【新作】汗ばむ季節にも、美しさを纏う。「ブラを隠す汗取り消臭インナー＆新型ラッシュガード」が新登場。
株式会社WaterAir（本社：広島県広島市 代表取締役：國安秀之輔）が運営するインナーファッションブランド『tu-hacci（ツーハッチ）』では、2026年4月22日（水）より、初夏の装いを快適に彩る新作アイテムを発売いたします。
見せない、響かせない。夏の悩みを美しさに変えるインナー
日差しに映えるファッションを、もっと心ゆくまで楽しみたい。
汗ジミや下着の透けといった悩みを、スマートにそしてエレガントに解決。
インナーファッションブランドだからこそ辿り着いた、細部へのこだわり。
心躍る夏を、もっと自由に。「ブラを隠す汗取り消臭インナー」が誕生。
≪POINT≫
- 汗ばむ季節も心地よい、吸水速乾・接触冷感加工を施した生地
- 背中をしっかり覆うデザインで、アウターに汗が響きにくい
- 汗ジミを気にせず過ごせる、安心の脇下消臭シート
- 素肌とブラに溶け込み、透けを防ぐ「血色カラー」
- トップスの形を選ばない、計算された2種類の襟ぐり設計
高い機能性とtu-hacciならではを凝縮したインナーで、夏のファッションを心ゆくまで楽しんで。
商品名：ブラを隠す汗取り消臭インナー
発売日：2026年4月22日(水) 12:00～
価格：\1,980(税込)～
カラー：ブラック、ヌードピンク
サイズ展開：S/M/L/XL
商品ページ：https://x.gd/wp3xf
日差しから素肌を守る、水陸両用ラッシュガード
4月15日(水)より、昨年即完売した人気シリーズ水陸両用ラッシュガードに新作が登場。
待望の首から鼻先までをしっかり覆う完全遮光タイプ。
- 【ディテール】顔周りを日差しから守るフェイスガード一体型デザイン
- 【高機能素材】 UVカット×接触冷感で夏の日差しから素肌を保護
- 【完全防備】 サムホール付きで手元まで隙のない徹底UVカット
キャンプやスポーツ観戦などの夏のアクティビティや、普段使いにデイリーウェアとしても着用できる、こだわりデザインは2タイプご用意。
- 胸下の切り替えが体型を、美しくカバーする「ウエストギャザーtype」
- 裾を縛って、好みのシルエットを楽しめる「ドローコードtype」
どちらもヒップが隠れるオーバーシルエットの丈感で、纏うだけで自信をくれる一着に。
進む「光老化」への対策を日常に
■365日、日差しと美しく付き合うために
紫外線(UV)は気象庁の観測データが示す通り、春先から夏にかけてピークを迎えます。
年間を通して肌に影響を与え続け、さらに年々紫外線量は増加傾向にあります。
もはや、お肌を日差しから守ることは「特別な日のケア」ではなく、
「現代のスタンダード」となりました。(※1)、(※2)
■ 確かなエビデンスに基づいた「隙のない美しさ」
穏やかな春の日も、真夏の太陽の下でも、tu-hacciのラッシュガードは確かなエビデンスに基づき、高い機能性を追求。
国内検査機関にて実証された「UVカット率99.5%」の性能が、隙のない美しさをサポートし、夏のアクティブな毎日を支えます。
※1 出典：気象庁HP「日最大UVインデックス(観測値）の年間推移グラフ」参照
※2 出典：気象庁HP「紫外線の経年変化」参照
商品名：水陸両用ラッシュガード(ウエストギャザー・ドローコードタイプ)
発売日：2026年4月15(水)
価格：\5,380(税込)
カラー：オフホワイト、モカ、ペールグリーン、ブラック、アイスグレー
サイズ展開：F
詳細：ウエストギャザーtype https://x.gd/9z1rf
ドローコードtype https://x.gd/tBcZn
tu-hacciについて
ブランドコンセプト
Enrich your life.
「下着もファッションのパーツ」をテーマに女性のライフスタイルを豊かにするアイテムを提供します。
tu-hacciは、あなたの自由と自信を押し上げるインナーファッションブランド。 自分らしく、美しく生きるためのデザインを信頼できるクオリティで、あなたの元へお届けします。
【公式】tu-hacciオフィシャルサイト
https://www.tu-hacci.co.jp/
【公式SNS】
LINE：@tu_hacci
Instagram：@tu_hacci
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【会社概要】
株式会社Water Air（ https://waterair.jp/ ）
本社：広島県広島市西区三篠町3丁目24-19
事業内容：レディース用インナーウェア、ルームウェア等の販売