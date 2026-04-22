【名探偵コナン】ブック型アクリル&ウッドスタンドの発売が決定!!本日4/22(水)よりご予約受付を開始!!

ゼロジーアクト株式会社名探偵コナン ブック型アクリル&ウッドスタンドVol.1&Vol.2

アニメ・キャラクター雑貨や、オリジナル商品の企画デザイン・製造販売を行うゼロジーアクト株式会社（本社：東京都台東区 ※朝日放送グループ）は、「名探偵コナン」より、ブック型アクリル&ウッドスタンドVol.1&Vol.2の予約受付を開始した。本商品はアクリルと木を組み合わせた商品で、飛び出す絵本のような奥行き感のあるデザインになっています。

◆ 名探偵コナン ブック型アクリル&ウッドスタンドVol.1（全6種）

ラインナップは、江戸川コナン・萩原千速・横溝重悟・世良真純・萩原研二・松田陣平の全6種。

名探偵コナン ブック型アクリル&ウッドスタンドVol.1（全6種）名探偵コナン ブック型アクリル&ウッドスタンドVol.1（全6種）

◆ 名探偵コナン ブック型アクリル&ウッドスタンドVol.2（全7種）

ラインナップは、江戸川コナン・工藤新一・毛利蘭・灰原哀・怪盗キッド・赤井秀一・安室透の全7種。

名探偵コナン ブック型アクリル&ウッドスタンドVol.2（全7種）名探偵コナン ブック型アクリル&ウッドスタンドVol.2（全7種）

名探偵コナン ブック型アクリル&ウッドスタンドVol.1、Vol.2

【サイズ】約W100×H100(mm) ※組み立て時概寸

【価格】\ 2,178(税込)

https://www.onlinestore-zerogact.com/SHOP/221337/list.html

◆ご予約受付期間・お届け時期

ゼロジーアクトオンラインストアでのご予約受付は2026年5月10日(日)23:59まで。商品の発送時期は、名探偵コナン ブック型アクリル&ウッドスタンドVol.1は2026年6月下旬頃、名探偵コナン ブック型アクリル&ウッドスタンドVol.2は2026年7月中旬頃を予定しています。

◆ ゼロジーアクトオンラインストア

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