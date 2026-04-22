【6/17開催】宣伝会議サミット2026、始動。今回のテーマは「BRAND × AMPLIFY」｜参加登録受付開始！

株式会社宣伝会議

株式会社宣伝会議（本社：東京都港区／代表取締役社長：高橋 智哉）は、2026年6月17日（水）に開催する大型オフラインカンファレンス「宣伝会議サミット」（@浜松町コンベンションホール）の申込受付を開始しました。

今年の宣伝会議サミットのテーマは「BRAND × AMPLIFY」。ブランドは伝える時代から、社会の中で“増幅”されながら価値を形成していくものへと変化しています。増幅されていく時代において、これからのブランド戦略を皆様と共に議論し、意思決定の視点を押し上げる場を提供いたします。

■なぜ今「BRAND × AMPLIFY」なのか

とりあえず申し込む :https://www.sendenkaigi.com/marketing/event/summit2606/?utm_source=press&utm_medium=prtimes&utm_campaign=event_pr&utm_id=sendenkaigisummit2606

従来のマーケティング・ブランド戦略では、広告やキャンペーンといった“点”の施策で語られることが多くありました。

しかし現在、AIの普及により生活者の検索行動は変化し、企業と生活者の接点はSNSでの拡散やUGCによる評価、店頭やイベントなどのリアル体験からアプリでの継続接点の創出など多様化、ブランド体験もこれまで以上に複雑化しています。

このように接点が多様化していてもブランド体験が分断されずに、生活者の中で“増幅”されながら価値形成させていくためのブランド戦略と実践について、第一線のプレイヤーが登壇。

最先端の情報を手にし、すぐに現場で実装できる知見を提供します。

■本イベントで得られること

本イベントでは、以下のようなテーマを扱います。

・AI時代におけるブランド接点設計

・SNSやUGCを活用したブランドの広がり方

・CRMやデータを活用した関係構築

・リアルとデジタルを横断した顧客体験設計 etc

単なるトレンド紹介ではなく、現場で実装可能なレベルまで落とし込まれた視点・事例 を提供します。

■こんな方におすすめ

・接点の増加とブランド体験の向上が比例していないと感じる

・AI時代（AIO／AEO）に、ブランド戦略をどう変えるべきか分からない

・SNSやUGCを、ブランド価値につなげきれていない

・短期施策とブランド投資の両立に悩んでいる

この場でしか聞けない、ブランド戦略の最先端の実践知を獲得しに来てください。

開催概要

名称 宣伝会議サミット

開催日 2026年6月17日（水）10:00～18:00（開場：9:30）

Googleカレンダーに登録(https://www.google.com/calendar/render?action=TEMPLATE&text=%E5%AE%A3%E4%BC%9D%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E3%82%B5%E3%83%9F%E3%83%83%E3%83%88&dates=20260617T100000/20260617T180000&location=%E4%BC%9A%E5%A0%B4%E9%96%8B%E5%82%AC&trp=true&details=%0D%0AURL%EF%BC%9Ahttps://www.sendenkaigi.com/marketing/event/summit2606%0D%0A%E4%BC%9A%E6%9C%9F%EF%BC%9A2026%E5%B9%B46%E6%9C%8817%E6%97%A5%EF%BC%88%E6%B0%B4%EF%BC%8910:00%EF%BD%9E18:00%0D%0A%E5%8F%97%E8%AC%9B%E5%BD%A2%E6%85%8B%EF%BC%9A%E6%B5%9C%E6%9D%BE%E7%94%BA%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%99%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%AB%20%E3%80%92105-0013%E3%80%80%20%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E6%B8%AF%E5%8C%BA%E6%B5%9C%E6%9D%BE%E7%94%BA%E4%BA%8C%E4%B8%81%E7%9B%AE3%E7%95%AA1%E5%8F%B7%20%E6%97%A5%E6%9C%AC%E7%94%9F%E5%91%BD%E6%B5%9C%E6%9D%BE%E7%94%BA%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%82%A2%E3%82%BF%E3%83%AF%E3%83%BC%205F%0D%0A%E4%B8%BB%E5%82%AC%EF%BC%9A%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E5%AE%A3%E4%BC%9D%E4%BC%9A%E8%AD%B0%0D%0A%E5%8D%94%E5%8A%9B%EF%BC%9A%0D%0A%E3%81%8A%E5%95%8F%E5%90%88%E3%81%9B%EF%BC%9A%E5%AE%A3%E4%BC%9D%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E3%82%B5%E3%83%9F%E3%83%83%E3%83%88%E4%BA%8B%E5%8B%99%E5%B1%80%0D%0AMail%EF%BC%9Asummit@sendenkaigi.com%0D%0A%E5%8F%97%E4%BB%98%E6%99%82%E9%96%93%EF%BC%9A%E5%B9%B3%E6%97%A510:00%EF%BD%9E18:00%EF%BC%88%E5%9C%9F%E6%97%A5%E7%A5%9D%E6%97%A5%E3%81%AF%E9%99%A4%E3%81%8F%EF%BC%89%0D%0A)

受講形態 オフライン開催

会場 浜松町コンベンションホール

〒105-0013

東京都港区浜松町二丁目3番1号 日本生命浜松町クレアタワー 5F

申込み 締切定員に達した場合は、申込受付を終了させていただく場合がございます。

参加費 無料 （※事前登録制）

主催 株式会社 宣伝会議

お問合せ 宣伝会議サミット事務局

Mail：summit@sendenkaigi.com

受付時間：平日10:00～18:00（土日祝日は除く）

宣伝会議について

株式会社宣伝会議は1954年創刊の月刊『宣伝会議』を起点に、出版、教育、イベント、アワード、コンサルティングなど多角的な事業を展開しています。月刊『宣伝会議』『販促会議』『広報会議』『ブレーン』『環境ビジネス』をはじめとする専門誌の発行や、Webメディア「AdverTimes.」の運営を通じて、マーケティング・クリエイティブ・環境にかかわる最新動向や実践知を発信。加えて、年間約10万人が受講する講座・研修を提供し、次世代の人材育成にも注力しています。