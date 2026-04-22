【第2弾発表】大手企業や30超のエシカルブランドが続々参画！渋谷・宮下パークの都市型フェス『City Green Fes. 2026』主要プログラムを公開

一般社団法人City Green

明治通り宮下パーク商店会（会長：百瀬義貴）及び一般社団法人City Green（代表理事：森 慧太郎）、株式会社HOKULEAは、2026年5月23日（土）・24日（日）の2日間、東京・渋谷のMIYASHITA PARKにて、都市型エシカルフェスティバル「City Green Fes. 2026」を開催いたします。

本イベントは「都市に緑を、エシカルをカルチャーに」をミッションに掲げ、音楽、マルシェ、ウェルネス、アートを通じて、都市と自然を新しい形でつなぎ直します。今回、アサヒ飲料、KEEN、積水ハウスをはじめとするパートナー企業の参画が決定。さらに、明治通り宮下パーク商店会を筆頭に、渋谷・原宿エリアなど周辺の商店会とも広く連携。学生団体などのユース世代も集い、産官学民が一体となって「消費の街・渋谷」を「循環の街」へとアップデートする2日間を作り上げます。 コンテンツや出展ブランドは現在も続々と追加されており、開催に向けてこのムーブメントを共に牽引いただく協賛・共創パートナー企業を引き続き募集しております。

（※本リリースに記載のコンテンツおよび出展ブランド等は現時点での予定であり、今後さらに追加・変更となる場合がございます）

■ 開催背景とコンセプト RE:WILDING TOKYO

テクノロジーと情報に包まれた東京。この街に必要なのは、「心のゆとり、自然との触れ合い」です。 私たちは「エシカル」を、我慢や義務ではなく、最もクールな「カルチャー」として再編集します。 合言葉：「Rewilding your city, rewilding yourself.」 知識がなくても誰でも参加でき、楽しんでいるうちに気づけば地球に良い選択をしている―そんな軽やかで新しいエシカルの形を目指します。

■ 「City Green Fes. 2026」の特徴（予定コンテンツの一部）

※各コンテンツは現在もアップデートを続けており、今後さらに拡大予定です。

1. 【SCENE】渋谷の屋上に「有機的な空間」が出現。1万人規模のサーキュラー実験

2日間で延べ1万人が集結。Z世代やミレニアル世代を中心に、あらゆる世代が交差する場となります。主催者としてイベントから出るゴミを極力減らす工夫を徹底し、廃材などの自然素材を活用した有機的な空間演出を行います。都会の喧騒から離れて「余白」を感じられるチルスペースを展開し、単なるイベントではなく、渋谷区が目指す「サステナブルな都市観光」の実証フィールドとなります。

※写真はイメージです

2. 【ACTION】会場と街をシームレスに繋ぐ、渋谷エリア連動型クリーンアップ＆プロギング

「自分たちが遊ぶ街は、自分たちで綺麗にする」というカルチャーを根付かせるため、MIYASHITA PARKの会場を飛び出し、周辺の商店会や地域コミュニティ、さらに渋谷を拠点に活動する多くのゴミ拾い団体とも広く連携した大規模な「クリーンアップ活動」を実施します。

日曜日は、世界11ヶ国に拠点を持ち、健やかな美しさを提案するウェルネスメディア『Women’s Health(https://www.womenshealthmag.com/jp/)』とコラボレーション。当日は渋谷の街を走りながらゴミを拾う「プロギング」を実施し、City Green Fes限定のスペシャルな「ゴミ拾いラン」イベントを開催！今回はクラブ史上初となる100人規模のビッグイベントとなります。

普段から渋谷エリアで継続している清掃活動の輪をフェスを通じてさらに広げ、参加者が自らアクションを起こすきっかけを創出。会場内にも専用のごみステーションやコンポストを設置し、街全体を巻き込んだ「ゴミを出さない・残さない」クリーンな祭典を目指します。

3. 【CONTENT】日本発「エシカル×カルチャー」の熱狂。五感を解放する多彩な展開

芝生エリアから屋上全体を使用し、多彩なコンテンツを展開します。



WELLNESS:

23日(土）は国内外で活躍するモデル・The Wellness Japan代表のSHIHO氏をはじめ、人気ウェルネスインフルエンサーやパーソナルジム「LACEUPGYM」の豪華インストラクター陣（5名）のスペシャルセッション。また元キックボクシング世界チャンピオン江幡塁も特別セッションするスペシャルセッション。24日（日）は世界的人気ブランド「alo」の公式アンバサダーによるヨガなど、心身を解放する極上の時間を提供します。

RUNNING SESSION:

東京をベースに活動するランニングコミュニティ「LIKOU」と「On」によるコラボレーションセッション。会場ではOnのシューズトライオンをご用意し、実際に着用しながらランニングをお楽しみいただけます。初心者から経験者までご参加いただけるアクティビティです。

MUSIC:

注目のクリエイティブサポートコーヒーブランド 「COFFEE CLUB(https://www.instagram.com/coffeeclub.life/)」 とのコラボレーションによるサウンドエリア。渋谷の空の下、国内外で活躍するDJたちが集結し、子どもから大人まで心地よく楽しめる極上の音楽空間をお届けします。フェスならではのハッピーで熱気あふれる特別なひとときを創り出します。

WORKSHOP:

「KEEN(https://www.keenfootwear.jp/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=brand&utm_term=keen&gad_source=1&gad_campaignid=378239585&gbraid=0AAAAADd3lzcViVfyjdg6QMNe-4eTmFFMq&gclid=CjwKCAjwnZfPBhAGEiwAzg-VzJXvDaCs7nW-7CHXl7LBXvJ9LMMhc_Yvms4qzTRJw0R_Ed7bvpXmzRoCalQQAvD_BwE)」による海洋ゴミをアップサイクルしたアクセサリー作りや、「JASON MARKK(https://jasonmarkk.co.jp/?srsltid=AfmBOoruxMn-_TvL_-uoBqh1c3bvglt4eDeDO0us1su7GphhKUNmK3GG)」によるシューズのクイッククリーニング体験、オリジナルアイテムを作るシルクスクリーン体験など、子どもから大人まで楽しめるアクティビティ。

MARCHE:

環境にも心身にも優しい、バラエティ豊かなエシカルマルシェを展開。日々の暮らしを豊かにするアイテムや、サステナブルな体験をお届けします。



・BALIISM(https://www.jp.baliism.asia)：インドネシア・バリ島発の製造メーカー。「プラスチックごみ削減」をテーマとした生活用品を製造しています。エコでスタイリッシュな水筒、カトラリー、かご、バッグ等を販売します。

株式会社コスモス食品：素材本来の美味しさを閉じ込めたフリーズドライ製法のスープやお味噌汁の製造・販売メーカー。イベントでは有機JAS認証取得のORGANIC POTAGEを試飲・販売します。

・株式会社コスモス食品(https://www.cosmosfoods.co.jp/)：多様な食生活に寄り添い、楽しみ方も自由自在なORGANIC POTAGE。フリーズドライ製法なので熱湯で湯戻しするだけで簡単調理。

・ALLHAIR.jp(https://www.allhair.jp/)：一人ひとりの髪・頭皮・ライフスタイルに寄り添い、本当に必要なヘアケア商品を提案・販売します。

・nahrin（ナリン）(https://www.nahrin.jp/?srsltid=AfmBOoqngURpbvEu30M8IzKDzX9CtoKn5-zP32c-AlbByTaOBPjNXt11)：1954年、スイスアルプスの小さな村ザルネンで誕生。自然食品から始まり、現在はコスメやアロマまで、美容と健康をサポートするナチュラルコスメ/ウェルネスブランドとして世界30ヵ国以上で愛用されています。



・ジャプロ株式会社（AINOKI）(https://ainoki.net/?srsltid=AfmBOor0x38X_HQTy6MDj8g65vqur3JOlYGYR_VD13W4p3U1KYkFNsfD)：瞳は、その人の個性を、内面から表現するもの。 天然由来成分90％以上、肌にも、地球環境、動物にも優しい国産ヴィーガンコスメブランド。

・だいじょうぶなもの(https://www.daijoubunamono.jp/)：だいじょうぶなものとは・・・ 私たちは一番大切な人に心から「だいじょうぶ」だと思えるものだけを、世界中から厳選してお届けします。

・NOVA ORGANICS(https://novascotiaorganics.jp/?srsltid=AfmBOoqhevLhOvIuegVyXnc9R080RByrxHnJ5ljt_UpBLJ7dxIgDLdz7)：「わたしの体だから、 いいものを。」NOVA ORGANICSは、1993年植物療法士によって創立された、西洋ハーブとアーユルヴェーダを融合したオーガニック製品のパイオニアブランド。現代の暮らしに寄り添うオーガニックサプリメントをカナダ・ノバスコシア半島からお届けします。



・manucurist（マニキュリスト）(https://jp.manucurist.com/?srsltid=AfmBOorrFPc20KAR3L7IBQAf5DEM3mrDvOcfRXcFxB8xZezIZYFXWK_B)：パリ発・ヴィーガンネイル〈マニキュリスト〉は、植物由来成分を主成分とし、人・環境・動物に配慮して作られています。大人気のオールインワンネイル「アクティブ」シリーズやお子さま用ネイル「プティマニキュリスト」など実際にお手に取ってお試しいただけます。



・waterdrop(https://jp.waterdrop.com/?srsltid=AfmBOorcdqxv7n4Of_b1sPaDayEJECQik-6_Yz46n89m9ij4vGvoxXnB)：水に溶かすだけで手軽にフレーバーウォーターが楽しめるキューブ型ドリンク。フルーツや植物由来成分を使用し、砂糖不使用・低カロリーで、日常の水分補給をスマートにサポートします。コンパクトで持ち運びやすく、外出先や運動時にも最適。ペットボトル使用量の削減にもつながる、サステナブルな新しい飲み方を提案しています。

・PLASTICITY(https://plasticity.tokyo/)：廃棄ビニール傘をアップサイクルするブランド。年間約8000万本が消費され、廃棄されているといわれているビニール傘を再利用した独自の素材「GLASS RAIN」でバッグや小物を展開。

・HikU(https://hiku-story.com/) ：滋賀県長浜市を拠点に活動する、和の心を伝えるクリエイティブチーム。 伝統工芸を生かした唯一無二の逸品を企画制作販売する傍ら、写真展・講演・イベントの企画実施などを通して感動体験溢れる豊かな生き方を提案しています。

・SHIKI FARMERS CLUB(https://shikifarmersclub.com/)：農業は、もっとカッコよくていい。 SHIKI FARMERS CLUBは人・思想・文化が交差するコミュニティ。 “つくる”を、スタイルに。



・アファンの森財団(https://afan.or.jp/)：C.W.ニコルの志を受け継ぎ、豊かな森を未来へつなぐ活動を行う団体です。森づくり、環境教育、森林セラピーを通して、人と自然を結びます。

KITCHEN CAR: 地球にも身体にも優しい、バラエティ豊かなフードトラックが集結。プラントベース（植物由来）のメニューや、サステナブルな絶品グルメなど、環境に配慮しながらも五感を満たす特別な食体験をお届けします。

・BROOKS GREENLIT CAFE(https://www.brooks-greenlitcafe.com/)／planet rolls(https://planetrolls.com/?srsltid=AfmBOoqBURjjEHrTw6mkRYvZmuA26TfRm066aEtUQZ68PglI5b72ICkd)（大泉工場）：大泉工場が運営するプラントベースの2ブランドが共同出店。南青山のカフェ「BROOKS GREENLIT CAFE」とサステナブルなロールパンブランド「planet rolls」がキッチンカーで登場します。

PHOTO BOOTH:

次世代型デジタル体験フォトスポット。自然と繋がり直す特別な時間を、色褪せない写真として切り取ります。

※写真はイメージです

SHARE:

不要になった「まだ使えるモノ」を持ち寄り、欲しい人が無料で持ち帰る「くるくるマルシェ」。残ったアイテムは支援団体等へ寄付し、無駄のない循環を実現します。

※写真はイメージです

3. 【CO-CREATION】協賛パートナーによる「都市と自然を繋ぐ」特別展開



アサヒ飲料 × green cola ：

植物由来のステビアを使用し、新しいライフスタイルを提案する飲料「green cola」が登場。アサヒ飲料が『green cola オフィシャルサポーター』として本フェスに参画し、会場内での特別なサンプリングや体験を通じて、心地よいリフレッシュタイムをお届けします。

積水ハウス × 「5本の樹(https://www.sekisuihouse.co.jp/gohon_sp/)」計画 ：

“3本は鳥のために、2本は蝶のために”をコンセプトに、地域の在来樹種を中心とした庭づくりを通じて都市の緑化と生物多様性の回復を目指す積水ハウスの「5本の樹」計画。自然とのふれあいが人のウェルビーイングにもつながる本取り組みは、「RE:WILDING TOKYO」と共鳴し、会場では「5本の樹」計画ロゴ入りオリジナルミネラルウォーターのサンプリングを行います。

4. 【IMPACT】地域・企業・自然をつなぐ「還元」の仕組み

主催である明治通り宮下パーク商店会に加え、周辺商店会との地域連携を深め大手企業とのパートナーシップを締結。さらに、収益の一部やアクションを長野県「アファンの森」の自然再生へ還元するなど、「渋谷で遊ぶことが、日本の森を守る」というダイレクトな循環構造を構築します。



■ 共創パートナー（協賛・出展）の募集について

本イベントは現在もコンテンツを拡大中です。「ブランドの思想を、渋谷の若者と共に体現する」共創パートナーを広く募集しております。

ブース出展、サンプリング、ワークショップ、ネーミングライツなど柔軟なプランをご提案いたします。 募集カテゴリー：協賛パートナー（資金・物品）、コンテンツ共創、マルシェ出店

■ 開催概要

イベント名： City Green Fes. 2026

テーマ： RE:WILDING TOKYO

日時： 2026年5月23日（土）・24日（日） 8:00～20:00

※20:00以降、会場内にて閉会式を実施予定です。21:00完全閉場。

会場： 渋谷区立宮下公園（MIYASHITA PARK 4階）

主催： 明治通り宮下パーク商店会

コラボレーション： 東京グリーンビズ

後援： 一般社団法人JAPANゼロカーボン・スマートシティ・ファウンデーション、C.W.ニコル・アファンの森財団

協力： 三井不動産

協賛： アサヒ飲料、KEEN、積水ハウス、Jackery

コンテンツ・参加ブランド： BALIISM、コスモス食品、ALLHAIR.jp、nahrin、AINOKI、だいじょうぶなもの、NOVA ORGANICS、manucurist、Waterdrop、PLASTICITY、HikU、SHIKI FARMERS CLUB、Nu Frankincense、庭のホテル、COFFEE CLUB、BROOKS GREENLIT CAFE、planet rolls、JASON MARKK、alo、suiren、Women's Health、HARTi、HAKUTEN | Studioコー、ベルエポック、green cola 他（順不同・続々追加中）

企画・制作： 一般社団法人City Green、株式会社HOKULEA

フェス公式サイト：作成中

法人公式サイト: https://citygreentokyo.com/

公式SNS: https://www.instagram.com/citygreen_official/



■ アクセス

https://www.seibu-la.co.jp/park/miyashita-park/access/

・電車でお越しの方

JR 山手線・埼京線・湘南新宿ライン・東京メトロ半蔵門線・銀座線・副都心線・東急東横線・田園都市線・京王井の頭線「渋谷」駅 徒歩3分

・バスでお越しの方

都営バス 池86（渋谷→池袋方面のみ停車）、早81（渋谷→早稲田方面のみ停車）徒歩1分

・車・バイクでお越しの方

⾸都高速3号渋谷線渋谷出口（上り/下り）より約4分

■ 代表プロフィール 森 慧太郎（Keitaro Mori） / 一般社団法人City Green 代表理事 / 株式会社HOKULEA 代表取締役

青山学院大学 地球社会共生学部 卒。学生時代にアウトドア団体を創設し、延べ3,500人以上が参加する規模へと発展させる。若年層だけでなく、企業や行政からも新時代の環境アクションとして注目を集めた。個人としても3年以上の定期クリーンアップを実施。

日経SDGsフォーラム2年連続登壇。アウトドアブランドKEEN公式アンバサダー、渋谷のラジオ「SOMO radio」メインパーソナリティ。

■ 運営団体について

【一般社団法人City Green(https://citygreentokyo.com/)】

「都市に緑を、エシカルをカルチャーに」をテーマに活動するプラットフォームです。環境活動を「正しさ」だけでなく「洗練されたカルチャー」として社会に育んでいくこと。それが私たちの役割です。東京・渋谷を拠点に、人々が自然体で参加できるサステナブルなムーブメントを起こし、次世代へつながる美しい都市の未来を共創します。



【株式会社HOKULEA】

「日本」「エシカル」「ウェルネス」を軸に、カルチャーを創出する企画プロデュース企業。コミュニティ形成とイベント運営に強みを持ち、熱量のある場作りと社会課題をクリエイティブに解決する企画力で、次世代の都市価値を最大化します。