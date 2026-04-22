【新作】汗ばむ季節にも、美しさを纏う。「ブラを隠す汗取り消臭インナー＆新型ラッシュガード」が新登場。

株式会社WaterAir

株式会社WaterAir（本社：広島県広島市 代表取締役：國安秀之輔）が運営するインナーファッションブランド『tu-hacci（ツーハッチ）』では、2026年4月22日（水）より、初夏の装いを快適に彩る新作アイテムを発売いたします。

見せない、響かせない。夏の悩みを美しさに変えるインナー

日差しに映えるファッションを、もっと心ゆくまで楽しみたい。

汗ジミや下着の透けといった悩みを、スマートにそしてエレガントに解決。

インナーファッションブランドだからこそ辿り着いた、細部へのこだわり。

心躍る夏を、もっと自由に。「ブラを隠す汗取り消臭インナー」が誕生。

≪POINT≫

- 汗ばむ季節も心地よい、吸水速乾・接触冷感加工を施した生地- 背中をしっかり覆うデザインで、アウターに汗が響きにくい- 汗ジミを気にせず過ごせる、安心の脇下消臭シート- 素肌とブラに溶け込み、透けを防ぐ「血色カラー」- トップスの形を選ばない、計算された2種類の襟ぐり設計

高い機能性とtu-hacciならではを凝縮したインナーで、夏のファッションを心ゆくまで楽しんで。

商品名：ブラを隠す汗取り消臭インナー

発売日：2026年4月22日(水) 12:00～

価格：\1,980(税込)～

カラー：ブラック、ヌードピンク

サイズ展開：S/M/L/XL

商品ページ：https://x.gd/wp3xf

日差しから素肌を守る、水陸両用ラッシュガード

4月15日(水)より、昨年即完売した人気シリーズ水陸両用ラッシュガードに新作が登場。

待望の首から鼻先までをしっかり覆う完全遮光タイプ。

- 【ディテール】顔周りを日差しから守るフェイスガード一体型デザイン- 【高機能素材】 UVカット×接触冷感で夏の日差しから素肌を保護- 【完全防備】 サムホール付きで手元まで隙のない徹底UVカット

キャンプやスポーツ観戦などの夏のアクティビティや、普段使いにデイリーウェアとしても着用できる、こだわりデザインは2タイプご用意。

- 胸下の切り替えが体型を、美しくカバーする「ウエストギャザーtype」- 裾を縛って、好みのシルエットを楽しめる「ドローコードtype」

どちらもヒップが隠れるオーバーシルエットの丈感で、纏うだけで自信をくれる一着に。

進む「光老化」への対策を日常に

■365日、日差しと美しく付き合うために

紫外線(UV)は気象庁の観測データが示す通り、春先から夏にかけてピークを迎えます。

年間を通して肌に影響を与え続け、さらに年々紫外線量は増加傾向にあります。

もはや、お肌を日差しから守ることは「特別な日のケア」ではなく、

「現代のスタンダード」となりました。(※1)、(※2)

■ 確かなエビデンスに基づいた「隙のない美しさ」

穏やかな春の日も、真夏の太陽の下でも、tu-hacciのラッシュガードは確かなエビデンスに基づき、高い機能性を追求。

国内検査機関にて実証された「UVカット率99.5%」の性能が、隙のない美しさをサポートし、夏のアクティブな毎日を支えます。

※1 出典：気象庁HP「日最大UVインデックス(観測値）の年間推移グラフ」参照

※2 出典：気象庁HP「紫外線の経年変化」参照

商品名：水陸両用ラッシュガード(ウエストギャザー・ドローコードタイプ)

発売日：2026年4月15(水)

価格：\5,380(税込)

カラー：オフホワイト、モカ、ペールグリーン、ブラック、アイスグレー

サイズ展開：F

詳細：ウエストギャザーtype https://x.gd/9z1rf

ドローコードtype https://x.gd/tBcZn

tu-hacciについて

ブランドコンセプト

Enrich your life.

「下着もファッションのパーツ」をテーマに女性のライフスタイルを豊かにするアイテムを提供します。

tu-hacciは、あなたの自由と自信を押し上げるインナーファッションブランド。 自分らしく、美しく生きるためのデザインを信頼できるクオリティで、あなたの元へお届けします。

【公式】tu-hacciオフィシャルサイト

https://www.tu-hacci.co.jp/

【公式SNS】

LINE：@tu_hacci

Instagram：@tu_hacci

X（旧Twitter）：＠tu_hacci

tiktok：@tu_hacci_official

Threads：@tu_hacci

【会社概要】

株式会社Water Air（ https://waterair.jp/ ）

本社：広島県広島市西区三篠町3丁目24-19

事業内容：レディース用インナーウェア、ルームウェア等の販売