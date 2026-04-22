ヴァレオ、エジプト進出20周年を機に、カイロにAI開発センターを開設

株式会社ヴァレオジャパン

ヴァレオは、エジプト進出20周年という節目に、カイロにAI開発センターを開設することを発表しました。この式典には、エジプト通信情報技術省（MCIT）大臣のラアファト・ヘンディ氏、エジプトIT業界開発庁（ITIDA）CEOのアハメド・エルザヘール氏、ヴァレオ・グループ最高経営責任者（CEO）のクリストフ・ペリヤ、グループ研究開発担当バイスプレジデントのクリストフ・ル・リニエ、およびグループ・テクニカルセンター担当バイスプレジデント兼ヴァレオ・エジプト・ゼネラルマネージャーのタメル・アリーが出席しました。

自動車業界が人工知能（AI）によって推進される変革期を迎える中、ヴァレオはカイロに新たなAI開発センターを立ち上げることで、スマートモビリティの最前線における地位を強化します。この拠点は、200名以上のAIエキスパートと専用のAI研究センターからなるグローバルネットワークに加わります 。

50名以上のエンジニアで始動し、近い将来には100名以上のスペシャリストへ拡大する予定のカイロ・センターは、主に2つの目的を掲げています 。

- ヴァレオの全部門でグローバルなAI統合を加速させ、生産性の向上を創出すること。- 次世代のスマートモビリティ・ソフトウェアに不可欠なハイレベルなツールを開発すること。

エジプト通信情報技術省大臣のラアファト・ヘンディ氏は、このマイルストーンの戦略的重要性を強調し、ヴァレオのエジプトに対する長期的なコミットメントを強化するものであると述べました。同氏は、エジプトへのヴァレオ・グローバルAI開発センターの設立を、20年の歩みにおける画期的な出来事であるとして歓迎しました。

「AI開発センターは、ヴァレオの存在感を象徴するものであり、世界的な研究開発ハブとしてのエジプトの地位を強化し、高付加価値イノベーションにおけるこの国のエンジニアリングの卓越性と競争力を示すものです」と、ヘンディ大臣は述べました。「この開設は、ICT投資のための最高の環境を育み、知識移転と質の高い雇用創出を推進してきたエジプトの成功を反映しています」 。

この節目は、ヴァレオのエンジニアリングの進化における戦略的な転換点を象徴しています。カイロでのAIオペレーションを拡大することで、ヴァレオは現地の専門知識を強化し、車載ソフトウェアとソフトウェア生産へのAI統合を加速させます。これにより、開発能力が大幅に向上し、競争力のある製品を顧客に届けることが可能になります。

「過去20年間にわたり、ヴァレオ・エジプトは高付加価値なエンジニアリングとイノベーションの動力源として成長してきました。このAI開発センターの立ち上げは、グループのグローバル戦略、すなわちすべてのエンジニアリング活動、特にエジプトにおけるソフトウェア開発にAIを統合するという戦略に完璧に合致する重要な一歩です」と、ヴァレオ最高経営責任者（CEO）のクリストフ・ペリヤは述べました 。

2005年の設立以来、ヴァレオ・エジプトは北アフリカにおいても、ヴァレオ・グループ内でも、最大のソフトウェア研究開発センターへと進化しました。3,000名のエンジニアという人材プールを擁するこの拠点は、現在、グループ全体のソフトウェア開発の約50%を担っています 。ヴァレオは、世界中のすべてのソフトウェアエンジニアにコーディング支援ツールを導入しており、2026年第1四半期時点で、検証済みソフトウェアコード全体の35%がAIを使用して作成されています。

ヴァレオについて

ヴァレオは、世界中の自動車およびテクノロジーパートナー向けに革新的なソリューションとシステムを創造する、世界をリードするテクノロジー企業です 。ヴァレオは、パワー・ディビジョン、ブレイン・ディビジョン、ライト・ディビジョンと、アフターマーケットとニューモビリティ向けの拡張サービス・パートナーであるヴァレオサービスで構成されています 。ヴァレオは、モビリティをより安全に、より持続可能に、そしてすべての人に手が届くものにすることにコミットしています 。グループは、より電動化が進み、より安全で、ソフトウェア・ディファインドとなる「未来のクルマ」を形作る上で重要な役割を果たしています 。ヴァレオは、グローバルな生産拠点と、電動化、先進運転支援システム、ライティング、ソフトウェアにおける技術的リーダーシップを活かして、1台あたりの付加価値のシェアを高めています 。ヴァレオはパリ証券取引所に上場しています。

数字で見るヴァレオ：2025年の売上高209億ユーロ ｜2026年2月26日時点で、約100,000名の従業員を擁し、29カ国で149カ所の工場、59カ所の研究開発センター、19カ所の物流プラットフォームを構えています。