーク!担当のボランティアが安全を見守る中で水辺や森で生きものを探したり、

泥んこあそびなど自分で遊びを見つけて自由に楽しむことができます。

日程：4/29（水祝）

時間：12：00～14：30（時間内出入り自由）

料金：無料

定員：無し（当日現地受付）

場所：森の教室（滝野の森ゾーン東エリア）

冒険あそび場きのたんの森 :https://takinopark.com/event/%e5%86%92%e9%99%ba%e3%81%82%e3%81%9d%e3%81%b3%e5%a0%b4%e3%81%8d%e3%81%ae%e3%81%9f%e3%82%93%e3%81%ae%e6%a3%ae/■どさんこマーブルタウン

その日だけ現れる子どもたちだけの王国。国民となってお仕事や、お店、お買い物など

過ごし方は人それぞれ！スタッフ以外の大人は立ち入り禁止の国で、自主性を育みます！

日程：5/2（土）・5/3（日）

時間：10：00～15：00

（受付開始9：45、受付終了14：45）

料金：無料

定員：無し（当日現地受付）

場所：こどもの谷

※少雨時：東口休憩所

対象：小学校1～6年生

■【GW特別企画】滝野の森の生きもの展

どさんこマーブルタウン :https://takinopark.com/event/takino-dosannko-marble/

自然豊かな滝野の森でみられる生きものたちを展示や監視カメラの写真などでご紹介します！

日程：5/4（月祝）～5/6（水振）

時間：10:00～17:00

料金：無料

定員：無し

場所：森の情報館

（滝野の森ゾーン西エリア”自然博物園”）

■ゴールデンウィーククラフト体験教室

【GW特別企画】滝野の森の生きもの展 :https://takinopark.com/event/%e3%80%90gw%e7%89%b9%e5%88%a5%e4%bc%81%e7%94%bb%e3%80%91%e6%bb%9d%e9%87%8e%e3%81%ae%e6%a3%ae%e3%81%ae%e7%94%9f%e3%81%8d%e3%82%82%e3%81%ae%e5%b1%95/

ゴールデンウィークの思い出になる、楽しいクラフト体験が日替わりで大集合！

※詳細は滝野公園HPをご覧ください。

日程：5/4(月祝)～5/6(水振)

時間：10:00～12:00

13:30～16:00

料金：有料

定員：一部あり(当日現地先着)

場所：東口休憩所（中心ゾーン）

■昼間の星空観察会

ゴールデンウィーククラフト体験教室 :https://takinopark.com/event/takino-gw-craft/

特別な道具がないと観察することが難しい太陽を望遠鏡を使って観察しよう！

太陽以外にも金星や月も観察できるかも。

※雨天、曇天時中止

日程：5/5（火祝）

時間：13:00～16:00

料金：無料

定員：無し

場所：東口ゲート周辺・天文台

■【初開催！】たきのマーチングデイ2026

昼間の星空観察会 :https://takinopark.com/event/taiyou/

市内マーチングバンドによる、GW最終日を華やかに飾る演奏を楽しもう！

１.11：00～ AXIS Drum＆Wind,Brass Corps

２.13：30～ DYE MARCHING BAND

※マーチングルート等の詳細は、後日公園HPにて公開いたします。

日程：5/6（水振）

時間：１.11：00～

２.13：30～

料金：無料

定員：無し

場所：こどもの谷 等

北海道の春といえば「BBQ」！

たきのマーチングデイ2026 :https://takinopark.com/event/takino-marching/鱒見口炊事コーナー（過去の様子）

広い園内にある4か所の炊事場やキャンプ場では、BBQをお楽しみいただけます。

川の音や鳥のさえずりを聞きながら大自然の中で過ごすことができます。

早春の花々も必見！

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32901/table/737_1_4afaf4eef274f7a56d7e88b3448c2be1.jpg?v=202604221051 ]広い芝生の上！四阿がある場所も！アウトドアを楽しもう！BBQ情報（野外炊事広場） :https://takinopark.com/facility/experience/#experience1サイクリングを楽しみながら鑑賞できるサクラ（過去の様子）

草木が芽吹き始めた、園内では早春を告げる花々がこれから見頃になっていきます！

特におすすめなのが「渓流ゾーン『平成の森』」。

サイクリングを楽しみながら鑑賞できるサクラをはじめ、カタクリやエゾエンゴサクなどの花々を楽しめます。

4/18撮影 カタクリ4/18撮影 キクザキイチゲ4/18撮影 エゾエンゴサク最新開花状況 :https://takinopark.com/news/bloom/

お問い合わせ先

国営滝野すずらん丘陵公園

札幌市公園緑化協会共同体 滝野管理センター 企画課企画広報係

住所：北海道札幌市南区滝野247番地

TEL：011-594-2222

【各種SNSなど随時更新中！】

公園HP：https://twitter.com/takino_official

X：https://twitter.com/takino_official

Instagram：https://www.instagram.com/takino.park/

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCXoR2ts5Zs-VdrpK49lNTEw

滝野の森ゾーンX：https://twitter.com/takinonomori